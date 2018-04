Kulečník do kapsy - Pocket Snooker 3D

Ze softwarové dílny firmy Pocket-G, autora poměrně známých her, jako jsou akční strategie Battlefield nebo karate NeoKarateka, pochází další velmi zajímavá a tentokrát "stolní" hra Pocket Snooker 3D, což je momentálně zřejmě jediný opravdu kvalitní 3D kulečník pro Pocket PC. Pocket Snooker jste si už dříve mohli stáhnout ve formě demoverze a po mnoha měsících vývoje se tedy konečně dostává do finální fáze i jeho komerční verze. Současná verze je nabízená s patřičnou slevou, přesněji řečeno za zaváděcí cenu 12 USD, po svém úplném dokončení by Pocket Snooker 3D měl stát cca 18 USD. Protože nepatřím mezi žádné znalce kulečníku ani jeho jednotlivých her, prosím o shovívavost u následující popisu samotné hry. 3D grafika je poměrně jednoduchá, ale od malého rozlišení displeje PocketPC nelze očekávat žádné zázraky.



















Reálné rozměry simulovaného hracího stolu jsou 1,52 x 3,05 m, ve hře máte k dispozici 10 červených a 6 dalších hracích koulí v jiných barvách. Finální verze hry bude umožňovat jak hru dvou hráčů současně, tak i hru proti počítači, síťovou hru bude možné provozovat přes infračervený port, Bluetooth rozhraní a internet (TCP/IP & GPRS). Hru samotnou ovládáte přes dotykový displej a kurzorové klávesy, k dispozici máte i příslušná nastavení pro faleš nastavovaná na 3D modelu hrací koule. Z dalších ovládacích prvků máte k dispozici nezbytný zoom podobně jako u klasických simulací kulečníku pro Windows či Mac OS, určit lze samozřejmě i sílu úderu tágem. Aktuální verze hry, jejíž demo si můžete i nadále stáhnout zdarma, podporuje zatím pouze procesory StrongARM, hru dvou hráčů a obsahuje zatím pouze základní verzi umělé inteligence. I tak se ale jedná o celkem kvalitní a zajímavou hru, kterou by si neměl nechat ujít žádný příznivce kulečníku.