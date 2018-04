Který výrobce telefonů zná zákazníky nejlépe

Mají úspěch

Stejně jako finanční výsledky i podíl na světovém trhu mobilních telefonů ukazuje, že finská Nokia potvrzuje své vedoucí postavení mezi výrobci. Kromě ní dokázal svou pozici na trhu posílit jen německý Siemens. Ostatní společnosti spíše stagnovaly nebo dokonce klesaly. Vyplývá to z údajů o podílu na trhu ve třetím čtvrtletí 2000, které v pátek 5. ledna zveřejnila agentura Gartner Dataquest. Stojí za tímto vývojem nově uvedené telefony?Nokia si upevnila své postavení v čele. Ve třetím čtvrtletí svými telefony zaplavila 30,6 procent trhu, což je o 3,1 procenta více, nežli ve čtvrtletí předešlém. Přestože právě ve druhém čtvrtletí Nokia zaznamenala drobný propad, ve třetím se již vrátila ke svému vzestupnému trendu, který se projevuje s menšími výkyvy již delší dobu. Letní měsíce byly úspěšné, rozhodně také díky novým telefonům 6210 a 3310. Ty se sice na světový trh dostaly až v polovině září, ale díky velkému očekávání zákazníků zaznamenaly ihned velký objem prodeje.

Siemensu se podařil velký krok, když si za třetí čtvrtletí připsal navíc stejný díl trhu jako Nokia a skončil tak mezi výrobci na čtvrtém místě s 8,6 procenta. V případě Siemensu odvedly největší kus práce telefony série 35i, tedy C35i, S35i a M35i. Stejně jako tomu je u Nokie a jejích 6210 a 3310, modely Siemens S35i a C35 jsou špičkami ve svých kategoriích, jak o tom hovoří i výsledky letošní ankety Mobil roku. Na trh byly uvedeny již ve čtvrtletí druhém, ale k jejich velkému rozšíření došlo právě až v létě. Například v České republice se tyto telefony začaly prodávat až na začátku června.

Nedaří se

Podíl u těchto dvou společností stoupl na úkor poklesu v pořadí druhého a třetího z výrobců, tedy Motoroly, respektive Ericssonu. Ten má se svou divizí mobilních telefonů problémy již téměř rok a jak ukazují čísla o prodeji, nejde jen o finanční ztráty. (Více například v článku Rozlučme se s telefony Ericsson? .)Ericsson se ovšem nemůže příliš divit, neboť ve třetím čtvrtletí představil pouze jeden telefon, poměrně drahý hi-endový R320. Trhu ovšem vládnou levné telefony, které představují 70% prodeje. Ericsson nové zajímavé low-endy (A1018, A2618, T20) uvedl později a tak jejich nástup ovlivní až výsledky posledního čtvrtletí roku 2000.

Motorola na letní období roku 2000 asi nebude vzpomínat v dobrém. Podobný problém jako Ericsson postihl i jí. Kromě exkluzivních telefonů Timeport P7389 a posledního modelu V série se pokusila zákazníky oslovit jen nepříliš povedenými low-endy T180 nebo V2288. Motorola utrpěla největší pokles ze všech firem, o celých 2,3 procenta.

Poslední dvě společnosti, které se pohybují nad pětiprocentní hranicí, jsou francouzský Alcatel a japonský Panasonic. Alcatel, který býval před Siemensem, s ním nyní kvůli stagnaci ztratil kontakt a zůstal u podílu 5,6 procenta. Prodej jeho nových telefonů One Touch z řad 300, 500 a 700 se totiž projeví až v posledním čtvrtletí. Panasonic lehce klesl, má nyní 5,4 procenta na trhu.

Jak to je a jak to bude

Výkonný ředitel společnosti Nokia Jorma Ollila po zveřejnění výsledků za třetí čtvrtletí lehce zklamaně uvedl, že společnost, která je největším a světovým výrobcem mobilních telefonů, získala ve sledovaném období pouze několik procentních bodů. Na prosincovém výročním zasedání analytiků v Londýně přitom uvedl, že Nokia v příštích třech letech hodlá růst rychleji než celkový trh mobilních telefonů a získat tak podíl na úkor svých konkurentů. Dodal, že Nokia chce být lídrem na trhu všech produktů mobilních telefonů, uvedla agentura Reuters.

Čísla za poslední tři měsíce roku 2000 se dozvíme až na konci března, ale napovědět by mohly finanční výsledky, které jednotlivé firmy zveřejní v následujících čtrnácti dnech. Přesto lze již dnes odhadnout, že Nokia svou pozici nejspíš udrží. Motorola a Ericsson by jistě rády svůj pokles zastavily, ale to se jim může podařit až nyní, na začátku roku 2001, pokud vůbec. Propad obou společností již trvá déle, ale na hranici deseti procent by se mohl zastavit. Získávat ztracené pozice ovšem bude velmi těžké.

Jak dopadne souboj na hranici pětiprocentního tržního podílu závisí především na úspěchu nových telefonů Alcatel. V každém případě, Siemens se již od této skupiny odpoutal. Donedávna se hovořilo o třech velkých výrobcích mobilních telefonů, za nimiž se o poznání dál hemžili drobnější firmy. Nyní se rýsuje nové rozdělení. Nokia jako suverénně dominantní společnost s třetinovým podílem a za ní vyrovnaná trojice – Motorola, Ericsson a Siemens. Právě německá firma se stává jakýmsi černým koněm, který již dýchá na paty Ericssonu. Pokud se Ericsson nedostane ze svých problémů, třetí místo nejspíš dlouho neudrží.