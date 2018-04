Který Asistent je lepší - Paegas nebo Eurotel?

Ač se jindy Paegas s Eurotelem neshodnou vůbec v ničem, tak své asistenční služby pro své zákazníky svorně pojmenovali jako službu „Asistent“. Ovšem již stručný přehled nabízených služeb dá jasně najevo, že pod pojmem „Asistent“ si každý z nich představuje něco jiného. Kdo toho nabízí více a jaké ceny zaplatíte za telefonickou sekretářku?

První se službou „Asistent“ vstoupil na trh Paegas, proto začněme u něj. Nabídka služeb Paegas Asistent je poměrně široká a podle konkrétní služby jí může využít majitel tarifního programu, předplacené karty Twist, či dokonce i externí zájemce, mimo síť Paegas. Některé služby jsou zákazníkům Paegasu dostupné i ze zahraničí, tedy z roamingu. Celý název služby je Paegas Asistent 333, z čehož je více než jasné, na jakém čísle služba funguje.

Základní službou Paegas Asistent je vyhledání telefonního čísla a popřípadě přímé spojení s oním číslem. Kdo nemá rád listování telefonními seznamy, jistě zajásá, ovšem věc má malý háček. Zjišťované číslo ovšěem musí být v síti Paegas nebo v síti Českého Telecomu. Pokud se vámi požadovaná telefonní stanice do tohoto výběru vejde, můžete si vybrat, zda chcete pouze číslo najít či s ním budete chtít i přímo spojit. V každém případě však číslo obdržíte i jako SMS zprávu. A kolik to stojí? Pokud máte tarifní program, zaplatíte za spojení 9,80 Kč a stejně tak za každou minutu hovoru. Pokud se necháte na vámi požadované číslo spojit, dále platíte jako za běžný hovor buď v rámci Paegasu nebo na pevnou linku podle vaší tarifikace. Twistař se musí připravit na větší vítr v peněžence, spojení stojí 10,40 Kč, minuta hovoru s Asistentem 14,80 Kč a stejně tak stojí i minuta hovoru, pokud se s požadovaným číslem necháte přímo spojit. Doručená SMS s požadovaným číslem je zdarma! K této službě můžete přistoupit i z jiného telefonu, než který je přihlášen v síti Paegasu, pak ovšem nestačí vytočit 333, ale musíte volat 0603 123 333. Služba je dostupná i roamingu, kde je účtována stejně jako při využití v ČR s tím, že ještě budete platit za příchozí (!) roamingový hovor.

Vyhledáním čísla služby Peagas Asistent samozřejmě nekončí. Požadovaný hovor si můžete objednat na konkrétní termín či si můžete nechat spojit konferenční hovor. Konferenční hovor je však určen jen pro majitele tarifních programů.

Vše výše uvedené asi dokáže bez větších problémů zvládnout téměř každá sekretářka. Další služba Paegas Asistent k těmto základním dovednostem přidává i schopnosti dobré písařky. Potřebujete napsat FAX, e-mail, nebo se vám jen nechce datlovat SMS zprávu? Opět je tu vaše virtuální sekretářka Paegasu. Stačí zavolat ze svého tarifního programu v síti Paegas a nadiktovat požadovaný text. Paegas Asistent text napíše a podle vašich požadavků vyšle na vámi určené cílové adresy. Pro kontrolu si můžete nechat zaslat kopii textu na e-mailovou adresu. Pokud nemáte SIM kartu Paegasu, můžete poslat přes Asistenta SMS zprávu na libovolné číslo v síti Peagas.

Pokud jste stále na vážkách, jestli si ponechat svoji současnou sekretářku z masa a kostí, virtuální asistentka Paegasu má v ruce velký trumf, aby vaši přízeň získala na svou stranu. Asistentka Paegasu je totiž slušně vybaveným polyglotem, který zvládá angličtinu, němčinu, italštinu, francouzštinu, polštinu, ruštinu a španělštinu. Jazykové schopnosti sekretářky můžete využít pro přímé tlumočení nebo pro přeložení dokumentů nadiktovaných například v rámci sekretářských služeb. Nechat si tlumočit hovor se zahraničním partnerem nebo přeložit text můžete ve všedních dnech od osmi hodin ráno do osmi hodin večer. V případě tlumočení může být hovor připraven v několika minutách u angličtiny a němčiny, u ostatních jazyků je potřeba počítat s dvěma hodinami na sehnání tlumočníka. Pokud by vám stačil pouze překlad vašeho textu do některého zahraničního jazyka, bude opět nejrychleji přeložen text do angličtiny a němčiny, a to do dvou hodin. U zbylých výše zmíněných jazyků budete mít text „na stole“ do čtyř hodin, pokud byste potřebovali překládat do jiného jazyka, musíte se individuálně domluvit. Služba je dostupná jen pro majitele tarifních programů Paegasu a je zpoplatněna částkou 9,80 Kč za spojení s Asistentem a stejnou částkou za každou minutu hovoru s ním. Po přepojení na tlumočnický a překladatelský servis pak zaplatíte 49 Kč za minutu hovoru s ním.

