Kterou - Go nebo Twist kartu?

S radikálním rozšířením předplacených karet Go a Twist, jakož i s morálním zastaráním posledního tohoto přehledu, jenž jsme pro vás učinili vloni, jsme se rozhodli přinést vám další srovnání předplacených služeb Go společnosti EuroTel a Twist společnosti RadioMobil.

Ihned počátkem je třeba poznamenat, že výsledkem tohoto článku nebude jednoznačné zvolání „Berte tuhle kartu, je lepší" - obě společnosti fungují v tržním prostředí a schopnosti i cenová přítulnost produktů Twist i Go se velmi vyrovnaly. Přesto se najde několik odlišností, které může někdo považovat za více či méně důležité a z toho důvodu upřednostnit Twist nebo Go kartu.

Vaše rozhodnutí začne asi problémem, zda si koupit předplacenou kartu nebo klasický tarif. Zde je dnes již poměrně snadná volba - pokud neprotelefonujete více jak 500-600 Kč měsíčně, případně nepotřebujete roaming či datové přenosy, sáhněte po předplacených kartách. Pro začátečníky jsou předplacené kary vůbec vhodné - pokud nevíte, jak moc budete telefonovat, vyplatí se je zvolit a až později, když zjistíte, že vám dávají malý prostor pro laciné telefonování, můžete je u obou operátorů za 500 Kč změnit na libovolný vyšší tarif. Zpět ale cesta neexistuje.

Vaše rozhodování se mezi Go a Twistem bude mít tyto části:

Pokrytí Služby Ceny

Pokrytí

O pokrytí jde až v první řadě. Nedbejte na mapy pokrytí, ale přesvědčte se prakticky u svých mobilně telefonních přátel, jak jste na tom se signálem v té které síti na místech, kde jste nejčastěji - doma, v práci a ve škole. Pokud není pokrytí vyrovnané, vybírejte si dále, ale pokud doma, v práci nebo ve škole je pokrytí jednoho operátora nevýrazné a nekvalitní, stojí za to jej vyřadit. Telefon většinou budete používat kupodivu právě tam, kde jste nejčastěji - pokrytí ve městě a mimo města jsou dnes již velmi srovnatelná a liší se lokalitu od lokality. Ještě se vyplatí otestovat víkendové lokality - chaty a chalupy... Zde nepomůže nic, než praktická zkušenost!

Služby

Obě předplacené karty dnes nabízejí velmi podobnou paletu služeb. Přesto se může stát, že některá karta má služby, které byste potřebovali a druhá nikoliv. Proto i služby mohou být důležitější, než ceny. Navíc položku služeb můžete potřebovat pro rozhodnutí, zda koupit Go nebo Twist...

Jak Go, tak Twist karta jsou automaticky nastaveny na přesměrování na záznamník při nezdvíhání a nedostupnosti a toto přesměrování nelze zrušit.

Ani jedna z karet nenabízí možnost roamingu, ale očekává se, že ji obě společnosti představí ještě v létě. Zatím je to ale neoficiální a nelze to brát v potaz...

Také datové přenosy a faxování není s těmito kartami možné.

Zato je možno odesílat a přijímat SMS zprávy, u obou společností lze využívat všech SMS služeb nabízených v příslušných sítích s výjimkou služeb Paegas Info Plus kanálů a Paegas Info Profil. Kromě odesílání SMS zpráv jsou ceny všech SMS služeb stejné, jako u ostatních tarifů.

U Go karet je příjemné, že posílají do několika minut po odeslání SMS zpráv soupisku, kolik SMS zpráv jste odeslal a kolik vás to stálo. SMS zpráva z Go karty stojí 3,3 Kč a z Twistu 2,98 Kč. U Twistu se prování zaúčtování odeslané SMS zprávy po delší době v rozmezí 30 minut až dvou hodin, takže pozor na předčasnou radost, že vám zapomněli SMS zprávy zaúčtovat.

Rozdíl je i v nabíjení. Twist kartu můžete nabít pouze při telefonátu z ní, kdežto Go kartu můžete nabít z libovolného mobilního telefonu zavoáláním na Go linku.

