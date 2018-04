Který telefon je nejluxusnější? Přehled drahých a luxusních mobilů.

Doby, kdy mobilní telefony byly velké a neforemné krabice, u kterých účel hrál hlavní a vlastně i jedinou roli, jsou dávno pryč. Od dřevních počátků mobilní komunikace se rok od roku telefony zmenšovaly a zhruba před šesti lety se na trhu začaly objevovat první malé, lehké a luxusní telefony. Jejich cena byla často astronomická, ovšem v té době ani běžná produkce zrovna neohromovala lácí. Za zřejmě první luxusní telefon můžeme považovat Motorolu StarTac 85, která se začala prodávat na konci roku 1996. Pamětníci jistě vzpomenou na první rozvírací telefon, který s tenkou Li-Ion baterií atakoval magickou hranici 100 gramů. Magická však byla i cena tohoto telefonu, v začátcích prodeje se šplhala k sumě 60 000 Kč. Za tyto peníze byste dnes měli téměř deset telefonů střední třídy. Nedlouho po StarTaku se přidali i další výrobci, takže za nedlouho spatřila světlo světa třeba kovová Nokia 8810, nebo Siemens SL10, Sony Z1 nebo Ericsson GF788. Každý z těchto přístrojů měl jiné přednosti, Nokia byla malá a stříbrně lesklá, Sony měl netradiční tvar a Siemens se zase prapodivně vysouval. Všechny tyto telefony však měly něco společného: byly výjimečné a nebyly pro každého. Dnes musí výrobci hledat nové a nové možnosti, jak zaujmout nejbohatší klientelu, a proto každý z důležitých producentů nabízí minimálně jeden luxusní a patřičně drahý přístroj.

Současná honba za luxusem pokročila tak daleko, že zanedlouho budete muset za nejluxusnější telefon vydat sumu rovnající se slušnému automobilu střední třídy. Že se vám to zdá šílené? Nám možná ano, ale finské Nokii nikoliv - a proto přednedávnem představila svou novou divizi s názvem Vertu, která bude prodávat telefony provedené ve zlatě, platině a osázené brilianty. Samotné technické parametry těchto přístrojů nejsou nijak výjimečné, zde se bude platit za vzhled, image a dobrý pocit, že na tohle soused nikdy v životě mít nebude. Pokud nechcete zrovna pozlacenou Nokii alias Vertu, můžete se poohlédnout po specializovaných firmách, která vám jakýkoliv telefon obléknou do slušivého kabátku z drahých kovů a kamenů. Jak malicherné vám pak musí připadat výměnné kryty Nokií a dalších telefonů! A pokud nemáte tučné konto nebo si nelibujete v telefonech přeměněných do luxusních šperků, můžete si vybírat ze široké nabídky sériově vyráběných telefonů nejvyšší kategorie. Jejich cena jen málokdy překračuje hranici 20 000 Kč, takže při troše odříkání a spoření na takový to telefon dosáhne téměř každý.

Začněme u Alcatelu, ač je tento francouzský výrobce znám spíš low-endovou a tudíž levnou produkcí. Alcatel vyloženě luxusní a patřičně drahý telefon ve své nabídce nemá, na druhou stranu nabízí dva telefony z nové kategorie stylových low-endů. Pejorativní označení těchto přístrojů jako "luxus pro chudé" je zavádějící. Ten, kdo chce mít malý a lehký telefon vytříbeného designu a nepotřebuje high-tech funkce, má v Alcatelech OT511 a OT512 své favority. Za cenu okolo 8000 Kč dostane pěkný telefon z integrovanou anténou, který má všechny základní funkce a přední panel je dokonce hliníkový. Dodejme, že OT512 (s o něco lepší výbavou než OT511) se začne prodávat až zhruba za měsíc. Postarší Alcatel OT701 měl v době svého vzniku ambice atakovat drahou konkurenci. Avšak poté, co šikovné ruce majitelů zjistily, že stačí koupit kryt pro tento model a nasadit jej na výrazně levnější model OT501, ztratil OT701 na ceně a dnes jej lze nový koupit pod cenou modelu OT511. I připravovaná novinka OT715 bude patřit spíš mezi manažerské než luxusní telefony. Nelze jí však upřít originální vzhled.

