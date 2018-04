Kupujeme si mobily, které se nám líbí?

Nejjasnějším závěrem z letošní ankety Mobil roku je jistě to, že Nokia dominuje. Ovšem z výsledků lze vyčíst i další zajímavá fakta, která jsou zvláště ve světle širších souvislostí často velmi překvapivá. Proč světová dvojka Motorola tak pohořela? Jak to, že je Alcatel překvapivě úspěšný a Siemens je stále v českém království mobilních telefonů korunním princem.

Stejné komponenty, jiná popularita Snaha maximálně zlevnit výrobu vede nejen automobilové koncerny, ale také výrobce spotřební elektroniky k unifikaci používaných komponentů. Nejde jen o slučování velkých firem mezi sebou, jako například u Ericssonu a Sony, ale také o používání stejných komponentů mezi různými modely, neřkuli dokonce značkami. Hodně zřetelným příkladem je Nokia 5510, kterou tvoří 3330 s jiným firmwarem a rozšiřující základnová deska. Sjednocování komponentů však zaznamenáte i na mnohem vyšší úrovni. Výrobce mobilních telefonů NEC vzdal vývoj svých vlastních desek zajišťujících komunikaci s mobilní sítí a používá GSM moduly Wavecom. Obdobně s modulem Siemens TC35 se setkáte u osobních organizérů od Hewlett Packard, Sharpu či Casia. Typickým příkladem vytváření aliancí mezi výrobci je smart-phone Siemens SX-45, který mimo jiné kombinuje PDA Casio se zmíněnou TC35. V nejbližší době jen těžko budeme moci očekávat, že další rivalové na trhu s mobilními telefony standardu GSM začnou používat shodné platformy. Ovšem u UMTS tato otázka začíná být hodně aktuální. Vývoj je složitý, investice značná a budoucnost nejistá.



O první příčky se již v minulých letech prala Nokia především se Siemensem, Ericssonem a Motorolou. Hned při prvním porovnání s vývojem trhu je zřejmé, že Mobil roku, sledující oblibu jednotlivých telefonů u zákazníků, nekoresponduje s celosvětovým prodejem telefonů. Zkrátka, lidé hlasují pro telefon, který se jim líbí, ale pořídit si často musí jiný, protože na ten vysněný nemají.

Ukázkovým příkladem je Motorola, která v Mobilu roku pohořela. Nepočítáme-li kategorii chytrých telefonů, jež si velké procento uživatelů nepořídí (jsou příliš drahé), pak dokázala Motorola svým největším soupeřům úspěšně konkurovat jen mezi stylovými přístroji díky mobilu V66. Přitom z pohledu podílu na trhu s mobilními telefony je tato společnost dlouholetou dvojkou za Nokií, svých patnáct procent si drží pevně. Pravdou však je, že její úspěchy jsou z velké části založené na dominantním postavení v severoamerickém regionu. V Evropě Motorolu již rok předhánějí dravci, jako je Siemens, Alcatel a pochopitelně i celosvětově třetí Ericsson.

Ve skutečnosti však prodej Motoroly ani v Evropě není tak špatný jako výsledky v Mobilu roku. Například telefony Motorola T180 a T2288 se většině lidí nelíbí, ale přesto je vlastní poměrně hodně uživatelů. Na rozdíl od jiných přístrojů jsou totiž právě tyto modely velmi levné, a proto také dostupné. Jsou ideálním dárkem rodičů dětem - hodně vydrží a jejich případná ztráta vás tolik nemrzí.

Výrobce Úspěšnost na telefon (%) Nokia 39,54 Siemens 11,56 Alcatel 9,83 Ericsson 6,67 Sony 6,05 Panasonic 3,1 Motorola 3 Philips 0,98 Samsung 0,86 Sagem 0,8

(Číslo v této tabulce ukazuje, kolik procent hlasů získal průměrně jeden ze zúčastněných telefonů výrobce.)

Zajímavá je pozice Alcatelu, který z pohledu poměru mezi množstvím zúčastněných telefonů a úspěšností skončil na třetím místě. Dobrý výsledek mu zajistila především obliba low-endových modelů One Touch 501 a One Touch 511, ale ani manažerský telefon One Touch 701 nepropadl, získal páté místo s 6,36 procenty hlasů.

O tom, že spojení Ericssonu se Sony bylo tou nejlepší možnou svatbou pod sluncem, hovoří i podobná úspěšnost obou firem v anketě. Jejich spojení může v příštím roce přinést Siemensu solidního protivníka v boji o druhé místo.

Z nejnovějšího vývoje na světovém trhu (výsledky za třetí čtvrtletí roku 2001) vystupuje nový dravec, korejská firma Samsung. S podílem 7,5 procenta se vyhoupla na čtvrté místo před lehce klesající Siemens. V České republice se však zatím telefony Samsung příliš neprodávají, mezi operátory se jim podařilo prosadit jen u Paegasu. Právě proto, že je v České republice zatím spíš neznámý, Samsung v Mobilu roku neuspěl. Lidé, kteří se přímo o mobilní telefony nezajímají, považují Samsung jen za „jakýsi asijský telefon“.

Procentuální podíl na světovém trhu s mobilními telefony:

Výrobce 3Q 2001 4Q 2000 Rok 2000 Rok 1999 Nokia 33,4 33,9 30,6 26,9 Motorola 15,7 12,7 14,6 16,9 Ericsson 8 8,7 10 10,5 Samsung 7,5 - 5 6,2 Siemens 7,2 6,5 6,5 4,6 Panasonic - 5 5,2 5,5 Alcatel - 5,6 - -

Jako vždy se ukazuje, že výsledky ankety o nejlepší výrobek se vůbec nemusí shodovat s tím, co se nejvíc prodává. Ono totiž platí, že kvalita něco stojí, a když lidé hlasují o Mobil roku, většinou při rozhodování nevítězí poměr cena/výkon. Důležité pro úspěch v anketě je být známý (na to doplatil například Samsung) a spolehlivý (prokletí Sagemu). Dokud bude Nokia technickým průkopníkem a hlavně marketingově dobře organizovaným kolosem, těžko někdo její hegemonii v prodeji i oblibě poruší.

O historii a vývoji ankety, o náladách uživatelů a úspěších výrobců se dočtete v článku Mobil roku v širších souvislostech.