Kupte si telefon svých snů - v aukci můžete hodně ušetřit

Když už umíte vyhledávat a víte, na co si dát pozor, můžete se vrhnout na samotné nakupování. Nejprve si řekneme, že na eBayi se v zásadě nachází aukce dvou druhů. Klasické, kdy kupující přihazují ke stávající ceně a pak aukce typu Buy It Now, které dávají kupujícímu možnost si dané zboží zakoupit ihned, bez dražby.

Buy It Now aukce jsou tedy snazší cestou k vytouženému produktu, ne vždy jsou ale k dispozici. Navíc se trpělivost v případě klasických dražeb mnohdy vyplatí, protože v jejich případě bývá výsledná kupní cena nižší. V případě zájmu o nějaký produkt tedy nejprve omrkněte, za kolik se běžně prodává v aukcích typu Buy It Now a pak si najděte nějakou klasickou aukci. V tomto případě pak již víte, že běžně lze například daný telefon koupit za 400 dolarů, takže je nesmysl v případě normální aukce jít přes tuto hodnotu. Telefon ale nakonec získáte třeba za 350 dolarů.

Ještě předtím než začnete nakupovat, vám doporučujeme aukce daného typu zboží pár dní sledovat. To provedete tak, že se přihlásíte svým uživatelským jménem a heslem do služby My eBay. Teprve poté začněte vyhledávat. Otevřete si několik aukcí, které Vás zajímají a klikněte na odkaz Watch this item in My eBay v pravém horním rohu karty aukce. Tímto se Vám aukce zařadí do přehledu v My eBay a tady si pěkně můžete vybrané aukce porovnávat a sledovat.

Jak brzy zjistíte, My eBay je Vaším osobním centrem, které sleduje veškerou vaši činnost na portálu. Shromažďuje tak zprávy, které jste poslali jiným uživatelům, nebo které jste od nich obdrželi, informace zde prezentuje i eBay samotná. Pochopitelně si zde můžete upravovat vaše osobní údaje, především adresu, na kterou vám má být zboží zasíláno. Před samotným nakupováním se proto s prostředím My eBay dobře seznamte a nastavte si vše dle vašich potřeb.

A teď už hurá do samotné aukce. Ta již probíhá velmi jednoduše. Najdete si svůj objekt zájmu a sledujte ho pomocí My eBay. Stanovte si limit, kolik byste rádi maximálně za onen objekt utratili. A teď to přijde. Klepněte na tlačítko Place Bid. Sem rovnou klidně zadejte onu maximální částku, kterou hodláte utratit. Systém eBay pak bude sám za Vás přihazovat až do této zvolené výše. Krok přihazování je závislý na druhu produktu a vůli prodávajícího, bývá to obvykle několik jednotek dané měny.

Pokud se rádi rozhodujete impulsivně, můžete přihazovat sami. Každopádně se příliš nezabývejte přihazováním u aukcí, které končí třeba až za několik dní. Jak by řekl klasik, v takovém případě je dobré vše z povzdálí pozorovat a v pravou chvíli se do toho vložit. Klasické aukce totiž eskalují až v posledních minutách jejich trvání, takže se soustřeďte na tyto. Pokud vás někdo přehodil třeba 10 vteřin před koncem aukce, je to nejlepší situace, kdy ještě stihnout přidat onen dolar navíc. Čím blíže ke konci aukce zadáte onu maximální částku, tím větší je šance, že zvítězíte.

O případné výhře budete informováni nejen na kartě dané aukce, ale i emailem a pochopitelně v My eBay. Zde se aukce, v nichž momentálně vyhráváte, zobrazují zvýrazněné zeleně, ty, kde jste přihazovali, ale již není vaše nabídka tou nejvyšší, jsou zvýrazněny červeně.

Závěrem této kapitoly přidáme malou radu, jak třeba při nákupu ušetřit. Zkuste si vybírat aukce, které končí v nestandardní čas. Třeba v Německu ve 3 ráno, v USA na nějaký důležitý národní svátek. V těchto případech totiž aukci věnuje pozornost podstatně méně zájemců, což opět může znamenat nižší kupní cenu.