Který z legendárních mobilů jste používali? Nejmenší i největší telefony historie

Není to totiž tak dávno, co představa každodenního nošení mobilu vyvolávala spíše děs než nadšení. Ostatně stačí se vrátit na začátek devadesátých let.

Telefonní pravěk

Za otce telefonie je považován A. G. Bell, který si 4. února 1876 podal patent na telefon pod názvem zdokonalený telegraf. Původní Bellův přístroj byl docela přenosný, ale ke své funkci samozřejmě potřeboval kabely. A to trvalo ještě dlouhou dobu. Za určitý přelom lze považovat vysílačky. Samozřejmě za nimi stála armáda. Americká Motorola vyvinula v roce 1942 vysílačku SCR-536, která využívala frekvenční modulace. Ale telefon to pořád ještě nebyl. Na ten jsme si museli počkat dalších čtyřicet let.

1981 - Motorola DynaTAC

Za první skutečný mobilní telefon v historii je považována Motorola DynaTAC. Ta se na trh dostala oficiálně v roce 1983. Nicméně Martin Cooper, který za tímto přístrojem stál, se při jedné z návštěv Česka přiznal, že testování různých verzí přístroje probíhalo celá sedmdesátá léta a fakticky skončilo kolem roku 1978. Techniky totiž nenapadlo, k čemu by mohl být jejich vynález dobrý. Teprve na začátku osmdesátých let v Motorole tenhle nápad oprášili a zrodil se nový věk.

První mobil světa měl displej složený z LED diod a drobeček to rozhodně nebyl: 330 x 45 x 89 mm. Na jedno nabití akumulátoru jste mohli buď 30 minut volat, nebo zůstat 10 hodin na příjmu. Za tuhle legraci jste zaplatili 3 995 amerických dolarů, což je v dnešním kurzu zhruba sedmdesát tisíc korun.

1983

Také v tehdejším socialistickém Československu existovaly mobily. Jednalo se o uzavřenou síť a přístroje měly k přenosnosti daleko. Obvykle byly zabudovány do automobilů. I v tomto případě běžel vývoj už od konce šedesátých let a stála za ním především Tesla Pardubice.

1988 - Racal ME501

Mobilní sítě se rozvíjely především v západní Evropě. Již na konci osmdesátých let se začala psát historie dnešního Vodafone. Tehdy se ještě jmenoval Racal Telecom a nabízel mobil za 1 600 britských liber (asi 45 200 korun), týdenní paušál činil 70 liber (2000 korun) a v ruce jste nosili asi tři kilogramy.

1991 - Nokia MD59

Právě v tomhle roce (1991) se začala psát mobilní historie u nás. Dodavatelem pro mobilní síť NMT firmy Eurotel se stala Nokia s modelem MD59. A žádný drobeček to rozhodně nebyl, váha 4,5 kg hovoří sama za sebe. Nedočkaví zákazníci za tenhle skvost zaplatili skoro stejně jako za první Motorolu DynaTAC – 60 tisíc korun, minuta odchozího hovoru stála zhruba 20 Kč.

1992 - Nokia 1011

I když jsme se v Československu rozhodli raději pro vyzkoušené NMT, ve světě se pomalu rodil i dnešní standard – GSM. Když prozradíme, že první síť byla spuštěna v roce 1991, uhádnete, která firma v tom hrála prim? Jeden z prvních GSM telefonů nesl označení Nokia 1011 a na trh dorazil právě v roce 1992. Při rozměrech 195 x 60 x 45 mm měl černobílý displej a cena se pohybovala kolem 2 500 tehdejších německých marek – tedy zhruba 1 320 euro či 35 tisíc korun.

1993 - Nokia 720

Zřejmě nejpopulárnější model z NMT nabídky Eurotelu nesl označení Nokia 720. Ani v tomto případě to nebyl žádný drobeček. Váha 1,4 kg a rozměry 200 x 115 x 75 mm ho jednoznačně směřovaly spíše do auta než do ruky. I když už měl stylový držák. Cena byla přibližně 25 tisíc korun.

1994 - Motorola 8700

I když se Nokia hodně snažila, Motorola měla tradici, a tak se držela hodně vpředu. Původní variace na DynaTAC (MicroTAC) byly určeny hlavně pro americký trh. Jeden z prvních globálních telefonů byla Motorola 8700 s rozměry 130 x 59 x 23 mm a hmotností 155 gramů.

1995 - Ericsson GH388

Také další ze severských legend – Ericsson – vstoupil do hry na konci osmdesátých let. Jedním z prvních velmi úspěšných modelů byl Ericsson GH388, který předurčil podobu přístrojů této značky na delší dobu. Ericsson proslul především precizní a pevnou konstrukcí s magnéziovým rámem. Model GH388 měl rozměry 130 x 49 x 23 mm a vážil 170 gramů.

