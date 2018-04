Kupte si atrapu tajné Nokie E65 na portálu eBay

Nokia by si měla dávat větší pozor na výrobce atrap svých mobilních telefonů. Nokii takto před časem do světa unikla podoba nového modelu N95 a před nedávnem jsme se tímto způsobem dozvěděli jak bude vypadat připravovaný model E61i. Atrapy mobilních telefonů slouží především prodejcům, kteří tak nemusí vystavovat funkční podstatně dražší vzorek konkrétního modelu.

O Nokii E65 jsme vás již informovali. Jedná se o nový vysouvací smartphone s operačním systémem Symbian S60, který zvládá i provoz v sítích třetí generace UMTS. Telefon již schválil pro provoz i americký telekomunikační úřad (FCC) a tak do zahájení prodeje zbývá pouze oficiální představení. To by mělo proběhnout na kongresu 3GSM, který se koná příští měsíc.

Podle atrapy z portálu eBay lze usuzovat, že model E65 bude v prodeji i v atraktivní červené barevné variantě. Zakoupit atrapu můžete zde, potřebovat budete 33,99 dolarů.