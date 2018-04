Který operátor má nejlevnejší volání z dovolené?

Podle Asociace cestovních kanceláří ČR vyjíždí nejvíce turistů do Chorvatska. Jen v loňském roce jich cestovní kanceláře ke Středozemnímu moři odvezli přes 940 tisíc.

Na druhém místě je Itálie a na třetím se s velkým odstupem umístila Francie. Jako další lokalitu pro dovolenou si vybíráme Španělsko, Řecko, Tunis, Egypt a Turecko.

Co je třeba k volání v zahraničí? Co je to aktivace, roaming, partnerský operátor a jak se dovolat domů z dovolené nejlevněji?

Aktivujeme roaming

Než vyjedete, radši se přesvědčte, jestli máte u svého operátora aktivováno volání v zahraničí, takzvaný roaming. Podmínky pro aktivaci jsou u operátorů různé. Záleží hlavně na tom, jak dlouho používáte služeb toho či onoho operátora.

Eurotel požaduje u nových zákazníků, kteří používají služby operátora méně než tři měsíce, zálohu ve výši pěti tisíc. Ta vám bude vrácena poté, co „odsloužíte“ minimálně tři měsíce u operátora. Jestliže máte smlouvu s Eurotelem již déle, tak si roaming můžete aktivovat zdarma.

U Oskara je to podobně, jen potřebná doba k bezplatné aktivaci je delší. Abyste nemuseli platit třítisícovou zálohu, musíte mít minimálně půlroční bezproblémovou platební historii.

T-Mobile má základní roamingové tarify dva, Standard roaming a Happy roaming. V případě Standardu voláte v cizině přes partnerské operátory a u Happy platíte jednotnou sazbu podle země, ve které se zrovna nacházíte. Každopádně bezplatnou aktivaci si můžete užít také až po půl roce trvání smlouvy. Jinak si musíte připravit záloha ve výši pěti tisíc.

země zkratka počet návštěvníků Chorvatsko CRO 940 tisíc Itálie IT 437 tisíc Francie FR 213 tisíc Španělsko SP 196 tisíc Řecko GR 187 tisíc Tunis TU 146 tisíc Egypt EG 97 tisíc Turecko TUR 83 tisíc zdroj: Asociace cestovních kanceláří ČR

Co se mění s aktivním roamingem?

Jakmile máte aktivní roaming, můžete samozřejmě posílat textové zprávy i multimediální MMS. K roamingovému programu Happy roaming u T-Mobile si můžete od prvního června do konce září aktivovat balíček pro levnější posílání textovém ze zahraničí. Za 58 korun dostanete deset volných prázdninových textovek.

Chorvatsko - země zaslíbená

T-Mobile ještě přidal jednu výhodu, kterou můžete využít v síti jeho chorvatského sourozence T-Mobile Croatia. Tam si od června do konce srpna můžete posílat textovky za poloviční cenu v rámci Happy Hour. Šťastná hodinka trvá dvě hodiny mezi pátou a sedmou.

Happy Hour má v Chorvatsku i Eurotel s Oskarem. Stačí se připojit do sítě chorvatského T-Mobile a padesátiprocentní slevu získáte taky. Jestliže budete tím nejaktivnějším textovkářem z řad Eurotelu, vyhrajete plavbu lodí po Jaderském moři.

Operátor VIPnet nabízí zákazníkům českých operátorů také příjemnou službu. Odesílání SMS budete mít zdarma, a to v období 16.6.2005 - 31.8.2005 denně od 18 do 19 hodin. Toho mohou ale využít jen paušální zákazníci.

Na co si dávat pozor

Jestliže máte na svém telefonu zapnutou automatickou volbu operátora, tak si dávejte pozor, na kterého se vám telefon přeladí, když dojedete do cílové země. Nebývá to zpravidla totiž ten nejlevnější operátor. Automaticky se vám tak nastaví takový operátor, s nímž má ten váš uzavřenou nejvýhodnější partnerskou smlouvu.

Automatická volba operátora se vám může také vymstít při cestě zpátky domů. Při přejezdu hranic si pro jistotu zkontrolujte, jestli se váš telefon už přeladil na českého operátora. Ještě několik kilometrů od hranic totiž můžete klidně volat přes německého nebo rakouského operátora, a to se opravdu nevyplatí.

