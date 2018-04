Kult mobilního telefonu: jak přežijí manažeři

Poměrně často se setkáváme s žádostí čtenářů, zda bychom nemohli sepsat jakousi malou příručku, návod, jak se chovat a jak vystupovat s mobilním telefonem. Dosti dlouho jsme v redakci odolávali, ale nakonec nás přesvědčilo několik příkladů v poslední době, které jasně ukázaly, že to, co bych býval považoval za samozřejmé, ne vždy všichni berou za samozřejmé a že ačkoliv jsme v mobilních technologiích nezřídka daleko před ostatní Evropou, v chování s mobilem se můžeme pasovat maximálně na krále opic. Tak vznikla tato první část věnovaná především manažerům.

Manažer by si v první řadě měl uvědomit, že mobilní telefon si nekupuje proto, aby se stal štvanou zvěří, na kterou si každý houkne. I ty nejstarší mobilní telefony mají velmi užitečnou funkci, tlačítko pro vypnutí telefonu a druhou skvělou funkci, tiché vyzvánění, kdy telefon pouze bliká a nezvoní nahlas.

Těchto funkcí doporučuji hojně využívat. Zejména tiché vyzvánění je skvělá věc, v seznamu neuskutečněných hovorů vám naskakují jména těch, kteří se nedovolali a vy se můžete svobodně rozhodnout, zda jim zavoláte. Také přesměrování na záznamník nebo na sekretářku plní účel, v takovém případě si ale musíte pořídit druhý mobilní telefon se supertajným, jednou za půl roku obměňovaným číslem pro rodinu a přátele. Vytíženým manažerům obecně lze doporučit druhý mobil jen pro okruh přátel a rodiny. Jeho číslo má ve firmě jeden, maximálně dva lidé prověření pro zacházení s tajnými materiály.

Na vizitku v takovém případě přijde telefonní číslo na mobil jen v případě, že jste na něm prakticky nedostižný, nebo když na něm máte trvale zapojenou hlasovou schránku. Také telefonní číslo není přímo k vám na stůl, ale na sekretářku, tedy na první stupeň filtrů. Je přípustné dopsat přímé pevné telefonní číslo k vám na stůl propiskou na vizitku před obdarovaným, ale lze doporučit existenci dvojích vizitek.

Jaký telefon pro vysoký management?

Šéf firmy je vizitka firmy. Tak, jako by neměl chodit v botaskách a v tričku, neměl by ani telefonovat z Motorola d160, i když by mu ten telefon nakrásně vyhovoval. Příkladem budiž naše pobočka IPB, kde jsem zjistil, že její šéf telefonuje z Alcatel HC500, jako by se nechumelilo - k jeho perfektnímu oblečení a k naleštěné kanceláři šel tento telefon jako kupička hnoje.

Přípustné modely jsou Nokia 8810, Motorola V serie nebo StarTAC 80/13, Alcatel OT Pocket, Bosch 908/909, Ericsson 788 či Samsung SGH-600. Telefon vysokého šéfa musí úhledně zmizet v kapsičce u košile, nebo v saku, rozhodně nesmí být pověšen ledabyle za opaskem. Pouze techničtí fajnšmekři mají povoleno koupit si větší a těžší mobilní telefon nadupaný funkcemi, ale pouze v případě, když si přikoupí luxusní kožené pouzdro, například Riwall.

Mobilní telefon je třeba měnit každý rok - manažer si nedovoluje mít dva roky to samé sako a totéž platí o mobilním telefonu, i kdyby nakrásně fungoval. Možná vám to přijde jako snobismu, ale kupodivu je to mnohem prostší. Manažer je výkladní skříní firmy a těžko říci, co si významný klient nebo partner firmy pomyslí, když uvidí šéfa, jak se po kanceláři prohání v holínkách a telefonuje z Motoroly TX770? Tak, jako firma investuje do representativnosti prostor, do luxusních vozů, tak je potřeba pamatovat na to, že mobilní telefony jsou dnes již také znamením postavení.

Slušné vychování a mobil

Toliko o telefonu manažera. Nyní něco o tom, jak se s ním chovat. Především, manažeři do telefonu nekřičí. Telefonování probíhá diskrétně, pokud možno mimo společnost, které se omluvíte. Také příjem hovoru probíhá ve společnosti zásadě skrze vibrační vyzvánění, pokud už hovor musíte přijmout. Pokud jste v divadle nebo v kině, telefon zásadně vypínejte nebo přepněte na tiché vyzvánění kvůli seznamu nepřijatých hovorů, ale nikdy hovory nepřijímejte.

