Který výrobce to vzdá nejdřív (téma týdne)

Nejžhavějším kandidátem na odchod z trhu mobilních telefonů je podle naší diskuze v minulém "Tématu týdne" francouzský Sagem. Čtenáři zjevně nezapomněli na problematickou řadu 920, která drží jen těžko překonatelný rekord v míře poruchovosti. Firma navíc místo nápravy reputace kvalitními přístroji prakticky vyklidila náš trh, což jí samozřejmě na popularitě nepřidalo. Další názory většinou předpokládají pokračování různých fúzí či převzetí firem, což trh již zná z případu značky Dancall. Tu nejdříve koupil Bosch, aby později prodal svou mobilní divizi Siemensu.

Většinu názorů v této diskuzi samozřejmě nelze považovat za kvalifikované rozbory tržních vyhlídek jednotlivých společností, ale přesto je zajímavé se s nimi seznámit. Například na případě francouzského Sagemu je totiž velmi dobře vidět, které věci firmám zákazníci neodpouštějí. Kdyby tato společnost byla závislá jen na odbytu v ČR, mohla by zřejmě rovnou hledat jiný obor činnosti.

Světlou budoucnost někteří čtenáři nepředpovídají ani spojenectví Sony Ericsson, což opět odpovídá jejich tržní pozici v našich zemích. Sony nikdy nehýřilo širokou paletou nových přístrojů a Ericsson několik let systematicky oslaboval své původně téměř exkluzivní postavení. Od ohlášení vzniku nové společnosti navíc nepřišel na trh pod novou značkou žádný převratný přístroj a tak mobilní veřejnost zvolna ztrácí naděje, které do Sony Ericsson vkládala.

Občas se v diskuzi objevil i Philips, ale ten spíše jako příklad, že úvahy o krachování nejsou tak horké, jak původně vypadají. Již v průběhu loňského roku se totiž objevily zprávy, že tato značka zmizí z trhu, ovšem dosud se nepotvrdily.

Velký prostor čtenáři věnovali Siemensu a Nokii. V případě německého výrobce došlo samozřejmě na to, že ač celý koncern je silný, mobilní divize má problémy s rentabilitou. Přitom pokud bychom soudili jen podle ČR, je německý výrobce dvojkou na trhu a ani v Evropě nepatří mezi outsidery. Zde samozřejmě hrají důležitou roli i zájmy koncernu, které jsou nadřazené zájmům výroby mobilních telefonů, jež na Starém kontinentu patří mezi nejlepší. Ovšem i při nejčernějším vývoji lze i zde přepokládat spíš nějakou formu spojení, než zánik značky Siemens ve světě mobilních telefonů (obdoba vývoje u Ericssonu).

U Nokie čtenáři spíš kritizovali některé její obchodní kroky, než že by vážně uvažovali nad možností jejího zániku. Pozice firmy i podle nich zůstává velmi silná a pokud nedojde k nějakému zásadnímu obratu ve světové ekonomice nebo Nokia neudělá několik velkých chyb za sebou, nemůže se v nejbližší době dostat do vážných problémů.

Nejčastějším scénářem pro menší výrobce mobilních telefonů je tak podle účastníků diskuze slučování a spojování. Můžeme proto konstatovat, že čtenáři, kteří se účastnili tohoto „Tématu týdne“, se shodují s názory ekonomických odborníků. A to je jistě příjemné zjištění.