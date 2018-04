Které wapové stránky jsou nejnavštěvovanější?

WAP neboli mobilní internet se zprvu zdál být technologií, která rozhýbe svět mobilních komunikací. Předpokládalo se, že internet a všechny informace na něm umístěné se velmi rychle přesunou také na displeje mobilních telefonů. Záhy se však ukázalo, že uživatelé si na internet v mobilním telefonu nezvykli a nepoužívají ho v té míře, v jaké operátoři očekávali. Není onou osudovou aplikací, která by rozhýbala nehlasové služby.

Neznamená to ovšem, že uživatelé WAP nepoužívají vůbec. Bylo by to ostatně divné, vždyť většina mobilů wapový prohlížeč má. (zde najdete jejich přehled). Mnoho mobilistů má několik oblíbených stránek, které si v prohlížeči uložili v záložkách. A na tyto stránky občas zabrousí, z praktických důvodů nebo jen tak pro zábavu.

Pokud ve svém mobilu také máte wapový prohlížeč a zatím jste se neodhodlali ho vyzkoušet, máme pro vás inspiraci. Žebříčky nejoblíbenějších wapových stránek podle jednotlivých uživatelů vám poradí, které stránky vyzkoušet. Nad zkušenosti ostatních není.

Wapování bez mobilu?

Pokud si wapování chcete vyzkoušet nanečisto, stáhněte si internetový prohlížeč Opera. Umí prohlížet i wapové stránky. Můžete využít také služby některého z wapových simulátorů na internetu. Ve svém webovém prohlížeči brouzdáte po wapových stránkách u v té podobě, v jaké by se zobrazovaly na displeji vašeho mobilu. Zkuste si níže uvedené adresy do simulátoru vložit.

Hity!

Na všechny wapové hity Eurotelu se dostanete z jeho domovské wapové adresy wap.eurotel.cz. U některých stránek jsme uvedlï jejich hlavní adresu.

Eurotel Idnes http://wap.idnes.cz/ - ČTK http://wap.ceskenoviny.cz/ - Erotika http://wap.eurotel.cz/ (v položce zábava) WAP hry http://wap.eurotel.cz/ (v položce zábava) Annonce http://wap.annonce.cz/ - Jízdni řády (vlak, bus, MHD) http://wap.eurotel.cz/ (v položce cestování) Kulturní přehledy, kina http://wap.eurotel.cz/ (v položce zábava) Teletext http://wap.eurotel.cz/ (v položce zprávy) Mobilní Průvodce http://wap.eurotel.cz/ (v položce cestování) Pohlednice (e-cards) http://wap.eurotel.cz/ (v položce zábava)

T-Mobile poskytl wapové nej adresy z oblasti celého mobilního internetu. Pokud je v závorce Uvedeno T-mobile, nachází se dotyčná stránka na wapovém portále T-Mobilu.

T-Mobile Downloady Log & Zvonění (T-Mobile) http://fun.client.tmo.cz/escwap/engine/cs_CZ/default#menu Downloady JAVA Her http://62.141.0.194/midpwap/engine/terminal IQ Mapa http://wap.iqmapa.cz/ Dohazovač http://dohazovac.rdm.cz/ Seznamka ATS http://szn-rdm.atspraha.cz/ Erotika (T-Mobile) http://t-mobile.funwap.net/erotsoft/d.aspx MMS Galerie (T-Mobile) http://fun.client.tmo.cz/contentwap/engine/terminal Seznamka.cz http://wap.seznamka.cz/ Teletext http://wap.e-media.cz/txt/ MobileBox (T-Mobile) http://wap.client.tmo.cz/

Oskar poskytl údaje z domovských portálů wap.oskarmobil.cz a wap.oskarzona.cz. Přehlednou strukturu prvního z nich najdete zde, přehled služeb druhého tady.