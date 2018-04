Který mobil do kabelky - vybíráme telefon pro dámy

Dámské mobily jsou na trhu již několik let. Asi jako první s nimi přišel Samsung a brzy jej následovali další asijští výrobci. První dámský Samsung na tuzemském trhu vzbuzoval spíš úsměv za integrovaný menstruační kalendář. Jenže doba pokročila a nyní se směje Samsung a další výrobci kteří mají dámské mobily ve své nabídce.

Dnes si již nikdo nedovolí opomíjet zásadní cílovou skupinu, kterou ženy tvoří. Výrobců, kteří v nabídce dámský mobil nemají, najdeme naprosté minimum a jedná se o menší výrobce. A tak pokud si zákaznice mezi běžnými mobily nevybere, určitě najde ten svůj vysněný mezi nabídkou dámských mobilů. My vám s výběrem poradíme.

Dámský mobil - elegantní kamarád

Co to vůbec takový dámský mobil je? Telefon, o kterém si výrobce myslí, že se bude líbit především ženám. Uspět jistě může i u jiných cílových skupin, to však nepatří do tohoto přehledu. Dámský mobil rozhodně není něco konstantního s předem nalinkovanými vlastnostmi. Liší se vzhledem, barvou, výbavou. Někdo si myslí, že nejvíce uspěje s růžovou barvou, jiný výrobce vsází na kamínky nebo kytičky. Další předpokládá, že pro ženy bude nejdůležitější zakulacený tvar a někdo dává důraz na speciální dámské funkce.

Pravdu bude mít každý z nich. Mobil dnes, mimo jiné, představuje důležitý módní doplněk. A jak je známo, móda se rychle mění a navíc každý dává přednost něčemu trochu jinému. Snad jednu společnou vlastnost ale pro většinu dámských mobilů najdeme. Mají oproti ostatním - unisex - přístrojům stejné kategorie nepoměrně chudší výbavu. Podle nás to je chyba a lze očekávat, že s tím výrobci brzy něco provedou.



Nokie 7360, 7370 a 7380 z kolekce L'Amour.

Nejdříve se podíváme na aktuální nabídku tuzemských prodejen. Pokud byste v nabídce svůj dámský model nenašli, připravili jsme i přehled chystaných dámských mobilů, které se na trhu objeví do konce letošního roku.

Začněme u rtěnky od Nokie

Příkladem čistě dámských mobilních telefonů je kolekce L'Amour čítající tři modely stejného designového ztvárnění, ale s rozdílnou konstrukcí. V kolekci tak najdeme klasicky koncipovaný model 7360, rozevírací Nokii 7370 a zcela netradiční telefon 7380. Posledně jmenovaný model dostal pro svůj tvar přezdívku rtěnka. Co víc by si výrobce u dámského mobilu mohl přát...



Nokie 6101, 6103 a Nokia 6111.

Displej kryje průhledné sklíčko se zrcadlovým efektem. Vzhledem k absenci alfanumerické klávesnice je však pro běžné používaní méně vhodný, zejména pro psaní textových zpráv. Kolekce L'Amour navazuje na předešlou řadu ve stylu Art Deco, která čítala modely 7260, 7270 a 7280. Všechny Nokie z "kolekce lásky" mají nepřehlédnutelnou grafickou úpravu s květinovými vzory.

Méně extravagance, ale stále dostatek stylu

Nokia má ve svém portfoliu také další, i když ne tak ostentativně dámské modely. Jedním z nich je vysouvací telefon malých rozměrů, model 6111, s poměrně bohatou výbavou. Ženám by se tento model měl nejvíce líbit v růžovém provedení.



Samsung E530 a Samsung/Bang & Olufsen Serene.

Nokia má v portfoliu i několik dalších mobilů, které můžeme považovat za dámské. Platí to o véčku 6101 či o jeho nástupci, modelu 6103. Druhý jmenovaný model najdou zákaznice na pultech prodejen i v zajímavé červené variantě.

Co připravil Samsung

Mezi jedny z nejpopulárnějších ženských mobilů patří rozhodně Samsung E530. Může se pochlubit solidní výbavou, srovnatelnou s unisex mobily podobné cenové úrovně. Telefon bezpečně poznáte podle zakulacených tvarů a podle charakteristického pruhu který se táhne přes celý telefon. Vybírat můžete ze tří barevných variant: růžové, modré a oranžové.



Motorola RAZR V3 Pink a červená verze Samsungu X660.

Specialitou Samsungu E530 jsou speciální ženské funkce. Připomeňme menstruační kalendář, nákupní seznam nebo biorytmy. Z nabídky Samsungu by se zákaznicím také mohlo líbit low-endové véčko X200 či červená verze populárního modelu X660. Zapomenout nesmíme ani na superluxusní model Serene, který Samsung připravil spolu se značkou Bang & Olufsen. Za 32 000 Kč dostanete asi nejbláznivější mobil na našem trhu.



Siemensy CL75 a SL75, zlatá varianta SL75 Escada.

