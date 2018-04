Který tarifní program je nejvýhodnější?

Nejvýhodnější tarifní programy může zákazníkům nabídnout Oskar. Jeho tarify svojí cenou uspokojí většinu zákazníků – od málo volajících až po náročné telefonisty. Tarify ostatních operátorů se ukazují jako výhodné po provolání několika stovek až tisíců minut do vlastních sítí – do toho okamžiku se jejich pořízení nevyplatí.

Co jsme porovnávali

V úvahu jsme brali pouze ty tarifní programy, které si můžete v současnosti pořídit. Nepočítali jsem se staršími tarify, jako jsou např. Paegas Ekonom, Aktiv nebo EuroTel Global. Nesrovnávali jsme ani předplacené karty s tarifními programy – to bude v jiném článku. Ze srovnání jsme vypustili tarifní programy Paegas 120 a Paegas 300. Nahradili jsme je voláním z karet Paegas Partner I. Tato karta totiž nic nestojí – takže při stejném měsíčním poplatku s ní voláte za stejný paušál mnohem levněji než bez ní. Žádný rozumný důvod, proč používat takový tarif bez karty Paegas Partner I, neexistuje. Předplacené karty jsou totiž určeny jiným zákazníkům než tarify. Chtěli jsme pouze zjistit, který z tarifních programů je nejvhodnější.

Jak jsme porovnávali

Porovnání tarifních programů je velmi ošidná věc. Kolik existuje majitelů mobilních telefonů, tolik existuje volacích profilů (rozdělení všech hovorů podle volané sítě a času). Proto jsme se nepokoušeli vytvořit typického zákazníka a spočítat, který tarifní program se mu nejvíce vyplatí – výsledek takového srovnání by totiž vyhovoval jen velmi malému množství skutečných uživatelů. V tomto článku se tedy nedozvíte, že nějaký neexistující průměrný majitel mobilu, který provolá měsíčně do sítě EuroTel 20 minut, do sítě Paegas 16,5 minuty, Oskara obšťastní 5 minutami a na pevné linky uskuteční 30 minut hovoru, zaplatí s nejvhodnějším tarifem 307,82 Kč, zatímco s jiným 315,48 Kč. Takové číslo totiž prakticky nic neříká a velmi se změní, pokud tento fiktivní zákazník odešle 20 textových zpráv.

Spočítali jsme proto, v jakém rozmezí provolaných minut do konkrétní sítě a v časovém pásmu za jeden měsíc se jednotlivé tarify vyplatí ve srovnání s ostatními. Výsledkem je potom tvrzení, že tarif EuroTel Komplet se vyplatí při 60 až 97 provolaných minutách do sítě Paegas ve špičce, nebo že Oskar Volám málo se při volání 20 – 60 minut do libovolné sítě a v libovolném čase, s výjimkou volání do pevné sítě mimo špičku, vyplatí vždy více než jiné tarifní programy. Rozhodnout se musíte sami – podle toho, do které sítě nejčastěji voláte.

Při naší analýze jsme objevili několik tarifních programů, které se nikdy a nikomu nevyplatí – vždy najdete, ať už u konkurence nebo stejného operátora, jiný tarif, který je pro zvolené volání i pro celý volací profil výhodnější.

Nejlepší tarify ve zkratce

Jestliže máte odblokovaný mobilní telefon, potom si určitě pořiďte Oskarův tarif Slyším Vás. Za pouhých 10,50 korun měsíčně můžete provolat až 35 minut do pevné sítě mimo špičku. Pro volání do pevné sítě mimo špičku se tento tarif vyplatí až do 45 minuty. Bezkonkurenční je tento tarifní program pro posílání textovek – s žádným jiným tarifem je nepošlete levněji.

