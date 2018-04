Který mobil se vám nejvíce líbil v listopadu?

V listopadu jsme na našem serveru recenzovali 13 mobilů, tedy ještě o dva více než předchozí měsíc. Který z nich nás zaujal nejvíce? Výběr byl velmi silný, vyzkoušeli jsme kombinovaný mobil pro sítě GSM a sítě třetí generace, několik chytrých telefonů, stylové mobily i telefony střední třídy. Mezi testovanými přístroji byly i telefony low-endové kategorie. Který mobil nás tedy v listopadu zaujal nejvíce? Hlasujte ZDE

V listopadu jsme recenzovali tyto telefony:

Nokia 6630 - finská první dáma vykročí do ulic (recenze)

Samsung X460 – véčko bez antény pro každého (recenze)

Nokia 2600 - seznamte se s levnou kráskou (recenze)

Sony Ericson K500 - dostane váš hlas? (recenze)

Sendo X - chytré, multimediální, elegantní (recenze)

LG L1100 - Sámerův největší hit (recenze)

Samsung E300 – první revolucionář v ovládání (recenze)

Philips 755 – mobil ovládaný přes displej (recenze)

Sony Ericsson P910 - král si dopřál malý upgrade (recenze)

Siemens A65 – elegantní low-end za dobrou cenu (recenze)

Panasonic X400 - vystřelovací véčko pro Jamese Bonda (recenze)

Panasonic X500 - vysouvací stylovka ve tvaru fotoaparátu (recenze)

Sagem myX-4 - základní funkce v elegantním balení (recenze)

Nokia 6630 je první mobil schopný pracovat i v sítích třetí generace, který se u nás oficiálně prodává. Je to drahý telefon nejvyšší třídy, má slušnou výbavu, jen jeho design nemusí každému vyhovovat.

Oblé vajíčko připomíná Samsung X460. Jednoduché véčko se základní výbavou má dva displeje a integrovanou anténu. To mnoha zákazníkům stačí a navíc se telefon může pochlubit docela nízkou cenou.

Nokia 2600 je jednoduchý mobil konzervativních tvarů, který by mohl navázat na legendární modely 5110, 3210 a 3310. Záleží na ceně a na věrnosti zákazníků značce. Přeci jen, dnes je konkurence mnohem silnější.

Sony Ericsson K500i to bude mít těžké. Není to špatný mobil, ale jeho starší kolegové se prodávají za podobnou cenu a mají lepší výbavu. Přesto se asi bude z dlouhodobého hlediska jednat o úspěšný model.

Pro naše kraje exotické Sendo X se nám líbilo. Telefon, který s vyrábí v kladenské továrně společnosti Celestica seženete jen od zahraničních obchodníků. U nás se oficiálně neprodává. Přitom se jedná o jeden z nejlepších mobilů s operačním systémem Symbian.

LG se spojilo s jedním kandidátem soutěže Česko hledá Superstar a udělalo dobře. Novému modelu L1100 nikdo neřekne jinak než Sámer. Bez této pomoci by to měl telefon na našem trhu těžké. Cena je mírně nadprůměrná, naopak výbava lehce podprůměrná.

Samsung E300 má ambice být jedním z nejdůležitějších modelů výrobce na našem trhu. Má solidní výbavu, dva barevné displeje, vylepšené ovládání a hlavně cenu, která není tradičně vysoko nad běžný průměrem.

Revoluční způsob ovládání nabízí nový Philips 755. Vedle běžné klávesnice lze drtivou většinu funkcí ovládat pomocí dotykového displeje. Navíc tímto způsobem můžete kreslit a upravovat fotografie. Slušné výbavě sekunduje i přiměřená cena.

Sony Ericsson P910i je inovovaná verze populárního chytrého telefonu P900. Vylepšení v podobě přídavné klávesnice je sporné, jinak se stále jedná o špičkový telefon nejvyšší třídy.

Siemens A65 je vyložený low-end. Jedná se o nejlevnější model výrobce z nové řady s barevným displejem. Výbava odpovídá ceně telefonu, která atakuje hranici 3 000 Kč. Poměr cena výkon je velmi dobrý.

Vystřelovací véčko Panasonic X400 má jen jeden displej, což není příliš praktické. O to víc ale bude majitele lákat funkce vystřelovacího krytu, který se sám otevře po stisku tlačítka. Výbava telefonu je průměrná, cena je pak vyšší, než u konkurenčních véček této třídy.

Mobil nebo fotoaparát? Panasonic X500 představuje mobil, který z jedné strany vypadá jako fotoaparát. To je dnes populární řešení a tak není divu, že k tomuto řešení přistoupil i Panasonic. Telefon patří výbavou do nižší třídy, cenou ale do střední. Design je zajímavý, telefon můžeme považovat za stylový. Cena je ale s ohledem na konkurenci příliš vysoká.

Novinka Sagemu se jmenuje myX-4 a jedná se o telefon nižší třídy. Výbavu má slušnou, design sice není úplně originální, ale telefonu to docela sluší. Bez pomoci operátorů to ale bude mít na našem trhu tato novinka těžké.

A který mobil z výše uvedených mobilů se tedy odnese pečeť TIP Mobil.cz za měsíc listopad? Hlasujte v anketě ZDE

Podle nás si ocenění zaslouží Nokia 6630. Je to první telefon na našem trhu, který podporuje i sítě třetí generace. Má jak slušné multimediální funkce, tak se perfektně hodí i pro pracovní nasazení. Jeho design sice nepatří k těm nejpovedenějším, u telefonu této třídy to ale nehraje až tak podstatnou roli.

A který mobil zvolíte jako nejlepší za měsíc listopad vy? Hlasujte na našich stránkách (ZDE) , vítězný mobil vyhlásíme za měsíc při vyhlašování mobilu měsíce prosince.

V minulém hlasování jste vybrali jako nejlepší mobil recenzovaný na stránkách Mobil.cz za říjen Siemens CFX65. Druhý skončil Sony Ericsson S700i a třetí byla Motorola MPx220.