V lepší (a pokud možno v každé) restauraci se netelefonuje. Pokud musíte telefonovat, omluvte se na toaletu, ale od stolu netelefonujte nikdy. Hovory si nechte padat do schránky nebo do seznamu nerealizovaných hovorů. Vycházejte z premisy, že manažer, který nemá možnost se v klidu naobědvat, nemůže být úspěšný manažer, neboť firma se bez něj pár minut neobjede.

Na schůzkách nevyndáváme mobilní telefon na stůl, ale necháváme jej v skrytu. Zásadně při jednáních mobilní telefon nepoužívejte jako hračku - vypadá to stejně blbě, jako když si hrajete s plyšovým medvídkem a o vašem soustředění na schůzku to říká mnohé.

Pokud chcete druhé straně ukázat, že její čas pro vás je limitován - typicky v případě, když jste o něco žádán vy - pak si dejte mobilní telefon k bločku, tím dáváte najevo, že se můžete kdykoliv nenápadně podívat na hodiny na telefonu. Toto gesto je znakem jisté nadřazenosti (případně neomalenosti) a pokud jdete žádat o úvěr, vyhněte se mu!

Také v restauraci se snažíme vyhnout „vybalení" telefonu na stůl, pouze v případě, že čekáme opravdu důležitý hovor a chceme mít telefon na očích, se omluvíme protistraně a telefon s tichým či vibračním vyzváněním dáme na stranu stolu.

Netelefonuje se v nemocnici a v místech, kde se očekává klid - knihovny, kostely, výstavy. Není větší křupanství, než když se tichem slavnostní mše ozve vyzvánění Jingle-Bels. A není větší trapas, než když se zjistí, že to vyzvání telefon faráře.

Platí jedno zásadní pravidlo - hlavně nenápadně! Mobilní telefon by měl zůstat skryt zrakům ostatních, neměl by ostatní rušit. A měl by vám sloužit, nikoliv vás ovládat. Z telefonu byste měl více volat, než být volán. Naučte se telefon vypínat a přepínat na tiché zvonění.

Pokud jste opravdu často nadháněná osoba, vyplatí se zauvažovat o drastičtějším typu používání mobilního telefonu. Jedním z takových příkladů může být satelitní telefon Iridium - cena 170 Kč/min hovoru odradí většinu obtěžovatelů. Pokud to nepovažujete za schůdnou variantu, pak zbývá „americká cesta" - totiž vypnutý mobilní telefon sloužící výhradně pro odchozí hovory a pager. Na pager vás sice může otravovat každý, ale vy si vzkaz můžete přečíst kdykoliv, kdy máte chuť a také si můžete rozhodnout, zda osobu budete kontaktovat.

Pager využijete spolu například s naší službou Gate v případě, když vaše firma praktikuje elektronický oběh dokumentů a email. Díky Gate si můžete na pager nechat zasílat důležité emaily a korespondenci. Nic vám neunikne a vaše soukromí je chráněno, je jen na vás, kdy požadavek vyřídíte a zda vůbec.

V dnešní době může mobilní telefon představovat velkou část mobilní kanceláře - ať už telefony vybavené jednoduchým diářem, nebo přímo Nokia 9110 atd. Proto je dnes již přípustné, že na jednání dorazíte jen s mobilním telefonem a děláte si do něj poznámky. Ideální na to samozřejmě je 9110, ale pro ni doporučím elegantní kožené podpažní pouzdro, protože do kapsičky u košile se nehodí.

Nu, to je snad vše, co by mohl manažer potřebovat vědět o kultu mobilního telefonu. Zapřemýšlejte o kombinaci s pagerem - zejména pokud používáte elektronickou poštu, může tato kombinace pro vás znamenat zajímavou možnost, jak být v kontaktu a přitom být pánem svého soukromí. Mobilní telefon není váš pán a vy nejste jeho otrok. A také nejste jediný na světě - s telefonem se maximálně snažte nerušit ostatní, kteří opravdu nepotřebují vědět, jak je vaše firma skvělá a kdo ve vaší firmě se na co vykašlal...

Příště se podíváme na kult mobilního telefonu pro další skupiny jeho majitelů.