Vedle Slyším Vás si pořiďte ještě jiný tarifní program – ten budete používat po většinu dne a na telefonním čísle tohoto tarifu budete k zastižení. Pro málo volající (v rozmezí 15 až 60 minut celkem do všech sítí za měsíc) se nejvíce vyplatí další Oskarův tarif – Volám málo. Pro volání mezi 60 až 90 minutami měsíčně (do všech sítí celkově) se vyplatí EuroTel Komplet. Pro volání do sítě EuroTel se tento tarif vyplatí až do 99 minut ve špičce, nebo 138 mimo špičku.

O lidech, kteří volají ze svého mobilu více než 100 minut měsíčně, se již dá prohlásit, že volají hodně. Jestliže mezi ně patříte a voláte především ve špičce, pořiďte si Oskar Volám často. Tento tarif se vyplatí pro hovory ve špičce od 100 do 209 minuty, a to pro volání do všech sítí. Od 210 minuty se ve špičce vyplatí další Oskarův tarifní program – Dohoda s Oskarem. Pro volání do sítě Oskara už dále výhodnější tarif není. Při volání do sítě EuroTelu, Paegasu a pevných sítí se tento tarif vyplatí až do 301 minuty. Od tohoto okamžiku je nejvýhodnějším Oskarův Volám stále. A tento tarifní program je překonán až od 655 (síť EuroTel, tarif EuroTel Start + Týden), 1 009 (Paegas, Paegas 120 + Partner I) nebo 2 673 minuty (Pevná síť, Paegas 300 + Nonstop).

U volání mimo špičku se na chvíli prosazují i jiné tarify. Pro hovory do sítě EuroTelu se od 139 minuty vždy vyplatí EuroTel Relax. Pro stejný typ hovorů do sítě Paegas si od 83 provolaných minut pořiďte Paegas 20; od 326 minuty odchozího hovoru si dokupte doplněk Nonstop. Jiný tarif se pro volání do Paegasu mimo špičku nevyplatí. Do Oskara si mimo špičku nejlevněji zavoláte od 153 minuty s Dohodou s Oskarem, od 300 minuty s Volám stále a od 653 minuty je nejlepší opět Dohoda s Oskarem. Zbývá už jen pevná síť: od 86 minuty je kdykoliv nejlevnější EuroTel Relax.

Zatímco srovnávat výhodnost tarifů pro volání je složité, najít nejvhodnější tarifní program pro posílání textovek je velmi rychlé. Oskarův Slyším Vás při 10,50 Kč měsíčně a 0,53 Kč/0,37 Kč (špička/mimo špičku) za odeslanou textovku nemá na tomto poli konkurenci.

Přehled tarifních programů, které se vyplatí

EuroTel - špička 1 - Slyším Vás 17 - Relax plus 20 - Volám málo 60 - Komplet 100 - Volám často 210 - Dohoda s Oskarem 302 - Volám stále 665 - Start + Týden EuroTel - mimo špičku 1 - Slyším Vás 10 - Relax Plus 20 - Volám málo 60 - Komplet 139 - EuroTel relax 300 - Volám stále 305 - EuroTel Relax Paegas - špička 1 - Slyším Vás 17 - Relax plus 20 - Volám málo 60 - Komplet 97 - Paegas 20 100 - Volám často 210 - Dohoda s Oskarem 302 - Volám stále 1009 - Paegas 120 + P I Paegas - mimo špičku 1 - Slyším Vás 10 - Relax Plus 20 - Volám málo 60 - Komplet 83 - Paegas 20 326 - Paegas 20 + Nonstop Oskar - špička 1 - Slyším Vás 20 - Volám málo 60 - Komplet 85 - Volám málo 100 - Volám často 210 - Dohoda s Oskarem Oskar - mimo špičku 1 - Slyším Vás 20 - Volám málo 60 - Komplet 100 - Volám částo 152 - Dohoda s Oskarem 300 - Volám stále 653 - Dohoda s Oskarem Pevná síť - špička 1 - Slyším Vás 17 - Relax plus 20 - Volám málo 60 - Komplet 85 - Volám málo 100 - Volám často 210 - Dohoda s Oskarem 302 - Volám stále 2673 - Paegas 300 + Nonstop Pevná síť - mimo špičku 1 - Slyším Vás 46 - Volám málo 60 - Komplet 86 - Relax 100 - Volám často 103 - Relax 300 - Volám stále 305 - Relax SMS 1 - Slyším Vás do konce

