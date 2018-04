Kultovní OnePlus One se začne prodávat do Česka. A přijede do Prahy

Dosud bylo možné objednat OnePlus One jen do některých evropských zemí. Do Česka nikoliv, což koupi docela komplikovalo. Ve středu nám ale do redakce přišel e-mail, že firma brzy zahájí prodej i do dalších evropských zemí včetně Česka. To navíc asi bude patřit mezi první, kde bude možné telefon objednat.

Firma přijede za fanoušky značky do Prahy, a to už 10. března, tedy příští úterý. Místo oznámí přímo účastníkům, kteří se na akci zaregistrují. Před Prahou se zástupci OnePlus zastaví ve Varšavě a následuje Budapešť.

Firma model One prodává výhradně po internetu a to ještě osobitým způsobem. Dlouho bylo možné koupit telefon jen na pozvánku, až koncem loňského roku se prodej rozšířil a dnes je možné jej koupit on-line přímo v některé vybrané dny. Přístroj samozřejmě byl i v nabídce překupníků, což čekající fanoušky značky rozzuřilo.

Čekat v dnešní době na to, aby si zákazník mohl koupit telefon, je záležitost výjimečná a v podstatě vedle OnePlus One to platí ještě o iPhonech v prvních týdnech prodeje nového modelu. Důvodem, proč si zákazníci rádi počkají na One, je jeho cena.

V prodeji jsou dvě verze podle velikosti uživatelské paměti. Menší varianta s 16 GB pamětí stojí aktuálně (v přepočtu z cen v eurech) 7 500 korun a verze s 64 GB paměti je o 800 korun dražší (tato verze má i jinak provedená záda a vypadá mnohem lépe). Ceny jsou aktuálně nižší než loni, kdy vyšší verze telefonu stála v přepočtu okolo deseti tisíc korun.

Cenu je nutné dát do kontextu s výbavou telefonu. Má FHD displej, procesor Snapdragon 801 a 3 GB operační paměti. Loni to byla absolutní špička a i dnes je to výborně vybavený mobil, více v naší recenzi. Cena je také stále velmi dobrá. Má to jen jeden (pro někoho podstatný) háček, One nezvládá hlavní evropská LTE pásma na 800 a 900 MHz.

Společnost OnePlus se od počátku prezentovala jako nový start-up, jenže se posléze ukázalo, že je to v podstatě dceřiná firma známého čínského výrobce smartphonů Oppo.

Propagační spot telefonu OnePlus One: