Kupuje se stále více mobilů, přesto někteří prodělávají

Výsledky za první čtvrtletí letošního jakoby potvrdily trend ze čtvrtletí minulého – dvě firmy, kterým se nejvíce dařilo koncem roku - Samsung a Sony Ericsson - mohou být velmi spokojeny i nyní. U ostatních budou asi akcionáři i vedení naladěni mnohem skeptičtěji.

Samsungu se navíc povedl husarský kousek a splnil to, o čem ostatní sní. Prodal sice méně telefonů, ale vydělal skoro jednou tolik. To znamená, že jsme začali kupovat dražší telefony, konkrétně se na úspěchu podílely tenké telefony z Ultra Edtion. Mobilní divize Samsungu tak vyvažuje fakt, že ostatním divizím se příliš nedařilo.

Ačkoli to z českého pohledu možná tak úplně nevypadá, relativně spokojena může být i komunikační divize LG, která zvýšila prodeje o více než 14 % ve srovnání s loňskem a zvýšil se jí i operační zisk. LG v poslední době vsází zejména na nekonvenční stylové přístroje jako je LG Chocolate nebo horká novinka s označením Shine.

Úplný smutek asi nezavládl ani v Nokii. Té sice mírně poklesl zisk, velmi se ale dařilo divizi multimédia. Nokia tak bude muset přijmout příslušná opatření, ale nervózní být zatím nemusí. To v Motorole se napětí z posledních týdnů asi dále zvýší – prodeje propadly o 15 % a rychle dolů pádil i provozní zisk. Nový RAZR se bude hledat jen velmi těžko.

Podle odhadů Nokie se za první čtvrtletí letošního roku prodalo 253 milionů telefonů a příbuzných zařízení, což znamená pokles o 13 % ve srovnání s minulým čtvrtletím. To ale není nijak překvapivé – minulým čtvrtletím byl totiž 4Q roku 2006 a prodeje o Vánocích jsou tradičně výrazně vyšší než ve zbytku roku.

Důležitější je, že oproti stejnému období loni se prodeje zvýšily o 18 %, což znamená, že mobilní trh dále roste a to poměrně raketovým tempem.

Jak jsme kupovali mobily

Podle Strategy Analytics byl celosvětový prodej o jeden milion nižší než předpokládala Nokie, tedy 252 milionů kusů. Znamená to, že od roku 2005 poprvé rostly prodeje mobilů pod 20 %. Strategy Analytics předpokládají, že ve druhém čtvrtletí letošního roku se prodá 265 milionů telefonů a trh tedy poroste o meziročně o 13 %.

Jedničkou na trhu zůstává Nokia, následována Motorolou, Samsungem, Sony Ericssonem a LG. Přitom Motorola prodala zhruba polovinu toho, co Nokia. Také součet zbývajících tří je nižší než prodeje Nokie, která tak drží více než třetinu trhu.

Kolik kdo prodal:

Prodeje

(v mil.) Q1 2006 Q2 2006 Q3 2006 Q4 2006 2006 Q1 2007 Nokia 75,1 78,4 88,5 105,5 347,5 91,1 Motorola 46,1 51,9 53,7 65,7 217,4 45,4 Samsung 29,0 26,3 30,7 32,0 118,0 34,8 Sony Ericsson 13,3 15,7 19,8 26,0 74,8 21,8 LG 15,6 15,3 16,5 17,0 64,4 15,8 Ostatní 46,9 47,4 49 53,4 196,7 43,1 Celkem 226,0 235,0 258,2 299,6 1018,8 252,0



Tržní podíl jednotlivých výrobců:

Tržní podíl

(v proc.) 2005 Q1 2006 Q2 2006 Q3 2006 Q4 2006 2006 Q1 2007 Nokia 32,4 33,2 33,4 34,3 35,2 34,1 36,2 Motorola 17,9 20,4 22,1 20,8 21,9 21,3 18,0 Samsung 12,6 12,8 11,2 11,9 10,7 11,6 13,8 Sony Ericsson 6,3 5,9 6,7 7,7 8,7 7,3 8,7 LG 6,7 6,9 6,5 6,4 5,7 6,3 6,3 Ostatní 24,2 20,7 20,2 19,0 17,8 19,3 17,1 Celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0







Jak si stojí jednotliví výrobci (řazeno podle abecedy)

LG Electronics

Ačkoli mobilní divizi korejské LG Electronics se na českém trhu nedaří nijak oslnivě, celosvětově společnost potvrdila v prvním čtvrtletí svoji přináležitost k velké pětce výrobců mobilů. Ve srovnání se 4Q ´06 sice propadly prodeje o 2,9 % (činily 2,3 bilionu wonů, 51 miliard Kč), zároveň je to ale nárůst o 12,1 % ve srovnání s loňskem. Prodej mobilních telefonů dokonce oproti loňskému roku vzrostl o 15,2 % a operační zisk se zvýšil o 6,6 %.

