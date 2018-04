Kudy letí domů váš hlas z dovolené? Pohled pod pokličku

Seychely. Teplota vzduchu dávno vysoko přeskočila třicítku na teploměru, ale vánek od moře dělá výstup z klimatizovaného letadla o něco snesitelnější. V kapse nahmátnete mobilní telefon, abyste hned napsali smolařům, co zůstali v Čechách, že let byl hladký, ale občerstvení nestálo za nic. Alespoň nebudou tolik závidět...

Po zapnutí začne váš telefon prohledávat podporované GSM frekvence a snaží se najít základnovou stanici (BTS) s nejkvalitnějším signálem. Jakmile ji najde, přečte si systémové informace o síti, ke které daná BTS patří.

Váš mobil pak porovná kód sítě (například v ČR: 230-01 T-Mobile, 230-02 Eurotel, 230-03 Vodafone) se seznamem zakázaných sítí uložených na SIM kartě. Tento seznam vám předvyplnil již operátor, když vám SIM kartu prodával. Mohou ho k tomu vést lukrativnější smlouvy nebo kvalitnější technické propojení sítí.

Pokud je nejsilnější síť ze seznamu zakázaných, přechází se na druhou nejsilnější. V případě, že mobil nenajde žádnou nezakázanou síť, povolí vám pouze nouzové volání. V opačné situaci, když najde povolenou síť, probíhá procedura přihlašování identicky jako v síti domácí.

Rozdíl je pouze v tom, že mobilní ústředna (MSC - Mobile Switching Center) navštívené sítě pozná, že přihlašovaný účastník nepatří do jeho sítě a přesměruje veškerou komunikaci do sítě vašeho operátora. Autentizaci a přihlášení tedy obstarává váš domácí operátor.

Jak se sestavuje příchozí hovor

Pokud vám někdo z domova volá, začíná hovor v síti vašeho operátora:

Operátor se podívá do domovského registru účastníků (HLR - Home Location Register), aby zjistil, u které MSC (Mobile Switching Center) vás má hledat. V domovském registru zjistí, že jste přihlášeni u zahraničního operátora, takže hovor přesměruje na ústřednu sloužící k propojování hovorů do ostatních sítí (GMSC - Gateway Mobile Switching Center). Z GMSC vašeho operátora přijde hovor na GMSC operátora v zahraničí GMSC zahraničního operátora přepošle hovor na příslušnou mobilní ústřednu, kde se účastník nachází. MSC zahraničního operátora vyšle zprávu, že máte příchozí hovor na všechny BSC (Base Station Controller), což je jednotka, která se stará o přidělování frekvencí a handover mezi několika tucty základnových stanic. Všechna oslovená BSC předají tuto zprávu připojeným základnovým stanicím. BTS vyšlou tuto zprávu na servisním kanálu, který "poslouchají" všechny mobilní telefony. Pokud mobilní telefon zachytí tuto zprávu, přihlásí se síti, že je schopen hovor přijmout.



Jak se sestavuje odchozí hovor

Také odchozí hovor je velmi podobný tomu, jak probíhá v síti domovského operátora.

Telefon požádá základnovou stanici o přidělení hovorového kanálu. BTS předá žádost kontroleru BSC (Base Station Controller) a ta ji deleguje ústředně MSC (Mobile Switching Center). Proběhne autentizace uživatele za účasti sítě domovského operátora. Pokud je účastník oprávněn telefonovat, MSC přikáže BSC, aby přidělil telefonu volný hovorový kanál. BSC jej přidělí na příslušnou základnovou stanici, na které si o něj mobil zažádal. Hovor je postupně sestavován a jde v síti zahraničního operátora přes jeho BTS, BSC, MSC a GMSC a v ČR pak přes GMSC, a pak buď zpět přes GMSC do jiné sítě a nebo dále přes MSC, BSC a BTS do sítě vlastní.

Jak funguje zpětné volání

U předplacených karet již odpradávna existoval jeden velký problém – je nepřípustné účtovat roamingové poplatky zákazníkovi až po měsíci, kdy zašle zahraniční operátor domácímu operátorovi vyúčtování.

Tou dobou už totiž může zákazník předplacenou kartu hodit do kanálu a veškeré náklady by tak musel hradit operátor. Tento problém bylo tedy nutné kvůli roamingu pro předplacené karty vyřešit.

Novějším a pro zákazníky příjemnějším řešením je systém CAMEL (Customized Application of Mobile network Exchange Logic), který umožňuje předplaceným zákazníkům účtovat poplatky za roaming ihned. Ten u nás provozuje zatím jen T-Mobile.

Tento způsob ale ve světě není ani po několika letech příliš rozšířený. Druhý systém, pro zákazníka značně méně komfortní, je tzv. callback. Ten využívá tzv. USSD (Unstructured Supplementary Services Data) kódů, což jsou kódy posílané v rámci signalizačních zpráv. Za jejich odeslání si nikdo z operátorů nic neúčtuje.