Dobrá sekretářka se pozná i podle toho, jak vám pomůže zorganizovat služební cesty nebo mimopracovní aktivity. Asistentka od Paegasu vše potřebné zvládá s přehledem. Po vytočení čísla 333 se nejen dozvíte, kdy vám odjíždí vlak, autobus či letadlo, ale v posledně jmenovaném případě si můžete i letenku přímo objednat. Aby se vaše cesta vydařila, spojí vás Paegas Asistent i s meteorologem, který prozradí aktuální informace o počasí.

Pokud se na cesty vydáte vlastním autem, Asistent vás prostřednictvím společnosti Euronet bude informovat nejen o aktuální dopravní situaci v místě, kde se nacházíte nebo kam máte namířeno, ale i poradí, kde je nejbližší servis či čerpací stanice. Ve spolupráci s firmou OK Tours vám Paegas Asistent zajistí i ubytování po celé ČR, a to dokonce se slevou 5 až 20%. Všechny výše uvedené služby jsou určeny pro všechny zákazníky Paegasu, pouze s výjimkou meteorologického servisu, který je určen jen majitelům tarifních programů. Minuta hovoru s meteorologem vás bude stát 29 Kč, motoristický servis 14,10 Kč, rezervace hotelu jen cenu za běžné spojení; to vše za 1 minutu hovoru. Odjezdy dopravních prostředků jsou pak tarifikovány stejně jako standardní služba Asistent. Všechny výše uvedené ceny u Paegasu Asistent jsou uváděny bez DPH.

Druhým operátorem, který u nás nabízí zákazníkům asistenční služby, je společnost Eurotel. Služba je k dispozici pouze klientům společnosti Eurotel, a to jak pro tarifní programy, tak i pro předplacené karty Go. Nabídka služeb není zdaleka tak široká jako u konkurence, přesto méně schopnou sekretářku může bez problémů nahradit. Máte-li Eurotel, asistent se vám přihlásí na čísle 1188.

Primární službou Eurotelu Asistent 1188 je vyhledání telefonního čísla a popřípadě přímé spojení s ním. Služba funguje pouze pro vyhledání čísla v rámci sítě Eurotel, popřípadě pevných linek Českého Telecomu. Cena za spojení s Asistentem je u tarifního programu 9 Kč a stejně tak za minutu hovoru s ním. Pokud se necháte na požadované číslo přepojit, budete platit minutovou sazbu podle vašeho tarifu. U předplacené karty Go zaplatíte za spojení s Asistentem 9 Kč a za každou minutu hovoru s ním pak 15,50 Kč, což je i cena za minutu hovoru s číslem, které jste si nechali najít, a pak se s ním ihned spojit. Stejně jako u Paegasu dostanete na požádání hledané číslo i jako SMS zprávu, a to zdarma. Služba je dostupná i v roamingu, ovšem zatím jen pro majitele Go karet. Cena za minutu spojení je pak stejná jako u normálního odchozího roamingového hovoru do ČR.

Eurotel Asistent umí samozřejmě i psát, a to vámi nadiktovaný libovolný text, který pak následně zašle buď e-mailem, FAXem či pomocí SMS zprávy na vámi určené číslo. Cena za tuto službu je stejná jako za vyhledání telefonního čísla.

Eurotel Asistent umí bez problémů zajistit informace o požadovaném spoji, a to jak pro cesty po pevné zemi, tak i pro leteckou dopravu. Jen co se dozvíte, v kolik vám to jede, ihned můžete chtít po Asistentce z Eurotelu zamluvit letenku, popřípadě zajistit ubytování v rámci České republiky. Cena za tyto služby je opět stejná jako za vyhledání čísla. Dodejme, že s výjimkou cen pro Go karty, jsou všechny ceny uvedeny bez DPH.

Pokud chcete propustit sekretářku a spolehnout se výhradně na asistenční služby vašeho operátora, dobře rozmýšlejte. Služby Eurotel Asistent jsou relativně omezené a plnohodnotnou náhradou sekretářky se asi Eurotel Asistent nestane. Paegas nabízí ve svém portfoliu asistenčních služeb daleko širší nabídku služeb, které již dokáží sekretářku nahradit. Pokud byste však využívali služeb jednoho z asistentů pravidelně a intenzivně, asi byste s lítostí zjistili, že vaše bývalá sekretářka byla levnější alternativou. V každém případě ale především služba Paegasu nabízí solidní šíři služeb, které mohou leckomu vytrhnout trn z paty a ušetřit spoustu času. Rozhodnutí je jen na vás.