Který operátor loni získal nejvíce zákazníků?

Eurotel se považuje za jedničku českého mobilního trhu. Podle vlastní včerejší tiskové zprávy má nejvíc zákazníků (4 215 tisíc na konci roku) a získal 323 tisíc nových zákazníků. Generální ředitel Eurotel Terrence Valeski si pochvaluje především úspěšnou předvánoční kampaň (v posledním čtvrtletí Eurotel získal 195 tisíc zákazníků) a zájem o datové služby, především díky tarifu Data Nonstop (neomezený přístup k internetu, běžně za 999 Kč bez DPH, nyní v promoakci za 649 Kč bez DPH).

Jak jsou na tom konkurenti?

Konkurenční operátoři, Český Mobil a T-Mobile své úspěchy za loňský rok zatím nezveřejnili a dříve než v březnu (kvůli akcionářům a burzám) to ani učinit nehodlají. Podle informací, které se nám podařilo získat, ale získali loni více zákazníků než Eurotel. Náš zdroj z T-Mobile prozradil, že v roce 2003 tento operátor získal přibližně 350 tisíc nových zákazníků.

Z Oskara jsme získali podobnou informaci, i tento operátor potvrdil přibližně stejný počet nových zákazníků. Bohužel, oficiální kontakty obou operátorů odmítly tyto informace potvrdit či vyvrátit. Celkový počet aktivních simkaret by tak v České republice dosáhl 9,6 milionu. Je ale velmi těžké odhadovat, kolik z toho je skutečných zákazníků, osob či firem.

Čísla, která máme k dispozici neoficiálně, by odpovídala skutečné situaci na českém trhu. Eurotel je již tradičně aktivní v zimním období, v létě je slabý. Jenže letos to bylo extrémní. A pololetní kampaň většinu nových zákazníků nezíská. Eurotel zatím nezveřejnil finanční výsledky, které zřejmě ukážou, že sice získal dost nových zákazníků, jenže ti si pořídili předplacené karty Go, a to na otestování služeb a signálu (to je ten lepší případ) nebo je koupili s telefonem v sadě Go a po provolání je vyhodí.

Letos se budou muset operátoři snažit

Naopak oba konkurenti Eurotelu byli ve slabém období (pozdní jarní a letní měsíce) aktivní při získávání především firemních zákazníků. Eurotel těží z bohatých zákazníků z řad státních institucí (ty utrácí bez ohledu na minutové ceny, slevy je nezajímají), jenže jeho konkurenti mu loni řádně pustili žilou mezi středními podniky (T-Mobile získal i pár velkých firem, byť za cenu ztrátových, dumpingových nabídek) a malými živnostníky (ti jednoznačně preferují síť Oskar).

Eurotel právem vystupuje jako jednička mezi uživateli mobilních datových přenosů. Z těchto zákazníků má obrovské výnosy, jenže to nestačí. Klíčové je oslovit střední a malé podniky (tady má šanci soupeřit s T-Mobile) a živnostníky (zde asi Oskarovi nemůže konkurovat ani T-Mobile). Zatímco běžní uživatelé používající mobil pro soukromé potřeby více volat nebudou, ve firmách se budou mobily používat stále více. I když už ne tolik pro volání, ale pro mobilní aplikace. Eurotel asi pozici jedničky českého trhu neztratí, ale bude se muset snažit mnohem více než v uplynulých letech. A to i tehdy, když se nebudou hodnotit počty zákazníků, ale finanční ukazatele. Oskar má nižší náklady na provoz sítě a T-Mobile je více ochotný nabízet ceny na či pod úrovní nákladů. A s tím se bude muset Eurotel vyrovnat, zákazníci jsou totiž stále méně ochotní platit více za image prvního operátora.