Který tarifní program je nejvýhodnější?

Po několika měsících jsme opět porovnali tarifní programy našich mobilních operátorů. Zajímalo nás, jak se na výsledcích minulého srovnání projeví především nové tarifní programy sítě Paegas a změny u vybraných tarifů sítě Oskar. Výsledky jsou poměrně zajímavé. Oskar si zlevněním svých minutových cen příliš nepolepšil - jeho tarify patřily mezi nejvýhodnější už dříve; teď se jen posunula hranice jejich výhodnosti směrem dolů (ušetříte s nimi dříve). Velmi si ale polepšil RadioMobil. Jeho nové tarify nelze nazvat jinak než velmi výhodné a Paegas 400 HIT můžeme s klidem prohlásit za absolutního vítěze, pokud jde o velmi intenzivní využívání mobilu - několika tisíc provolaných minut měsíčně.

Při výpočtech jsme srovnávali, po kolika minutách volání do konkrétní sítě v konkrétním časovém pásmu se jednotlivé tarify postupně vyplatí. Nebrali jsme v úvahu žádný profil volání (modelový příklad uživatele), protože je nám jasné, že žádný ideální uživatel, který by volal stejně jako v našem vzoru, neexistuje. Naše srovnání slouží spíše pro orientaci v tom, jak jsou jednotlivé tarify výhodné. Ale pokud chcete zjistit, který tarif sedne nejlépe právě vám, potom vyzkoušejte naši aplikaci Tarif Optimal.

V úvahu jsme brali všechny tarifní programy, které jsou v tuto chvíli platné. Některé starší tarify už si ale nemůžete pořídit; nemůžete na ně ani přejít změnou tarifu. Jedinou možností, jak je získat, je převod tarifu z původního majitele na nového. V případě Oskarových tarifů Slyším Vás, Volám málo a Dohoda s Oskarem jsme počítali s cenami po úpravách, které vstoupí v platnost 14. září (zlevní se minutová cena a zvýší se počet volných minut u Volám málo; zdraží se textovky poslané jinam než do sítě Oskar u Slyším Vás a Dohody s Oskarem).

U pořadí tarifů číslo před názvem tarifu udává, od kolikáté minuty hovoru se tento tarif vyplatí.

Eurotel

Pořadí tarifů ve špičce: 1 - Eurotel Go Original, 2 - Oskar Slyším Vás, 6 - Eurotel Go Original, 57 - Eurotel Komplet, 72 - Eurotel Go Original, 96 - Oskar Volám často, 111 - Oskar Dohoda s Oskarem, 302 - Oskar Volám stále, 598 - Eurotel Start, Týden, inkaso, 755 - Paegas 400 HIT

Pořadí tarifů mimo špičku: 1 - Eurotel Go Quatro, 2048 - Eurotel Relax Klasik, inkaso, 5841 - Paegas 400 HIT

Oskar

Pořadí tarifů ve špičce: 1 - Oskarta, 4 - Oskar Slyším Vás, 6 - Oskarta, 183 - Oskar Dohoda s Oskarem, 1204 - Paegas 400 HIT

Pořadí tarifů mimo špičku: 1 - Oskarta, 1067 - Paegas 400 HIT

Paegas

Pořadí tarifů ve špičce: 1 - Paegas Twist Standard, 3 - Oskar Slyším Vás, 6 - Paegas Twist Standard, 56 - Paegas 20 Start HIT, 145 - Oskar Dohoda s Oskarem, 264 - Paegas 80 HIT

Pořadí tarifů mimo špičku: 1 - Paegas Twist Standard, 56 - Paegas 20 Start HIT, 141 - Paegas 20 HIT

Pevná síť

Pořadí tarifů ve špičce: 1 - Oskarta, 2 - Oskar Slyším Vás, 6 - Oskarta, 26 - Oskar Volám málo, 55 - Eurotel Komplet, 67 - Oskar Volám málo, 96 - Oskar Volám často, 111 - Dohoda s Oskarem, 302 - Oskar Volám stále, 626 - Paegas 400 HIT

Pořadí tarifů mimo špičku: 1 - Eurotel Go Original, 2 - Oskar Slyším Vás, 43 - Eurotel Go Original, 45 - Eurotel Relax, 356 - Eurotel Relax Klasik, inkaso, 5841 - Paegas 400 HIT

Textové zprávy

Pořadí tarifů při posílání SMS kamkoliv: 1 - Paegas Twist SMS, 85 - Slyším Vás, 280 - Paegas 20 Start HIT

Pořadí tarifů při posílání SMS pouze do sítě Oskar: 1 - Slyším Vás