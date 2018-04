Kupte si mobil přes internet

Koupit si mobil na internetu? Proč ne. Ovšem ne každý má důvěru k internetu. Těm, kteří tuto formu obchodu běžně používají, nebo jim taková služba není proti srsti, přinášíme přehled největších a nejznámějším internetových obchodů, kde si mohou objednat některou z předplacených sad nebo jen samotný mobilní telefon.

Internetové obchody jsou rovnocenné s klasickými obchody, na něž jste zvyklí, ovšem s tím rozdílem, že nemusíte běhat po ulicích a shánět specializované prodejny. Vše vyřídíte v klidu a rychle, přímo z domova či kanceláře.

Jak nakupovat na internetu

Po kliknutí na příslušný odkaz se před vámi zobrazí úvodní stránka. V jedné části (levá či pravá strana) stránky je tzv.. Zde si nejprve najdete druh zboží (telefon, sada, příslušenství apod.), který je ve většině případů řazen pod jednotlivá. Pokud je zobrazený přehled zboží delší a nevejde se na jednu stránku, je samozřejmě automaticky rozdělen na více stran (rozlišené čísly). Součástí úvodní stránky by měl být také přehled

Kliknutím na některou z požadovaných položek by se před vámi měl objevit obrázek, včetně několika základních údajů a samozřejmě také aktuální ceny výrobku (případně slevy, speciální nabídky apod.). Vybrané zboží můžete vložit rovnou do vašeho elektronického košíku (viz košík), pokud je již v košíku vložené, lze jej samozřejmě opět vyjmout.

Když nemůžete požadovaný produkt nalézt, k dispozici byste měli mít také vyhledávač, do kterého stačí zadat název výrobku nebo typ, poté dojde k prohledání katalogu a zobrazení příslušného zboží (je-li samozřejmě v nabídce obchodu). Vyhledávač může obsahovat další filtry, v nichž lze uvádět také například: cenu, stáří, parametry, klíčová slova apod.

Košík a pokladna

Při každém vstupu do virtuálního obchodu máte neustále k dispozici elektronický košík. Do něj můžete kdykoliv vložit (či z něj odstranit) zboží - u vybrané položky stisknout tlačítko přidat do košíku. Stejně jako košík máte stále na očích také cenu vybraného zboží.

Pokladna je většinou spojena s košíkem. Vyplníte formulář s osobními údaji (jméno, adresa atd.) a zvolíte způsob platby. Jakmile jsou všechny vaše osobní údaje vyplněny, stačí odeslat objednávku. Poté se dozvíte výši poštovného a balného (závisí na zvoleném druhu platby). Naposledy potvrdíte a objednávku tím odešlete obchodníkovi. Do e-mailové schránky obdržíte informace s potvrzením objednávky.

Internetové GSM prodejny

Na následujících řádkách naleznete přehled největších internetových obchodů, jejichž prostřednictvím si můžete koupit mobilní telefon. K jednotlivým obchodům jsou uvedeny základní informace jako název firmy (popřípadě provozovatele stránky), sortiment zboží (předplacené sady, samotné přístroje, služby operátorů), způsob platby, doba a způsob dodání objednaného zboží.

Název Popis Active Czech Mobil Přerovská společnost, prodávající mobilní telefony, Twist a Go sady, aktivace, odblokování, splátkový prodej. Vybrané zboží bude zasláno na dobírku do 48 hodin. AZ Mobil Virtuální prodejna mobilních telefonů (blokovaných i neblokovaných), Go a Twist sad. Způsob doručení - na dobírku nebo osobní odběr. ElComshop Žďár nad Sázavou - mobilních telefony: Sony, Nokia, Panasonic, Siemens, Alcatel, Motorola. Dále prodej předplacených sad (Go, Twist) a GSM příslušenství. Elektro City Mobilní telefony, Go a Twist sady - na dobírku. Platba předem - složenkou. Veškeré údaje potřebné k odeslání složenky obdržíte společně s e-mailovou zprávou potvrzující objednávku. Euro Travel Trade s.r.o. Pražská internetová prodejna mobilních telefonů a předplacených sad (Go, Twist). Giga Společnost, prodávající mobilní telefony, předplacené sady (Go, Twist) a informační technologie se sídlem v Praze. GSM Centrum Brněnská společnost, zabývající se prodejem předplacených sad a mobilních telefonů. GSM 21 Liberecká firma, prodávající mobilní přístroje a předplacené Go a Twist sady. Internet Shop Společnost z Brna - objednávky a prodej předplacených sad. Komsa.cz Pražská společnost s podporou své mateřské firmy v Německu. Stránky jsou přehledné a dobře provázané. Nabízejí vše od předplacených sad, přes nejrůznější telfony, až po příslušenství, přehledně přiřazené k produktu, k němuž je určeno. Zboží zasílá na dobírku. Mobil Go Home Obchod předplacených GO sad s rozvozem po Praze. Ke každé sadě dárek v podobě sady příslušenství - pouzdro, bondovka (mikro hands-free sada), držák na mobil do auta. Mobil OnLine Internetová prodejna mobilních telefonů, kompletní sortiment Go, Twist, Oskarty, nabídka příslušenství. Sídlo společnosti je v Plzni. Mobílky.cz Mobilní telefony - doprava po celé Praze do 48 hodin. Doprava po České republice spediční službou nebo na dobírku. Prodej přístrojů: Nokia, Ericsson, Bosch, Motorola, mobilní faxy Possio. Mobilní Mobilní telefony a předplacené sady. Donášková služba pro obyvatele Českých Budějovic a Prachatic. Obchod i servis. Mobilshop.cz Sortiment mobilních telefonů, Twist a Go sad včetně příslušenství. On-line virtuální obchod s mobilními telefony značek Nokia, Ericsson, Sony, Siemens, Motorola, Sagem, Alcatel. M-Shop Internetový obchod s mobilními telefony. Prodej GSM telefonů, informace ze světa mobilních komunikací, informace o telefonech a operátorech v ČR. Nokia - shop Online obchod s nabídkou mobilních telefonů Nokia, včetně příslušenství. Promobil Pražský internetový obchod mobilních telefonů, Twist sad a kupónů. Objednávky on-line, doručení do týdne po celé ČR.

Shrnutí

Virtuálních obchodů je na internetu opravdu hodně. Vybrat z nich ten nejvýhodnější je opravdu těžké. Sortiment i ceny výrobků se u jednotlivých obchodů příliš neliší. Jen upozorňujeme, že jsme neuváděli všechny existující virtuální obchody s GSM produkty, které jsou v současnosti na internetu dostupné, neboť je jich nepřeberné množství.