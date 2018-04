Který mobil se vám nejvíce líbil v říjnu? (Mobil měsíce)

V říjnu jsme na našem serveru recenzovali 11 mobilů, tedy téměř dvojnásobek než předchozí měsíc. Který z nich nás zaujal nejvíce? Výběr byl velmi silný, vyzkoušeli jsme asi nejlepší fotomobil, několik chytrých telefonů, stylové mobily i telefony střední třídy. Mezi testovanými přístroji nebyl ani jeden vyložený low-end. Který mobil nás tedy v říjnu zaujal nejvíce?

V říjnu jsme recenzovali tyto telefony:

Nokia 6260 - chytré véčko pro pořádné ruce (recenze; fotogalerie)

Motorola MPx220 - smartphone pro náročné uživatele (recenze; fotogalerie)

Sony Ericsson S700 - budete mít o čem snít (recenze; fotogalerie)

Nokia 7260 - vykročte z řady (recenze; fotogalerie)

Samsung P510 – véčko, které se vám samo otevře (recenze; fotografie)

Sony Ericsson Z1010 - vlajková loď, která k nám již nedopluje (minirecenze; fotogalerie)

Siemens CFX65 - nejlepší véčko Siemensu (recenze; fotogalerie)

Alcatel OT 557 - rozcuchaný školák (recenze)

Motorola V180 – dva týdny na příjmu! (recenze; fotogalerie)

Philips 855 – véčko tak trochu jinak (recenze; fotogalerie)

Sagem myS-7 - těžký kalibr pro vaše podnikání (recenze; fotogalerie)

Prvním recenzovaným telefonem v říjnu bylo symbianové véčko Nokia 6260. Telefon má otočnou horní část s displejem a nemá vnější displej. To není příliš praktické řešení, otáčet neustále horní část telefonu rychle omrzí. Výbava telefonu nezklamala, cena není nejnižší, ale ještě akceptovatelná.

Motorola MPx220 je také chytrý mobil a také véčko. Na rozdíl od Nokie ale používá operační systém Microsoft a má dva displeje. Výbava telefonu je téměř dokonalá, chybí snad jen EDGE. Telefon se zatím neprodává a podle posledních informací tomu tak bude až před koncem roku. Motorole můžeme vytknout horší kvalitu fotografií megapixelového fotoaparátu, naopak nás příjemně překvapila reprodukce MP3 skladeb.

Sony Ericsson S700 je nejlepší současný fotomobil, alespoň co se kvality fotografií týče. Má výborný displej s 260 000 barvami a zatím nepříliš obvyklou otáčecí konstrukci. Nevýhodou je cena, která z nového Son Ericssonu udělala jeden z nejdražších telefonů vůbec. Telefon totiž stojí přes 20 000 Kč.

Nokia 7260 je ryze stylový mobil, jehož výbava odpovídá telefonům střední třídy. Cena je ale vyšší a atakuje desetitisícovou hranici. Na fotografiích vypadá telefon velmi odvážně, ve skutečnosti je ale docela pohledný. I nezvykle tvarovaná klávesnice je v praxi docela dobře použitelná.

Samsung P510 je zajímavý především samootvíracím mechanismem. Stačí zmačknout boční tlačítko a telefon se sám otevře nebo zavře. Jinak se jedná o véčko s průměrnou výbavou a na značku Samsung poměrně příznivou cenou. V absolutním měřítku ale telefon patří k těm dražším.

Alcatel OT557 je telefon na pomezí low-endové kategorie a střední třídy. Přesnou cenu neznáme, telefon se zatím neprodává. Ani nevíme jak to s ním bude, české zastoupení výrobce prochází důkladnou restrukturalizací. A tak předpokládáme, že se telefon začne prodávat až příští rok. Na svou třídu se jedná o povedený mobil.

Motorola V180 není úplná novinka, prodává se již od srpna. Nám ale její recenze sklouzla až do října. Jedná se o véčko nižší střední třídy s poměrně slušnou výbavou, podprůměrným hlavním barevným displejem a rekordní výdrží baterie na jedno nabití. Telefon vydrží na příjmu až 14 dnů. Poměr ceny a výkonu je velmi dobrý.

To Philips 855 je úplně nový model, který se začal prodávat až v druhé polovině října. Tvar telefonu je poněkud nezvyklý. V otevřeném stavu je totiž toto véčko úplně rovné. Výbava je solidní, hlavní displej výborný a barevný je i vnější displej. Cena telefonu je mírně nadprůměrná, ale s ohledem na výbavu a vlastnosti telefonu přiměřená.

Sagem myS-7 je další chytrý mobil, který jsme v říjnu recenzovali. Stejně jako výše uvedená Motorola používá operační systém Microsoft. Má ale klasickou konstrukci a o něco horší výbavu. telefon by ale měl být levnější, než Motorola. Zatím s však neprodává.

Sony Ericsson Z200 má v přehlídce říjnových recenzí našeho serveru druhé zastoupení. Je jím model Z1010, první telefon výrobce určený i pro sítě třetí generace. Telefon je to dobrý, ale trochu velký. U nás se neprodává a není jisté, jestli tomu tak někdy bude. Stál by totiž hodně přes 20 000 Kč a to je příliš.

Siemens CFX65 je druhé letošní véčko Siemensu. Má solidní výbavu, dva displeje a anténu integrovanou do poutka na horní části přístroje. Nový Siemens se zatím neprodává, cena by měla ale být příznivá.

A který mobil z výše uvedených mobilů se tedy odnese pečeť TIP Mobil.cz za měsíc říjen?

Podle nás si ocenění zaslouží Motorola MPx220. Je to sice telefon nejvyšší cenové kategorie, má ale jak slušné multimediální funkce, tak se perfektně hodí i pro práci. Navíc je poměrně malý a lehký a to nejenom v porovnání s chytrými telefony.

A který mobil zvolíte jako nejlepší za měsíc říjen vy? Hlasujte po celý listopad na našich stránkách, vítězný mobil vyhlásíme za měsíc při vyhlašování mobilu měsíce listopadu.

V minulém hlasování jste vybrali jako nejlepší mobil recenzovaný na stránkách Mobil.cz za září Siemens SL65. Druhý skončil Sagem myC-4 a třetí byla Nokia 2650.