Další službou je zobrazování zůstatku na telefonu - Go karty podporují zobrazování zůstatku na telefonech, ale vyžadují i telefon nabízející tuto funkci, což jsou prakticky všechny novější telefony. Twist karty zobrazují zůstatek přes dotaz speciálním kódem *101#, nové telefony pak mohou podobně jako Go karty používat funkci Advice of Charge, tedy zobrazení kreditu na displeji. U obou karet je možno informovat se na kredit telefonicky a zdarma.

Obě karty mohou bez omezení do výšky kreditu telefonovat do zahraničí - telefonáty jsou ovšem cca. o 10 % dražší, než u klasických tarifů, ceny zahraničních hovorů zde ovšem neuvádíme.

Go karta má možnost volat na speciální infočísla audiotextových služeb společnosti Creatis: Info linka – základní služby * 900 (12,50Kč/min), Info linka – rozšířené služby * 911 (19,85 Kč/min) a Poštovní služba * 922 (14,60 Kč/min). Na těchto číslech jsou k dostání nejrůznější služby jako diktování SMS zpráv, buzení telefonem atd.

Důležitou službou také je to, jak se s vámi předplacená karta vypořádá při ukončení svého nabíjecího období, tedy po době, kterou je pro vás ochotna pracovat za peníze, kterými jste ji nabil.

Go karta vás upozorní SMS zprávou, že vám vyprší její platnost a že je nutné ji dobít. I Twist dostane toto upozornění (kdysi nebylo posíláno) a v případě, že prošvihnete i poslední termín a karta je odpojena, můžete si ji nechat za poplatek 500 Kč znovu aktivovat, pokud se přihlásíte do 24 dnů od deaktivace karty.

Pokud prošvihnete všechny termíny, karty jsou definitivně ztraceny a telefonní číslo již nemůžete dále používat.

Ceny

Teď je ta správná příležitost přistoupit k cenám. Ale než se podíváte do cenové tabulky, povíme si něco o době platnosti karty.

Jde o výborný marketingový tahák. Twist karta je platná 12 měsíců od posledního dobití, Go karta 18 měsíců. Pokud kartu znovu nedobijete před uplynutím této doby, je deaktivována a nastává postup popsaný o tři odstavce výše. To tedy znamená, že potřebujete peníze za nejmenší kupon na to, abyste mohli kartu používat pro příchozí hovory po uvedenou dobu 12/18 měsíců. Toliko teorie a s tímto předpokladem jdete většinou do obchodu: kupujete si telefon jen na příchozí hovory.

Ejhle - morálně vydržíte měsíc, pak sem tam někomu zavoláte, jen abyste o sobě dali vědět. Za čtyři měsíce potřebujete nový kupon, za půl roku používáte mobil zcela rutinně a pevný telefon u vás doma je pod vrstvou prachu. Nevěříte? Pak asi ještě nemáte mobil...

Z toho důvodu považuji za zbytečné, abyste uvažovali o tom, zda je lepší Go nebo Twist jen kvůli tomu půlročnímu rozdílu. Využijí jej opravdu jen velmi speciální případy.

Příjemností bylo, že EuroTel prodloužil platnost všech karet paušálně, zatímco RadioMobil jen u karet dobitých po 1.4.1999. U EuroTelu se ale zase v brožuře nedozvíte, že potřebujete minimálně jednou za tři měsíce uskutečnit telefonní hovor, jinak je karta deaktivována.

A nyní konečně ceny:

Volání do Go Twist Pevná síť špička 15,50 14,98 Pevná síť mimo špičku 5,50 4,98 EuroTel 5,50 5,50 Paegas 5,50 4,98 Paegas noc a víkendy 5,50 2,98 Hlasová schránka 2,50 1,98

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu a jsou včetně DPH.

Jak z cen vidíte, vycházejí výhodněji pro Twist kartu - místy maličko, někde o padesátník na minutu a to už je hezký ušetřený peníz. Takže je nyní na vás, abyste se rozhodli - posledním lákadlem mohou být nabídky mobilních telefonů ve Twist nebo v Go sadách. Jejich aktuální přehled je v rubrice Dotovaných telefonů.

Takže vybírejte...