Pomocí USSD kódu si například zjišťujete zbylý kredit na předplacené kartě. Mají tvar *xxx# a dokonce se pomocí nich nastavují i některé služby jako přesměrování či blokování hovorů. A jak to celé funguje?

Mobil odešle USSD kód na BTS V síti zahraničního operátora BTS jej předá na BSC, to pak na MSC a odtud kód putuje na GMSC. V síti domácího operátora přijde kód na GMSC, které jej předá příslušnému serveru. Ten kód vyhodnotí jako žádost o odchozí hovor a zkontroluje v HLR zda účastník smí používat odchozí hovory v roamingu. Síť operátora provede klasickou proceduru příchozího hovoru – tj. zavolá na mobilní stanici, která odeslala kód s žádostí o odchozí hovor. Mobil hovor přijme. Síť domácího operátora začne navazovat spojení s volaným číslem. Majitel mobilu slyší vyzvánění Hovor se spojí.

Proč je volání v rámci zahraničí tak drahé

Pokud se nacházíte v zahraničí a voláte s předplacenou kartou do navštívené země, platíte velmi vysoké částky. Je to proto, že nejprve dojde k vystavení jednoho hovorového kanálu pomocí zpětného volání po celé trase ČR – navštívená země a následně je vystavěn další kanál na zpětné trase.

To vyplývá z výše popsaného technického řešení callbacku. Při využití callbacku tedy i při volání z jednoho hotelového pokoje do vedlejšího jde fyzicky váš hovor až do ČR a zpět.

V případě tarifních zákazníků a předplacených zákazníků se systémem CAMEL je to již trochu jiné, protože ti mohou realizovat odchozí volání přímo. Nicméně, i zde ve většině případů jde hovor přes ČR, přesněji přes GMSC domácího operátora, který musí vyhradit opět dva hovorové kanály.

V druhém z případů jde přitom hovor přes ČR poměrně zbytečně, protože mobilní sítě využívají signalizaci typu CCS (Common Channel Signalling), kdy jdou signalizační zprávy jinou cestou než hovorový kanál.

Problém je v tom, že v době implementace SS7 (Signalling System Number 7) do mobilních sítí GSM se "pozapomnělo" na možnost, že by hovorový kanál mohl vytvořit v rámci navštívené země pouze zahraniční operátor. Při volání v rámci navštívené země by šla do domovské sítě pouze signalizace, aby mohl domovský operátor potvrdit, že účastník je oprávněn telefonovat a aby měl kontrolu nad jeho voláním.

To se podařilo vyřešit doplněním tzv. dropback, což je ovšem funkcionalita, která v GSM sítích není standardně implementována.

Dropback jde navíc dále a umožňuje zlevnit také příchozí hovory – pokud vám volá někdo z navštívené země na mobil a nachází se ve stejné síti jako vy, pak zahraniční operátor nepošle tento hovor do ČR, ale propojí ho přímo ve své síti. Vy pak teoreticky nemusíte za příchozí hovor platit nic a volaný platí pouze za volání v rámci sítě.



Schéma využívání funkce dropback.

Bohužel, k tomu, aby bylo možné docílit této funkcionality, je ale nutný citelný zásah do těch nejchoulostivějších míst v síti (do MSC a GMSC), což každý operátor velice nerad riskuje. Navíc by vznikl sekundární problém s úpravami účtovacích systémů (BGW - Billing Gateway).

Kdo všechno obsluhuje váš hovor v roamingu

Hovor v roamingu neobsluhuje pouze zahraniční operátor, který se spojí s vašim domácím operátorem. Přenos hovoru a signalizace mezi těmito dvěma sítěmi zajišťují další telekomunikační operátoři či specializovaní velkoobchodní operátoři (operátoři poskytující služby pouze telekomunikačním operátorům). V závislosti na vzdálenosti mezi ČR a navštívenou zemí pak může být těchto operátorů i více.

Do sousedních zemí a do Chorvatska toto spojení zajišťuje velice často Český Telecom, který je na mezinárodní půdě mezi evropskými velkoobchodními operátory poměrně vysoce hodnocen a patří k nadprůměru.

Největšími evropskými hráči jsou pak Deutsche Telekom, ICSS (dříve T-Systems), BT (dříve British Telecom) či France Telecom. Většina evropských operátorů přitom není úplně přizpůsobená pro potřeby přenosu signalizace mobilních sítí, a tak se vám může často stát, že například nevidíte číslo volajícího. Čeští operátoři však většinou volí takové velkoobchodní operátory, kteří přenos čísla umožňují. Dříve jste se s tím nicméně mohli setkávat poměrně běžně.

To, kterého operátora používá váš operátor pro spojení s danou zemí, se přitom poměrně často mění. Dokonce není ani nic neobvyklého, pokud je tento operátor vyměněn po měsíci či týdnu.

Mobilní operátoři však již obvykle nepřenášejí změnu ceny za transfer hovoru do ceny roamingu. Dříve se tato cena přenášela ihned i do koncových cen, což byl důvod, proč se tyto ceny měnily pro jednotlivé destinace třeba několikrát do roka.