Dvojka od Siemensu

Siemens má ve své nabídce dva ryze dámské mobily. Prvním model CL75 si velkou oblibu nezískal. Jeho atraktivnější varianta s kytičkovým krytem, nazvaná Poppy, se však u nás neprodává. Za dámský mobil lze sice označit i běžnou variantu vysouvacího modelu SL75, pro ženy je však určená zejména limitovaná zlatá edice Escada. Ta však svoji cenou převyšuje běžnou produkci. Ženám se může líbit i starší model s otočným displejem SF65.



Samsung X200, Sony Ericsson Z300i a Sagem myC-3b.

Sony Ericsson - nalepte si kamínky

V portfoliu Sony Ericssonu najdeme jediný ryze dámský mobil - véčko nejnižší třídy Z300i. To nemá ani vestavěný fotoaparát. Oblé tvary a kulatý vnější displej však telefonu dodávají na eleganci. Zákaznicím se jistě budou líbit nalepovací kamínky pro vylepšení vzhledu telefonu.



LG C1150 a M6100, Alcatel OT-E257.

Konkurenti z Francie

Z ostatních značek zastoupených na našem trhu musíme zmínit Sagem a jeho starší véčko myC-3b. Od LG lze za dámské mobily označit pouze základní model C1150 se zrcátkem a vysouvací hudební model M6100, který se bude prodávat i v růžové barvě. Ženám by se mohl také líbit jednoduchý Alcatel OT-E257, který by výrobce měl dodávat i na náš trh. Ryze dámský Alcatel Glamphone Elle No1 se u nás neprodává.

Motorola růžovka

Ne všichni výrobci nabízí specializované modely pro ženy, ale připravují pouze speciální varianty běžných telefonů. Zářným příkladem budiž Motorola, která prakticky celé své portfolio stylových mobilů přebarvila do růžova. Týká se to především nejprodávanějšího véčka současnosti Motoroly RAZR V3, které se již v růžové nějaký čas prodává. Politikou nabízení speciálních barevných variant jde i Samsung, který prodává růžovou variantu véčka X640 a červenou modelu X660.

Na co se můžeme těšit

Zanedlouho se do prodeje dostane první čistě dámský smartphone N72 od Nokie. Ten má bohatou výbavu shodnou s "pánským" modelem N70, přidává však pestré kryty s květinovými vzory. Specialistou na dámské mobily se stává Samsung, který připravuje dva čistě ženské mobily vyšší třídy. Nejprve však nabídne čtyři základní véčka s chudou výbavou.



Nokia N72. Samsung E540 a E500.

Záplava dámských Samsungů

První várka připravovaných dámských Samsungů patří do low-endové kategorie. Trojice modelů X150, X160 a X210 jakoby si z oka vypadla a liší se především detaily ve výbavě. Komu by se jejich strohý design nelíbil, může sáhnout po novém modelu X481, který bude nabízen v růžovém, červeném a zlatém provedení.



Samsung X150, X160, X210 a X481.

Chybět nebude model vyšší třídy E540, který na trhu nahradí model E530. Ten bude mít efektní průhledný kryt a především zajímavé funkce. Jedna z nich majitelce poradí jaký účes by byl nejlepší, druhá ukáže podobu případného potomka.

Další připravovaná novinka od Samsungu je zaměřena na movitější zájemkyně. Jedná se o véčko E500, které bude existovat ve dvou variantách. Jedna bude zářit kamínky na vnějším krytu, druhá místo nich nabídne kryt kožený. Samsung také připravuje bílou a růžovou variantu vysouvacího modelu D800.



Benq-Siemens CF61, AL21 a EL71.

Místo Siemensu Benq-Siemens

Benq-Siemens připravuje véčko s označením CF61 s kryty s květinovými motivy a low-endový vysouvací model AL21 v červené barvě. Úplnou novinkou je hliníkové véčko EL71, které je zaměřené na poslech hudby. Telefon zaujme elegantním designem a možností připojení k počítači a použitím místo webové kamery.

Čokoláda od LG a květiny od Sagemu

LG zanedlouho začne prodávat stylový model KG800, který by se měl líbit i ženám. Jedná se o černý vysouvací telefon s dotykovými klávesami, který si vysloužil přezdívku Chocolate Phone (Čokoládový mobil). V přípravě je také stylové véčko KG810. Francouzský Sagem připravuje pro ženy model klasické konstrukce my700X, který bude v prodeji s pestrobarevnými kryty s květinovými vzory.



Sagem my700x a LG KG800.

A Motorola? No jasně že růžová

Motorola připravuje svoje špičkové véčko V3x v růžovém barevném provedení. Růžovou verzi také dostanou tenké modely SLVR L7 a L6. Specialitou je model PEBL U6, který se již v základní - černé barevné variantě - prodává. Zanedlouho se začne prodávat i v růžové a červené barvě.



Motoroly PEBL U6, V3i, SLVR L7 a L6.

Komu se již růžová barva přejedla, může se poohlédnout po vyjmenovaných modelech v dalších barevných kombinacích. Nástupce veleúspěšné Motoroly V3 RAZR s označením V3i se v růžové prozatím nepředstavil, ale již se ukázaly jiné barevné varianty z nichž nejženštější jsou fialová a kaštanově hnědá.

Který dámský mobil se vám líbí nejvíce?