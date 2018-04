Kukačky, nebo Big Ben? (Přehled hodin pro Palmy)

Čas od času potřebuje každý zjistit, kolik je hodin. A to nejen v případě, kdy ráno v koupelně strávíte více času, než je záhodno a spěcháte do práce či do školy. Standardní výbava Palmu sice jedny nepříliš vzhledné hodiny obsahuje, ale proč si kazit estetické vnímání, když můžeme mít krásné analogové hodiny přes celý display? A pokud máte raději digitálky, pak také nepřijdete zkrátka.

Programy si nejprve představíme, na konci článku naleznete na jednom místě všechny důležité informace v přehledné tabulce.

Palmary Clock 2.3

Palmary Clock patří v současné době k nejlepším programům v této kategorii. Nejsou sice zdarma, ale po investici 15 dolarů získáme nadprůměrnou aplikaci.

Základní pohled nabízí analogové hodiny, které se dají měnit pomocí skinů, podporují HiRes a HiRes+, díky čemuž jsou krásně hladké - jako opravdové. Skiny je možné zdarma stahovat ze stránek výrobce. Digitálky ale u Palmary Clock nehledejte. Druhá obrazovka nabízí klasický měsíční kalendář s vyznačeným dnešním dnem a možností výběru jiného měsíce a roku v rozsahu 1904 - 2031. Today nás přenese na aktuální měsíc. Mnohými nenáviděná věc, tedy budík. Kromě klasického pískání, po kterém by nejraději každý hodil Palma nebo cokoliv jiného z okna si můžeme vybrat libovolnou mp3, ogg nebo wav, kterou máme uloženou na kartě a jež nás příjemně (pokud nezvolíme například skupinu Rammstein) vzbudí. Odpočítávat se dá cokoliv, množství není stejně jako v případě alarmů omezeno, maximální délka odpočtu je necelých 100 hodin. Stopky v desetinásobném provedení. Pochopitelně máme na výběr také možnost zobrazení jednotlivých časů s příslušnými mezičasy, nebo souhrnně jako na obrázku. Mapa světa se zobrazením osvětlené části potěší každého. Také je možné zobrazit mód světového času, kdy jsou označena až čtyři města a pod mapou aktuální čas. Po výběru severní nebo jižní polokoule je zobrazena fáze měsíce, můžeme si také vybrat datum a čas, pro který chceme fázi zobrazit. Bohužel, jak je vidět na obrázku, diakritika činí programu menší problémy. Jedna ze stránek nastavení - zde si můžeme zvolit kromě skinu také obrázek na pozadí (svůj vlastní wallpaper stačí umístit do složky DCMI na kartě). Zvolit lze také slideshow, kdy se nám budou skiny a případně i obrázky na pozadí střídat v zadaném intervalu. Aplikace zná spoustu měst, ale i přesto obsahuje možnost editace a přidávání vlastních. Splash Clock 1.06 Stáhnout Druhým, ale poměrně chudým zástupcem placených programů je Splash Clock, kdysi jeden z nejlepších. Zašlá sláva však zůstala kdesi v minulosti a kromě hodin nenabízí program nic jiného.

Aplikace nás přivítá pouze touto jedinou obrazovkou, která sice díky šesti různým vzhledům (jež se nedají nijak doplňovat) může vypadat různě, ale funkce žádné nepřidá. Nastavení programu také neoplývá přílišnými detaily, zachovává především jednoduchost. Narozdíl od vzhledu hodin můžeme alespoň zvolit obrázek na pozadí (opět stačí JPG soubor nahrát do složky DCMI).

