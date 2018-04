Kupte si nový mobil za šest stovek i s hodinovým hovorným

Původní myšlenka sítě GSM, zpřístupnit mobilní telefon skutečně každému, prochází v poslední době velmi složitou zkouškou. Jednotliví výrobci své nejnižší produktové řady sice stále vylepšují, přidávají jim nadstandardní funkce, zvětšují displeje či alespoň zkrášlují vzhled, ale cena je stále stejná, neexistují skutečně low-endové mobily. Ten, kdo skutečně potřebuje zavolat pouze v krizové situaci nebo jede na dovolenou a rád by se dorozumíval s přáteli, musí do své peněženky sáhnout alespoň pro čtyři tisíce. Pokud si vystačí s nabídkou bazarů, tak mu na kompletní mobilní výbavu stačí zhruba polovina. To je však pro opravdu jednorázové použití stále nezajímavé.

Skutečný recept na levné volání přinesla v posledních dnech až Hop-On Wireless. Použila recyklovatelné materiály, minimum ovládacích prvků, nejnutnější elektroniku a nový mobil byl na světě. Svými rozměry 107 x 57 x 10 mm své uživatele rozhodně neodradí, přičemž nadchne každého, kdo nemá rád současné titěrné klávesnice. Disponuje totiž jen dvěma tlačítky pro zahájení respektive ukončení volání, o zbytek se starají funkce rozpoznávání hlasu. Po stisknutí „call“ nadiktujete požadované telefonní číslo a až vás mluvení omrzí, hovor stiskem „end“ ukončíte. Musíte však svá slova vtěsnat do 60 minut, neboť po této době dojde předplacený kredit a telefon buď vyhodíte, nebo v příslušné prodejně vyměníte, samozřejmě po doplatku, za nový. Výrobce nepočítal s tím, že byste volání také přijímali. Když nic jiného, tak vám odpadnou starosti s neustálou změnou telefonního čísla při každém vyčerpání limitu.

Zklamání zažijí vášniví pisatelé textových zpráv, neboť je přístroj vůbec nepodporuje. Slouží pouze k odchozímu volání například v nouzových situacích, na dovolené či tam, kde potřebujete spojení s co nejnižšími vstupními náklady. Na druhou stranu nemůžete od mobilu za 30 australských dolarů, v přepočtu přibližně 600 Kč, očekávat zázraky, uvážíte-li, že v ceně máte i hodinový volací kredit.

Pokud vás přístroj zaujal, musíte se obrnit trpělivostí. Výrobce ho začne prodávat na americkém trhu v průběhu září a podle všech předpokladů se do Evropy nedostane dříve, než v průběhu příštího roku.