To další v pořadí, americká Motorola, luxus miluje. Vzpomeňme výše uvedený StaRTac 85 a jeho deriváty 75 a 130, či u nás oficiálně neprodávaný poslední model z této řady, Motorolu M6088. Dnes již StarTac nikoho nepřekvapí, i když je to stále elegantní telefon. Motorola však nespala na vavřínech a již před několika lety uvedla na trh neméně populární řadu „V“. Véček se do dnešního dne na pultech prodejen vystřídalo několik, v pořadí V3688, V3690, V50, V51 a jejich deriváty. Aktuální řada véček představuje vzhledově tradiční rozvírací telefon V66 (popřípadě inovovaná verze V66i) a asi jeden z nejluxusnějších telefonů současnosti, model V60 (opět i ve verzi V60i). Tento drobeček má kompletně kovový kryt, druhý displej na vrchu přístroje a elegantní modré elektroluminiscenční podsvícení. Výbava za vzhledem také nezaostává, čemuž odpovídá i cena: těsně pod hranicí 20 000 Kč. Kdo chce ušetřit a neopotřebuje druhý displej, asi raději sáhne po stejně vybaveném modelu V66, který je o poznání levnější. Nejnovějším přírůstkem do rodiny luxusních telefonů je model V70, který se za nedlouho začne prodávat. Netradiční tvar a koncepce otvírání, kombinace průhledných plastů s kovem a inverzní displej dělají z V70 jeden z nejzajímavějších přístrojů současnosti. Cena bude zřejmě opět co nejblíže hranici 20 000 Kč a fajnšmekři již dnes kontrolují stav své peněženky a chodí se ptát do obchodů, kdy se V70 konečně začne prodávat.

Za Motorolu nechce stát pozadu ani finská Nokia. Ten kdo nemá na mobily Vertu, musí vzít za vděk běžnou produkcí. I ta ale nabízí luxusní telefony, mezi které bezesporu patří stále prodávaná kovová Nokia 8850, zanedlouho nahrazená podobným novějším modelem 8910. Když Motorola nabízí véčka, tak Nokia u svých nejluxusnějších telefonů dává přednost vysouvacímu flipu. Cena Nokií 8850 a 8910 opět úspěšně atakuje hranici 20 000 Kč. O málo levnější je pak dvojice telefonů Nokia 8310 a 6510. Tyto telefony si jsou velmi podobné, tvarově i funkčně. O něco mladší model 6510 má decentnější vzhled a sytě modré podsvícení displeje. To Nokia 8310 při svém uvedení na trh vzbudila hodně rozruchu. Ač se jedná o stylový a poměrně drahý telefon, nabízí poměrně nekonformní design s výraznými barevnými kombinacemi krytů, které jsou částečně průhledné a výrazně podsvícené. Komu by se kryt u Nokií 8310 a 6510 nelíbil, může vybírat z bohaté nabídky originálních i neoriginálních výměnných krytů. Při troše šikovnosti lze zaměnit i kryty mezi oběma telefony navzájem. Cena obou těchto Nokií je zhruba o 5000 Kč nižší než u nejluxusnější Nokie 8850. Svojí výbavou ji však hravě předstihnou.

Nová značka Sony Ericsson má ve své nabídce také několik luxusních telefonů. Začít můžeme u modelu T65, který je konkurentem Alcatelu OT511 a řadí se s ním do kategorie stylových low-endů. Vzhled sice nemá tak vytříbený a je i o něco větší a těžší, na druhou stranu má výrazně lepší výbavu. Svojí cenou se opět vejde pod 10 000 Kč. Kdo nechce zbytečně rozhazovat, ale nechce nejlevnější konfekci, má v T65 svého potenciálního favorita. To další telefon původem z dílen Ericssonu je jiná káva. Sony Ericsson T66, který se do prodeje dostal před několika dny, je zřejmě nejmenší a nejlehčí telefon na trhu. Plastový vzhled a bídná funkční výbava však jeho vlastnosti poněkud shazují. Za cenu zhruba 15 000 Kč se bude muset pořádně otáčet, aby se v konkurenci prosadil. T66 se bude líbit spíš příslušnicím něžného pohlaví, které se s jeho titěrnými klávesami poperou lépe než mužné ruce. Ty naopak mohou sáhnout po modelu T68, aktuálně ve verzi „i“, který se může pochlubit jedním důležitým prvenstvím. V době jeho uvedení na trh se jednalo o první GSM telefon s barevným displejem. T68(i) není pravověrný luxusní telefon, vzhled a rozměry patří spíš do kategorie manažerských přístrojů, přesto si s ním jistě nikdo ostudu neudělá. Jeho velkou předností je skvělá funkční výbava a cena těsně pod 20 000 Kč (platí pro T68i), jistě zaručí, že jej nebude mít každý druhý. Druhá část manželství Sony Ericsson žádnou žhavou novinku v kategorii luxusních telefonů nenabízí. U nás neprodávaný model MZ5 s MP3 přehrávačem je reminiscencí staršího modelu Z5 a luxusní je jen jeho cena. Nástupce modelu Z5, model Z7 také není úplná novinka, ale na našem trhu se prodává jen krátce. Netradiční tvar je však již okoukaný, překvapí snad jen integrovaná anténa. Výbava za konkurencí zaostává, výhodou by mohla být cena těsně nad deseti tisíci Kč. Na předělanou verzi s barevným displejem a výrazně lepší výbavou, model Z700, si budeme muset počkat do podzimu.