1996 - Philips Fizz

Na tenhle telefon si zajisté vzpomenou první zákazníci nově vzniklé konkurence Eurotelu, tedy Paegasu (dnešní T-Mobile). Ten nejprve začal s nepříliš podařenou Motorolou TX770 a když se objevila první dodávka Fizzu, bylo to jako zjevení. Telefon zabodoval velkým displejem, a především na svou dobu neuvěřitelnou tenkostí. Ostatně rozměry 160 x 62 x 17 mm a váha 169 gramů jsou toho důkazem.

1997 - Eurotel (Dancall) HP 2711

Tímto telefonem jakoby se začala psát doba miniaturních mobilů. Ve srovnání s monstry minulých let to byl opravdový kolibřík s rozměry 150 x 45 x 20 mm. Jen 234 gramů váhy ho trochu shazovalo. Cena s úvazkem na rok a půl se vyšplhala na 4 800 Kč.

1998 - Nokia 5110

Na konci minulého století se začala jasně projevovat dominance Nokie. Průlomem byly rozhodně veleúspěšné modely 6110 a hlavně 5110. Ty položily základ mýtu o jednoduchém ovládání Nokie, na který je řada uživatelů ochotna přísahat dodnes. Na svou dobu byla 5110 skutečně bombou – jako první výrazně rozšířila výměnné kryty a také možnost odesílat obrázkové zprávy (pozor, ne MMS). Rozměry nebyly nijak úžasné, ale v té době se jednalo o slušný průměr – 132 x 47,5 x 31 mm a 170 gramů.

1999 - Ericsson T18

Zmenšování telefonů pokračovalo rychle kupředu a těsně před koncem století dorazil na trh Ericsson T18. Ten se svého času stal jasnou volbou pro všechny, kteří chtěli byznys telefon a nechtěli Nokii 6110. Na rozdíl od levnější T10 měla T18 dokonce aktivní flip, který umožnil příjem hovoru. I když ve flipu nebyl mikrofon, ale jen tzv. zvukovod. Telefon navíc – jako jeden z prvních – zvládal jak síť na frekvenci 900 MHz, tak i 1 800 MHz. A samozřejmě rozměry: 105 x 49 x 24 mm a 146 gramů.

2000 - Siemens SL45

Schválně, jaké značky byl první telefon s podporou přehrávání MP3? Motorola? Nokia? Sony Ericsson? Ani náhodou, modelem SL45 předběhl Siemens trochu dobu. Jako hudební přehrávač fungoval tenhle telefon dobře. Měl slot pro paměťovou kartu, což byla na svou dobu poměrně výjimečná záležitost, a v balení také stereo sluchátka. Nebyl to sice žádný prcek, ale zase nějaký obr taky ne, s rozměry 105 x 46 x 17 mm a 88 gramy váhy.

2001 - Motorola V66

Američané véčkové telefony milovali od začátku, jenže se jim ještě neříkalo véčka. Stejně ale za jménem stojí Motorola, která na konci minulého století přišla se svojí novou řadou označenou právě tímto písmenem. Uživatelům zprvu vadilo, že na zavřeném telefonu nezjistí, kdo jim vlastně volá. Proto se později začaly objevovat druhé displeje, případně možnosti, jak otevřít telefon a nepřijmout hovor. V každém případě véčka bodují rozměry – u modelu V66 konkrétně 84 x 44 x 21 mm a 79 gramů.

2002 - Siemens S55

Skoro přesně rok po zničení newyorských Dvojčat se v tomto městě konala slavnostní premiéra další z budoucích legend. Na začátku tisíciletí byl Siemens v plné síle a brousil si zuby na americký trh. Bohužel pak už jeho mobilní angažmá nemělo dlouhého trvání. Přesto si S55 stihla získat velmi slušnou reputaci. Ve své době to byl v podstatě jediný telefon, za který byli manažeři ochotni vyměnit své nedotknutelné Nokie šestkové řady. Rozměry byly hodně příjemné – 109 x 46 x 23 mm a 97 gramů.

2003 - Sony Ericsson P900

Původní Ericsson se spojil s konkurenční mobilní divizí Sony a koncem tohoto roku vypustil na trh inovovaný chytrý telefon (původně P800) s velkým dotykovým displejem a operačním systémem Symbian UIQ. Zajímavostí byla konstrukce – telefon měl běžnou alfanumerickou klávesnici, která ale fungovala jako flip. Pokud se odklopila, uživatel měl k dispozici poměrně velký displej. Byl to ale pořádný cvalík – 115 x 57 x 24 mm a 150 gramů.

