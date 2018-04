Kupte si harmonizátor do mobilu, mámí ezoterik. Prý chrání před infarktem

Funkce harmonizátoru je jednoduchá: jde o malou kartičku, která se vkládá pod baterii přístroje a slouží jako prevence proti onemocnění, zmírňuje záchvatová onemocnění a mírní psychické poruchy.

O tomto produktu informuje na svých stránkách ezoterik Jiří Hruša. Dle jeho slov harmonizátor "velmi účinně a bez vedlejších účinků mění negativní frekvence na frekvence pozitivní pro živé organismy." - více zde

Hruša se při jeho popisu opírá zejména o problematiku geopatogenních zón. Ty si lze představit jako místa, kde na člověka neblaze působí energie vznikající v návaznosti na různé geografické vlivy. - více zde

Zároveň však na stránkách upozorňuje, že harmonizátor "nelikviduje patogenní energetická pole, pouze je harmonizuje a tím snižuje účinky elektromagnetického zahřívání mozku při telefonování."

Nejen odborníci jsou skeptičtí

K funčnosti produktu je však skeptická nejen široká veřejnost, ale i odborníci. Ve chvíli, kdy se s jeho funkcí seznámí, se většina z nich neubrání úsměvu.

Někteří lidé však harmonizátoru věří, jiní zas projeví střízlivý pohled: "Myslím, že to může fungovat, avšak o nic více než placebo," uvedl jeden z dotázaných.

Důvěryhodnost produktu přitom strhává nejen smyšlená informace o viditelných změnách na mozkové struktuře po tříminutovém hovoru, ale i o předpokládané účinnosti zařízení; zatímco při běžném použití ji slibuje téměř stoprocentní, při telefonování za jízdy rychlostí vyšší než 60 km/h se prý rapidně snižuje až na 35 procent.

Hruša však ani v tomto případě nezapomíná na "logické" vysvětlení: "Při použití mobilního telefonu v autě, autobuse, tramvaji, metru, bez ohledu na to, zda jsou otevřena okna, zůstáváme ve Faradayové kleci a dochází u všech osob ve vozidle k náhlému poklesu krevního tlaku, ke změně biopotenciálů... Zajímavá je i závislost reakce na rychlosti. Čím rychleji se vozidlo pohybuje, tím negativnější jsou účinky," tvrdí na svých stránkách.

Pro zvýšení účinnosti navíc Hruša nabádá k použití dalších jeho produktů. Skeptický pohled v tomto duchu projevil i docent Chod z Katedry telekomunikační techniky ČVUT: "Je celkem jedno, jestli ‚harmonizátor mobilního telefonu‘ uložíme u baterie a přidáme ‚osobní revitalizační váleček řidiče vozidla‘, z pragmatického hlediska bude nejlepší hovořit méně než 3 minuty."

Ovlivňování organismů nelze vyloučit

"Neřešil bych záležitosti geopatogenních zón - tady lze jen odkázat na příslušnou literaturu. Ostatní záležitosti jako vliv elektromagnetického záření jsou již ale měřitelné a diskuse o nich z hlediska vlivu mobilních telefonů je jedním z rozsáhlých předmětů výzkumu," říká Chod.

Upozorňuje přitom na to, že není pochyb o možné reakci lidského organismu na elektromagnetické záření. "Jde jen o vymezení možností ovlivnění a vlastností zdroje.

Je něco jiného, použijeme-li telefon s výkonem jednotek W, anebo např. radar s výkonem v MW," říká a odkazuje na technickou analýzu brdského radaru.

Upozorňuje přitom na nedostatečnou průkaznost těchto vlivů. Dlě něj je pro jejich potvrzení či vyvrácení třeba delšího časového horizontu, kdy bude také třeba oddělit i jiné zdroje možných účinků. "Tím chci říci, že jestliže nejsem schopen objektivně prokázat škodlivý vliv mobilního telefonu, tak budu obtížně prokazovat i ‚harmonizaci patogenních polí‘," vysvětluje.

"Je to něco podobného jako amulet proti uřknutí. Patrně bychom se při tomto přístupu mohli dočkat ‚škapulíře‘ (viz. středověk) proti radaru a to by mohlo určitě zajímat třeba pana Klvaňu," uzavírá Chod.

Cena zázračného produktu není známa

Ezoterik Jiří Hruša navíc neudává cenu, za kterou lze produkt získat. Dovolíme si však odhadnout, že se bude pohybovat v řádu stovek korun. Kolik si na přinejmenším velmi sporném produktu může Hruša vydělat, však odhadnout nedovedeme.

Pokud by však harmonizátor skutečně fungoval, vyvstává na povrch základní otázka: proč by s takovým převratným produktem ezoterik nevystoupil z šedi internetu? Poté by na něm totiž zbohatl mnohem více.