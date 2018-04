Kupte si telefon z nostalgie. Repasovanou legendu seženete za tisícovku

Zamysleli jste se někdy nad výčtem mobilních telefonů, které jste kdy používali? A přepadl vás nával nostalgie? Toužili jste zase mít ten starý dobrý telefon, který vám prokázal tolik dobrých služeb a vy jste ho pak vyměnili za novější a modernější kousek? Stalo se vám někdy, že si říkáte: „No jo, ten starej (doplňte model) byl tak parádní.“ Pokud ano, nezoufejte. Přístroj, na který tak rádi vzpomínáte, si v mnoha případech můžete zakoupit za poměrně malý peníz.





Základní možností jsou všemožné bazary a inzeráty, ale tam budete letité kousky hledat čím dál tím hůře. Naopak velmi rozsáhlou nabídku nabízí všemožné internetové aukční servery. Králem mezi nimi je známý server eBay, kde lze nalézt i velmi raritní kousky. Nákupů na eBayi se nebojte, s prvními kroky vám pomůže i náš návod.

My jsme se rozhodli nákup jednoho takového přístroje vyzkoušet. Konkrétně jsme si vybrali Ericsson T39m, který dodnes vzbuzuje emoce mezi příznivci značky. Na svou dobu velmi nadčasový telefon, který měl velmi malé rozměry a špičkovou výbavu dnes již v bazarech budeme hledat jen velmi těžko. Na eBayi jich však nalezneme přehršel.





Jako ideální se jeví nabídka repasovaných přístrojů. Hezky vypadající kousky se v tomto případě dají sehnat za cenu již zhruba 850 korun i s poštovným, což opravdu není mnoho. A to prosím repase pochází z Hong Kongu. Najdou se ale samozřejmě i nabídky prodeje z druhé ruky, v tom případě doporučujeme hledat na stránkách jazykových mutací okolních zemí.

Samotný proces nákupu popisovat nebudeme, ten je zmíněn již ve výše avizovaném návodu. Po zaplacení zakoupeného zboží jsme si počkali asi 10 dní, než z Hong Kongu dorazil malý balíček. V něm byl v bublinkové fólii zabalen telefon s baterií, nabíječka byla smotaná v malé bílé krabičce. Troufáme si tvrdit, že při přepravě přístroji nehrozí nikterak zásadní nebezpečí.





Zevrubná obhlídka přístroje ukázala, že repasovaný kus má vyměněné kryty, nikoli však třeba rámeček okolo displeje, na kterém byly znát škrábance. Výměnou prošla také anténa. Telefon tak vypadal téměř jako nový, jeho stav byl jistě daleko lepší než v případě koupě telefonu z druhé ruky.

Žádné problémy jsme zpočátku nezaznamenali ani při používání přístroje. Jistě, při nákupu přes zahraniční aukční server nelze téměř počítat s tím, že přístroj bude disponovat češtinou, žádné praktické překážky a problémy související s technickým stavem telefonu se však nevyskytly. Vše se zdálo být naprosto ideální až do chvíle, kdy se zhruba po dvou měsících používání přihlásil obvyklý problém námi vybraného modelu – ztráta signálu. Chvíli telefon ještě fungoval, ale později se již do žádné sítě nepřihlásil. Vadná vysokofrekvenční jednotka byla jednou z nejčastějších chyb telefonu a my s ní máme zkušenosti už z minula.





Ericsson T39 nám tak připomněl, proč tohoto modelu byly bazary doslova plné. Jednalo se o jeden z nejméně spolehlivých přístrojů výrobce a opravdu ho sužovaly všemožné problémy. Námi zkoušený repasovaný kousek tento fakt bohužel jen potvrdil. Pravda, během této doby dostal pořádně zabrat, však na okolních fotografiích lze vidět šrámů nespočet.

Reklamace tou dobou samozřejmě nepřipadala v úvahu, prodejce nabízel pouze možnost výměny telefonu do čtrnácti dnů od dodání. Navíc posílat přístroj na reklamaci do Hong Kongu by vyšlo skoro stejně draho jako kupovat další kousek. Ovšem podobné riziko s sebou nese nákup kteréhokoli starého telefonu, který už není v záruce přímo od výrobce.





Toto riziko by bylo eliminováno pouze v případě, že si opravdu pořídíte nový kousek, který je v záruce. A že je to u pět let starého telefonu nesmysl? Není, stačí se podívat především na německou a rakouskou mutaci eBaye. Tam nový Ericsson T39 koupíte za cenu od šedesáti do sto dvaceti euro (bez poštovného). O něco dráže se pak prodává třeba extrémně populární Nokia 6310i. Pořídit se dají i další opravdu historické kousky, třeba nový Ericsson T28 s roční zárukou. A zkuste hledat i dál. Přehled nabídky několika kdysi populárních typů naleznete v tabulce.