LG Electronics (bil KRW) Q4 2006 čtvrtletní změna Q1 2007 meziroční změna Q1 2006 Mobilní telekomunikace Prodeje 2 370 - 2,9 % 2 300 12,2 % 2,050 Operační zisk 72 155 - 9 Mobilní telefony Prodeje - 3,1 % 2,136 15,2 % 1,855 Operační zisk 58 141 - 31



Motorola

Z velké pětky má americká Motorola asi největší důvody k obavám. Dařilo se poměrně síťové divizi, která zvedla prodeje o 20 %, a také divizi Connected Home Solution. Ta zvýšila prodeje o 42 %, což je ale dáno poměrně malými objemy. Prodeje mobilní divize se propadly z 6,403 miliardy dolarů na 5,412 miliardy dolarů (111 miliard korun) a divize se propadla do ztráty 206 milionů dolarů (4,2 miliardy Kč).

To sice nejsou výsledky, které by měly znamenat konec Motoroly na telekomunikačním trhu, zejména proto, že loňské výsledky byly extrémně dobré. Je ale zřejmé, že nervozita akcionářů, která znamenala mimo jiné velké změny ve vedení společnosti minulý měsíc, byla oprávněná, a Motorola bude muset rychle přemýšlet, co s tím.

Motorola

(v mil. USD) Q1 2007 Q1 2006 Meziroční

změna (%) Prodeje Mobilní zařízení 5,412 6,403 - 15 Sítě 3,014 2,520 20 Connected Home Solutions 1,036 732 42 Provozní zisk Mobilní zařízení -260 702 Sítě 183 307 Connected Home Solutions 142 - 4



Nokia

Nokia prodala 91,1 milionů přístrojů a zvýšila tak svůj tržní podíl na 36 % (a procento více než ve 4Q ´06). Znamená to sice pokles o 14 % ve srovnání s minulým čtvrtletím (to je o něco více než trh), ale ve srovnání s 1Q loňského roku to znamenalo růst o 21 %, tedy rychleji než průměr trhu. Na rozdíl od Samsungu Nokii nerostla průměrná prodejní cena, která zůstala na 89 EUR (asi 2 490 Kč), což je hodnota, kterou může řada konkurentů závidět. Může za to i mírný nárůst hrubé marže o zhruba 0,7 %.

Nokia v 1Q prodala mobily za 5,583 miliard Eur, tedy obdržela o 5 % méně než loni touto dobou, ale také utržila 2,252 miliardy Eur za multimediální zařízení, což znamená růst v prodejích 28 %. Operační zisk přitom klesl celkově o 7 % a to přesto, že multimédia zaznamenala nárůst provozního zisku o 31 %. Mobily totiž zaznamenaly propad o 14 %. Problém je hlavně ve snížení provozní marže, která propadla u telefonů o 2 %. Negativně ovlivnilo celkové výsledky vytvoření společnosti Nokia Siemens Network (12 milionů EUR, 335 milionů Kč) a náklady na restrukturalizaci ve výši 32 milionů EUR (895 milionů Kč)

Nokia

(v mil. EUR) Q1 2007 Q1 2006 Změna (%) Prodeje 9 856 9 507 4 Mobilní telefony 5 583 5 869 - 5 Multimédia 2 252 1 758 28 Operační zisk 1 272 1 367 - 7 Mobilní telefony 936 1 085 -14 Multimédia 424 323 31 Operační marže 12,9 14,4 Mobilní telefony 16,8 18,5 Multimédia 18,8 18,4



Sony Ericsson

Také v Sony Ericssonu asi vládne spokojenost, prodal 22 milionů přístrojů a rostl o 63 %, takže se zase přiblížil Nokii. Zisk před zdaněním vzrostl o neuvěřitelných 139 % na 362 milionů euro (10,2 miliardy Kč). Díky prodejům modelů nižší a střední třídy navíc zvýšil i svůj tržní podíl.

Samsung

V Samsungu, tedy přesněji v jeho mobilní divizi, asi zavládla velká spokojenost. Příjmy sice poklesly meziročně o 2 %, ale Samsung prodal 35 milionů telefonů a získal tím tržní podíl 13 %. Operativní marže se ustálila na zdravých 13 % a co je důležité, operační zisk se meziročně zvýšil o neuvěřitelných 72 %. Celkové příjmy telekomunikační divize Samsungu činily 4,6 trilionu wonů, tedy 102 miliard Kč.