Za kolik volat a co je výhodné?

V následující tabulce najdete nejlevnější volání z osmi nejčastějších destinací českých turistů. Pro volání domů si tedy můžete vybrat toho opravdu nejvýhodnějšho. Do tabulky jsme zahrnuli základní roamingové tarify. Operátoři využívají ale i jiných cest jako je třeba možnst World Class u T-Mobile. S touto službou můžete volat mezi partnerskými sítěmi za 22,61 korun. Přehled partnerských sítí T-Mobile najdete zde.

A dobrá rada na závěr, nepodceňujte MMS. Do jedné MMS můžete totiž nahustit kromě obrázku ještě 1000 znaků, což je ve srovnání s textovou zprávou výrazně výhodnější. Bohužel uživatelé Oskara si na MMS z námi sledovaných lokalit musí nechat zajít chuť. Operátor totiž umožňuje posílat multimediální zprávy jen z těchto zemí.

Co příchozí hovory?

Situace se mění v případě, kdy chcete v cizině hovor přijmout. I za to totiž zaplatíte. Ceny jsou různé podle země, ve které se nacházíte. Operátoři si země dělí do zón, podle nichž pak určují výši minutové sazby.

CRO ITA FR SP GR TU EG TUR nejlevnější operátor T-Mobile Croatia TIM Bouygues Telecom Movistar Vodafone Tunisie Telecom MobiNil Telsim Eurotel - standardní roaming příchozí hovor** 29,73 29,73 29,73 37,15 37,15 49,53 74,30 37,15 volání špička / mimo špička 41,56 26,58 41,90 / 24,75 35,15 27,03 22,42 / 20,18 76,60 / 66,24 35,92 SMS / MMS 8,62 / 9,28 6,76 / 9,28 6,76 / 9,28 13,52 / 9,28 5,41 / 9,28 3,36 10,36 / 9,28 5,75 / 9,28* Oskar - standardní roaming příchozí hovor 11,31 11,31 11,31 11,31 11,31 11,31 29,75 11,31 volání špička / mimo špičku 41,2 26,57 41,99 / 24,83 35,13 27,02 22,49 / 20,25 66,82 / 57,79 39,22* SMS / MMS 8,54 / - 6,76 / - 6,77 / - 13,51 / - 5,4 / - 3,37 / - 9,03 / - 5,76* / - T-Mobile - Standard roaming příchozí hovor 29,78 24,99 24,99 24,99 24,99 29,78 73,78 29,78 volání špička / mimo špičku 39,8 23,96 40,97 / 24,32 34,37 26,44 21,74 / 19,56 74,99 / 64,86 47,72 SMS / MMS 8,26 / 29,75 6,02 / 29,75 6,46 / 29,75 13,22 / 29,75 5,29 / 29,75 3,26 / 41,65 10,13 / 41,65 7,85 / 29,75 T-Mobile - Happy roaming příchozí hovor 23,80 23,80 23,80 23,80 23,80 23,80 47,60 47,60 volání špička / mimo špičku 41,65 41,65 41,65 41,65 41,65 59,50 59,50 41,65 SMS / MMS 9,52 / 29,75 9,52 / 29,75 9,52 / 29,75 9,52 / 29,75 9,52 / 29,75 10,71 / 41,65 10,71 /

41,65 9,52 /

29,75 Ceny jsou uvedeny včetně 19% DPH

* volání a posílání přes Turkcell / ** k ceně za příchozí ceně se připočítává běžná minutová sazba volání podle domácího tarifu

Kdo je tedy nejdražší?

Pokud zprůměrujeme ceny za volání z nejčastěji navštěvovaných destinací, zjistíme, že o pozici nejdražšího operátora se těsně utkali T-Mobile s Eurotelem. T-Mobile nakonec zvítězil, a na první příčku ho vynesla průměrná minutová cena 38,75 korun.

Eurotel zdatně konkuruje s cenou 38,40 korun a na třetím místě, v pozici nejlevnějšího operátora se krčí Oskar s průměrnou minutovou sazbou 37,55 korun. Oskar je sice nejlevnější, ale z mnoha zemí nemůžete posílat MMS.

Ceny za roamingové volání však podléhají kurzovnímu lístku takže se mohou měnit na základě politicko ekonomické situace v zemi, ve které se nacházíte. Dejte si na to proto pozor.