Německý Siemens vyloženě luxusní přístroj nemá. Z dnešního pohledu již mírně obstarožní, i když nedávno lehce inovovaný model SL45 (i) má vcelku tradiční tvar, velmi kvalitní provedení a zajímavou výbavu. V té sice chybí podpora rychlých dat, to ale může vynahradit MP3 přehrávač nebo podpora Java aplikací. Díky velké paměti se do telefonu vejde neuvěřitelné množství aplikací. Podobné schopnosti a téměř identický vzhled má i novější model SL42, který se však u nás neprodává. Modely S45 a odolná varianta ME45 (obě aktuálně i verzi „i“ s některými vylepšeními) patří spíš mezi manažerské přístroje, tedy telefony pro práci a ne na parádu. To neznamená, že nejsou pohledné, ale k luxusním je zařadí asi jen málokdo. Příznivá je však jejich cena, která se pohybuje okolo 10 000 Kč, to výše zmíněný model SL45i stojí zhruba o 5000 Kč více. Siemens však chystá na letošní rok nástupce modelu SL45 a některé informace hovoří o tom, že by se mělo jednat o véčko s integrovanou anténou a barevným displejem. Podrobnosti však zatím nejsou známé, budeme si muset ještě chvíli počkat.

Samsung má ve své nabídce velké množství luxusních a stylových telefonů. Na našem trhu se však v této chvíli neprodávají, ale díky novému distributorovi této korejské značky by se tato situace mohla v nejbližší době změnit. Jestli se na náš trh dostanou třeba modely A400 - první ryze dámský telefon, nebo N400, přístroj s vystřelovací anténou, nevíme. Spíš lze předpokládat, že se u nás bude prodávat véčko Q200 s dvěma displeji a podporou GPRS. Ještě luxusnější je pak model T100 s asi nejlepším barevným displejem současnosti a zajímavým designem. To model N600/620 luxusní low-end asi na náš trh nezamíří a to díky ceně, která příliš nekoresponduje s poněkud slabší výbavou. Vzhled a provedení je však na nejvyšší úrovni, stejně jako u všech ostatních Samsungů. Tento korejský výrobce všeobecně patří spíše mezi dražší firmy a to i v zahraničí. Jeho prodejní úspěchy značí, že s o jeho poměrně drahé výrobky je slušný zájem. Do konce roku uvede Samsung na trh množství nových telefonů a téměř všechny lze považovat za luxusní telefony, ať se jedná o model A500, V100, nebo S100.

Více luxusních telefonů na našem trhu asi nenajdete. V zahraničí, a to jak blízkém, tak vzdáleném, najdete množství dalších luxusních telefonů, které nepostrádají základní atributy pro svou kategorii, ale značka jejich výrobce vám většinou nic neřekne. V Asii letí véčka (aktuálně s barevným displejem) a výrobci již nabízejí modely s integrovanou anténou nebo extrémně nízkou hmotností. Bohužel, s těmito telefony jsme neměli možnost se blíže seznámit, takže nemůžeme hodnotit provedení a dílenskou kvalitu. V Evropě pak můžete koupit některé modely NECu, Senda nebo Triumy. Každý z těchto výrobců má minimálně leden luxusnější model. Ceny těchto telefonů však nejsou nikterak nízké a tuzemským zákazníkům se spíš vyplatí vybírat z nabídky u nás zavedených firem. Minimálně servis bude na tyto telefony dostupnější.

V diskusi pod článkem můžete připojit svůj názor na luxusní telefony, popřípadě můžete hlasovat, který přístroj na našem trhu je podle vás ten nej.