Nejlepší tarifní programy

Oskar Slyším Vás – nejlevnější tarifní program. Má nepřekonatelně nízké ceny za odeslané textovky a vyplatí se každému pro víkendová volání do pevné sítě. Od dvaceti provolaných minut měsíčně (výjimkou je volání do pevné sítě mimo špičku do 45 minut) se tento tarifní program přestane vyplácet. Přesto by si jej měl každý majitel mobilního telefonu pořídit dříve, než Oskar tento tarifní program přestane nabízet.

Oskar Volám málo – pokud skutečně voláte málo (15 až 60 minut mimo špičku), chcete posílat textovky a využívat všechny služby, které čeští operátoři GSM nabízejí (s výjimkou datových přenosů GPRS a HSCSD), dejte přednost tomuto tarifnímu programu.

Oskar Volám často – vyplatí se pouze pro volání ve špičce v dlouhém rozmezí 100 až 209 minut (do všech sítí), mimo špičku.

Oskar Dohoda s Oskarem – volání ve špičce nad 210 minut až do 300 minut – v těchto chvílích je tento tarif nejvýhodnější. Vyplatí se i pro volání mimo špičku do sítě Oskar od 152 minuty až do 300 minuty a potom od 653 minuty navždy. Nevýhodou je nutnost uzavřít s Oskarem smlouvu na tři roky, pokud chcete mít tento tarifní program.

Oskar Volám stále – pro volání do všech sítí ve všech časech se od 300 minuty vyplatí právě tento tarifní program. Výjimku tvoří volání do EuroTelu mimo špičku (od 305 minuty je výhodnější EuroTel Relax), Paegas mimo špičku, Oskar ve špičce a pevnou síť mimo špičku (od 305 minuty je opět výhodnější Relax)

EuroTel Komplet – ideální majitel tohoto tarifu volá 60 až 90 minut měsíčně kamkoliv. V tomto rozmezí se tento tarif vyplatí. Poněkud obtížnější je jeho pořízení. Získat tarifní program Komplet můžete s koupí celé sady (4 495 Kč), obsahující mobilní telefon Nokia 5110 nebo Siemens C35i, případně tak, že na vás tento tarif převede někdo, kdo jej již má.

EuroTel Relax – pro volání do sítě EuroTelu mimo špičku do 139 minuty a do pevné sítě od 86 minuty je nejvýhodnější právě tento tarif. I když jej na několik málo minut překonají jiné tarify, vždy se na první pozici vrátí a setrvá v ní až do konce.

Paegas 20 – jediný tarif Paegasu, který se v rozumném čase vyplatí. Oním rozumným časem je 326. minuta volání do sítě Paegasu mimo špičku. Takových telefonistů asi není mnoho, ale pokud se přece jenom nějaký najde, měl by si zvolit tento tarif s dodatkem Nonstop.

Paegas Partner I – i když se v našem srovnání našel jen jeden okamžik, kdy se kombinace této karty a tarifního programu vyplatila oproti ostatním tarifům nejvíce, zaslouží si tato partnerská karta pochvalu. Dostanete ji totiž zdarma, přičemž můžete volat s takovými tarify, pro které byste si museli připlatit za doplněk Nonstop. A někdy jsou tarify Paegas Partner I výhodnější (nebo stejně výhodné) než jakýkoliv jiný tarif Paegasu.

Tarifní programy, které jsou téměř nepoužitelné

EuroTel: Relax Plus, Optimum, Global + Týden, Business + Týden

Paegas: Paegas 60, Paegas 60 + Nonstop, Paegas 120 + Nonstop, Paegas 300 + Nonstop