2004 - Panasonic EB-GD55

Když je řeč o zmenšování telefonů, nemůžeme přehlédnout ten, který z určitého pohledu znamenal zlom. Když se ještě Panasonic prezentoval i GSM telefony pro Evropu, vrhl na trh model s označením GD55, který se stal jedním z nejmenších přístrojů všech dob. O něco menší byla některé véčka a také u nás nikdy neprodávaný model od firmy Haier. Právě Panasonic ale naznačil, že zmenšování nebude pokračovat do nekonečna. Tlačítka na telefonu byla tak malá, že hodně ztěžovala ovládání a moc místa nezbylo ani na displej. Jenže při váze 65 gramů a rozměrech 77 x 43 x 17 mm se není co divit.

2005 - Nokia 6230

Bylo by asi trestuhodné nezmínit v takovémto historickém přehledu aspoň jednoho zástupce dnes už téměř legendární šestkové řady od Nokie. Byly doby, kdy se v kapsách manažerů nevyskytovalo téměř nic jiného. Jenže, většina modelů této řady úplnými drobečky nebyla. Jednou z výjimek byla 6230, na kterou si určitě ještě většina ze čtenářů vzpomene. A možná ji někteří dodnes mají, protože to byl velmi oblíbený služební telefon. Proti Panasoniku skutečný obr, ale na svou kategorii měla 6230 fyzické parametry velmi slušné - 103 x 44 x 20 mm a 97 gramů.

2006 - Samsung SGH-D900

Zhruba od uvedení GD55 od Panasoniku se začali výrobci soustřeďovat ani ne tak na celkové rozměry, ale na tloušťku. Hodně agilní byla v tomto směru Motorola a pak také Samsung, který zhruba od poloviny první dekády tohoto století začal mohutně nabírat dech k vzestupu. Jedním z důkazů byl i, ve své době, nejtenčí vysouvák na trhu s označením SGH-D900. Slidery postupně vytlačují véčka, mají totiž výhodu polovičních rozměrů díky schované klávesnici a zároveň lze telefon i zavřený bez problémů obsluhovat. I přes relativně velký displej se může D900 pyšnit parametry 103 x 51 x 13 mm a slušnými 116 gramy váhy.

2007 - HTC TyTN II

I když slider dokáže ušetřit opravdu hodně místa, nemusí to platit vždycky. TyTN II od HTC byl mezi fanoušky znám spíše pod jménem Kaiser. A král to bezesporu byl – nabídl opravdu super výbavu, takže se nakonec stal jedním z nejpopulárnějších modelů od HTC. A přitom to rozhodně není drobeček, i když konkurenční Nokia E90 byla ještě větší. S trochou nadsázky bychom mohli říci, že Kaiser má skoro blíže k Nokii 720 než k Panasonicu GD55. Posuďte sami: 112 x 59 x 19 mm a 190 gramů.

2008 - iPhone 3G

Ženy už dlouho říkají, že na velikosti nezáleží. Muži se k nim přidali až po uvedení iPhonu. Lepší důkaz toho, že v současnosti už nejsou rozměry u mobilů příliš důležité, bychom hledali těžko. Kdybychom drtivé většině současných nadšených majitelů některé verze iPhonu nabídli někdy v roce 2005 přístroj podobných rozměrů, a navíc bez klávesnice a s dotykovým displejem, zřejmě by zhnuseně ohrnuli nos. Jenže, iPhone 3G je prostě velký hit a to, že je cvalík, rázem nikomu nevadí. Přitom rozměry 115,5 x 62,1 x 12,3 mm a hmotností 133 gramů si nijak nezadá s většinou "neohrabaných a velkých" Symbianů.

2009 - Nejmenší a největší: mobil v hodinkách od Samsungu a LG i další cvalík od Nokie

Letošní rok jasně dokazuje trendy, kterými se současný design mobilů vydává. Z jedné strany postoupila miniaturizace natolik, že se do výroby dostávají mobily integrované do běžných náramkových hodinek. Po různých mezikrocích v podání Sony Ericssonu budeme moci už letos nosit na zápěstí skutečně plnohodnotný mobil, dokonce se slušnou výbavou. LG už svůj model GD910 na českém trhu prodává, Samsung by to s modelem GT-S1100 měl stihnout také v následujících týdnech.

Druhou větev pak tvoří manažerské přístroje nejvyšší třídy, u nichž tím nejdůležitějším je výkon a pohodlné ovládání. V tomto případě jde už skutečně jen o malé počítače, a rozměry tak přestávají být důležité. Právě v této kategorii se stále častěji setkáváme s QWERTY klávesnicí, která si – při jakékoli konstrukci – vždycky o nějaké místo řekne. A tak není divu, že velká očekávání vkládá Nokia do modelu, který miniaturní rozhodně není. Jeden z prvních (podle všeho) skutečně linuxových telefonů na trhu – Nokia N900 – má totiž rozměry 110,9 x 59,8 x 19,55 milimetru a váží 181 gramů.