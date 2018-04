Kuchyňské minutky, RSS čtečka či trasy metra a tramvají (PalmareFreeware)

deltaTimer v0.01

deltaTimer je minutník odpočítávající nastavený čas. Ten umí v rozmezí jedné sekundy až 24 hodin, přičemž po vypršení času upozorní zvoleným zvukem. Nastavení minutníku je jednoduché, stačí tapnout na ručičku hodin a posunout ji na požadovanou cifru.

AvantGo v5.7

Program AvantGo je znám asi každému majiteli palmu. Existuje však i verze pro PPC. Použití aplikace vypadá tak, že třeba ráno před odchodem do práce vložíte PDA do kolébky a provedete synchronizaci. Jste-li připojeni na internet, natáhnou se vám do PDA objednané kanály k off-line prohlížení. Ještě je třeba dodat, že AvantGo program lze používat i pro on-line prohlížení webu (používat jej jako běžný browser). Druhou možností je nestahovat data do PDA přes desktop, nýbrž prostřednictvím IrDA/Bluetooth a mobilního telefonu. Nová verze aplikace přináší podporu Active Sync 4.0.

pRSSreader v1.1.4

Program pRSSreader je další z řady RSS čteček. Tato je zajímavá tím, že pochází od českého autora a za svoji krátkou historii se stihla již přejmenovat (původně Pocket RSS Reader). Aplikace zabere v PDA jen málo místa, podporuje čtyři verze RSS a RDF, má volitelný vzhled a mnoho dalšího. Její nová verze zachycuje obsah stránek pro off-line prohlížení, má lepší ikony či přináší podporu pro PPC2002.

MetrO 5.3.3

Program MetrO jistě netřeba přestavovat. Aplikace, která je dostupná již ve 30 jazycích obsahuje trasy metra či dalších prostředků MHD ve více než 250 městech. Nechybí rovněž některá česká, včetně Prahy, Plzně, Liberce, Ostravy, Českého Těšína, Frýdku-Místku, Žďáru nad Sázavou či Třince. Nově mezi města v databázi přibyla například italská Savona či litevský Vilnius, z předchozích francouzský Auxerre a Landerneau, Aachen a další německé aglomerace, Bologna (Itálie), Shenzhen metro (Čína), Islamabad, Karachi, Lahore (Pákistán).. Doprava byla vylepšena v další řadě z nich. Program je rovněž připraven na novou generaci Windows Mobile, byla v něm opravena řada chyb a vylepšen byl i on-line update, který občas nepracoval tak, jak by měl. Pokud navštívíte nové stránky výrobce, můžete se zaregistrovat a při každé změně aplikace vám přijde informační e-mail. Program lze aktualizovat rovněž přes internet.

verzi pro PalmOS pak tady

Downloader v1.1

Program Downloader je jednoduchou utilitkou, která pomůže s ukládáním obsahu navštívených internetových stránek. Následné uložení obrázků je možné na paměťovou kartu, program si pamatuje 100 URL adres.

CardTXT v0.50a

CardTXT je textový editor, který umožňuje načtení TXT souborů o velikosti až 4MB. Podporuje landscape i portrait mód či fullscreen zobrazení. Nechybí ani import/export záznamů z MemoPadu a spousta dalších funkcí. 0d poslední popisované verze přibyla v programu spousta novinek, proto doporučujeme upgrade, pokud jej používáte.

MinesFree v1.0

MinesFree je předělávkou klasické hry Minesweeper na PalmOS platformu. Ve hře je možné volit počet min.

Moody Log v2.0

Pokud trpíte depresemi či častými změnami nálad a rádi byste si, třeba na popud doktora, své stavy zaznamenávali, můžete k tomu využít program Moody Log. Ten umožňuje evidování vaší nálady - kromě data, času a vašeho aktuálního stavu můžete do poznámek připsat, co vás k němu dovedlo. Program umožňuje libovolné editování typů nálad, nemusíte je tedy vždy vypisovat, stačí vybrat ze seznamu. Nová verze přináší několik nepatrných změn v programu.