CockooClock 0.7 Stáhnout Když jsme vám v titulku článku nabídli kukačky, tak tady je máte. Pro svou funkci potřebují prostředí SuperWaba, což nám však nemusí vadit, neboť instalace je zcela automatická a jediné, co stačí zvolit, je uživatelské jméno. Mnohé potěší, že hodiny jsou k dispozici zdarma, ovšem kromě kukání také téměř nic jiného neumí. Třeba vás však sledování kyvadla uklidní... Aplikace je celkově trochu pomalejší, což způsobuje právě použité prostředí (podobně, jako jsou na PC pomalejší aplikace napsané v Javě). Pokud hodiny vyzkoušíte, nezapomeňte si zapnout zvuky her, abyste si kukání vychutnali. Program je adware (před ukončení zobrazuje reklamu po dobu 10 sekund). TowerClock Stáhnout TowerClock jsou hodiny pouze podle názvu. Aktuální čas vám sice nikdy nezobrazí, ale rozšíří vašeho Palma o gongy každou hodinu. Na výběr máme buď zvuk Big Benu, klasického kostelního zvonu nebo systémový alarm či varování. Nejprve je třeba funkci gongů aktivovat, určit časové rozmezí a dny v týdnu, aby nás Palm nebudil každou hodinu nebo z delšího víkendového spánku. Poslední možností je volba hlasitosti. Více toho aplikace nenabízí. Program, který je freeware, nebude fungovat z paměťové karty. Analoge Uhr Stáhnout Německý název zde není pouze náhodou. Analogové černobílé hodiny potěší zejména majitele starších palmů bez barevného displeje. Jediné, co program nabízí, jsou ručičkové hodiny (i trochu pozoruhodné 24hodinové). V nastavení můžeme určit vypnutí po 3 sekundách, vybrat jazyk (pro zobrazení názvu dne v týdnu, ale češtinu nehledejte), již zmíněné 24hodinové rozložení a poslední volbou jsou hodiny zrcadlově otočené. Více toho opravdu nečekejte. Program je freeware. AirClock Stáhnout AirClock umožní majitelům Palmů s OS 4 a nižším pomocí IrDa vyslat nějaký signál (například spustit televizi). Z hlediska našeho testu opět ničím nepřekvapí, na hlavní obrazovce zobrazuje velké digitální hodiny, nastavený alarm a datum. Kliknutí do příslušných oblastí umožňuje nastavit datum a čas. Pokud provozujeme aplikaci přímo z Palmu, nikoliv z karty, pak i nastavení alarmu. V nastavení aplikace můžeme zvolit barevné schéma, podkladový obrázek (nikoliv vlastní) a pár vlastností budíku (hlasitost, zvuk a délku apod.). Program je shareware. EZ Clock Stáhnout Poměrně nevzhledné hodiny (ostatně posuďte sami), nabízejí kromě digitálek také jedny analogové. Hlavní obrazovka obsahuje podobné informace jako u předchozího programu, tedy datum, čas a budík (v tomto případě hned pět), dále nabízí odpočítávání, stopky a fázi měsíce. Nic víc, nic míň, navíc je vše zabaleno do nevzhledné podoby, která předurčuje program k používání především ke hraní než k seriózní práci. Na druhou stranu je díky kontrastním barvám displej dobře čitelný i na sluníčku nebo při špatném osvětlení. BigClock Stáhnout Asi nejznámější freeware (licence GNU) hodiny pro Palm. Poslední verze je již tři roky stará, přesto stále vyhledávaná. Téměř vše je konfigurovatelné, každá část (čas, budík, svět a odpočítávání/stopky) má dvě obrazovky, které jsou dále rozdělené na dvě části, takže dokáže zobrazit až čtyři údaje nebo různé pohledy. I přes své stáří program funguje na PalmOS 5 a po osobním přizpůsobení si na něj zvykne snad každý.

Závěrečný verdikt

Všechny představené programy jsou velice zajímavé. Palmary Clock a Splash Clock potěší vyznavače ladných tvarů, v případě prvních z nich ještě navíc i ty, kteří mají rádi spoustu funkcí a ladné melodie jako budíček. Ideální kombinace pro ty, kteří chtějí maximum, je Palmary Clock a Pocket Tunes, čímž dostaneme nejen kvalitní hodiny s mp3/wma/ogg budíkem, ale také přehrávač těchto formátů.

Máte-li hluboko do kapsy, ale přesto se nechcete s vestavěnými hodinami spokojit, zvolte k radosti nejen své peněženky program BigClock.