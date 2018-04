Které multimediální véčko je nejlepší? (Panasonic GD87, Samsung V200 a Sharp GX13)

Na trhu jsou již tři multimediální véčka. Dvě z Japonska, jedno z Jižní Koreje. Postavili jsme tyto telefony proti sobě, abychom zjistili, který z nich je nejlepší. V pomyslném ringu si to mezi sebou rozdají Panasonic GD87, Samsung V200 a Sharp GX13.

V prvním Souboji jsme proti sobe postavili tři multimediální véčka, která jsou v této chvíli běžně dostupná na našem trhu, a to přes autorizované distributory, popřípadě je najdeme v nabídce operátorů. Jedná se o (v abecedním pořadí): Panasonic GD87, Samsung V200 a Sharp GX13. Všechny tři soupeře jsme vám již představili samostatně v podrobných recenzích. Jelikož mají všichni tři soupeři barevný displej, připravili jsme v jejich případě i fotogalerie displeje. Články najdete zde:

1. kolo: Vzhled, fyzické parametry

Všechny tři telefony v dnešním testu mají společný původ ve východní Asii, i když jeden z nich se vyrábí za humny, ve východních Čechách. Sharp pochází z Japonska a je tam i vyráběn, Panasonic je také z Japonska, ale pro Evropu se vyrábí v Pardubicích. Samsung je jihokorejská společnost a model V200 se tamtéž i vyrábí. Připomínat si původ telefonů není samoúčelné, hodně to napoví o jejich kvalitě zpracování a celkového provedení. Asiaté jsou svojí pečlivostí pověstní, což to platí i v případě všech tří telefonů. Všechny tři přístroje jsou špičkově zpracované, nikde nic neskřípe a i použitý materiál je nejvyšší kvality. Stejné je i provedení všech tří telefonů. Jsou to véčka, jak je také v Asii naprosto běžné. Této koncepci přichází na chuť i Evropa, nic jiného jí také nezbývá - pokud zákazníci chtějí velké displeje a pohodlnou klávesnici, je véčko asi tím nejlepším možným řešením.

Velikost všech tří testovaných přístrojů je obdobná a to platí i o jejich hmotnosti. Nejmenší a nejlehčí je Samsung, největší a nejtěžší Sharp, rozdíly jsou ale jen velmi malé:

Panasonic GD87 97 x 49 x 23 mm 103 gramů Sharp GX13 94 x 48 x 26 mm 106 gramů Samsung V200 91 x 48 x 23 mm 96 gramů

Sharp a Panasonic mají takzvaný japonský design, který je nezaměnitelný a u nejaponských výrobců se s ním příliš nesetkáme. Naopak Samsung si drží firemní linie a má velmi podobné tvary jako další modely této značky. Díky fotoaparátu integrovanému do kloubu má ale i on tuto část zvýrazněnou, stejně jako oba japonští soupeři. Všechny tři telefony mají pevnou anténu zhruba stejné velikosti, Samsung ji má vpravo, soupeři vlevo. Sharp a Samsung mají na levém boku tlačítka pro úpravu hlasitosti, Panasonic má jen jednu klávesu na vrchu telefonu. Zde má také fotoaparát, stejně jako Sharp, Samsung jej má otočný a integrovaný do kloubu.

Všechny tři telefony padnou dobře do ruky, nejsou nejmenší, o to lépe se s nimi ale pracuje. Důležitou funkcí u véček je otevírání telefonu a ani v tomto případě žádný ze soupeřů nezaostává. Konektor osobní HF sady mají všechny tři telefony na boku a zakrytý gumovou krytkou. Tu má pak Sharp a Samsung i na spodním systémovém konektoru. U Sharpu je připevněná k telefonu, takže ji neztratíte, u Samsungu je jen nandavací a při prvním nabíjení ji musíte schovat, jinak ji zaručeně ztratíte. Všechny tři telefony lze i zavěsit na krk, Sharp a Panasonic se ale budou houpat na šikmo, jen Samsung má očko na poutko vycentrované.

První disciplína je velmi subjektivní, každému se líbí něco jiného, nejmenší a nejlehčí je ale Samsung a jinak si jsou všechny tři telefony velmi podobné, bez výraznějších předností, či nedostatků.

2. kolo: Baterie

Samsung a Panasonic mají baterie integrované do zadního krytu telefonu, Sharp ji má pod krycím panelem. V jeho případě se také kryt nejhůře odstraňuje. Zásuvka na SIM kartu je ve všech třech případech velmi podobná, jedná se o klasický šuplík. Ani v jednom případě jsme při manipulaci s kartou nezaznamenali žádný problém. K Samsungu dostanete v základním balení baterie dvě, což je na jednu stranu velké plus, na druhou ale musíme podotknout, že bez zakoupení stolní nabíječky stejnak budete v praxi používat převážně jen jednu baterii. Druhou oceníte především při cestách, kdy se vyplatí nabít postupně obě baterie v telefonu. Tloušťka obou baterií u Samsungu je velmi podobná, silnější baterie je zhruba o dva milimetry vyšší. Kapacitu baterií všech tří telefonů zobrazuje tato tabulka, dodejme, že ve všech případech se jedná o Li-Ion baterii:

Panasonic GD87 720 mAh Sharp GX13 720 mAh Samsung V200 tenká baterie - 720 mAh standardní baterie - 900 mAh

Doba nabíjení je nejkratší u Panasoniku, tomu stačí zhruba 90 minut, soupeři potřebují přibližně dvě hodiny a u Samsungu se standardní baterií je třeba vyčkat ještě o pár minut více. Výdrž telefonu je zcela subjektivní záležitost a záleží na využívání telefonu. Výrobci sice vždy nějaké hodnoty udávají, realita je ale zcela jiná. V našem testu vydržely všechny tři telefony na příjmu zhruba tři dny a půl hodiny hovoru (u Samsungu se standardní baterií přibližně o den více). U Panasoniku a Samsungu jsme ale nedostali zcela nové telefony, takže jsme nemohli zajistit správné naformování baterie.

Z toho důvodu v této disciplíně hodnotíme jako vítěze Samsung, který v základním balení nabízí dvě baterie.

3. kolo: Displeje

Silnou stránkou všech tří soupeřů jsou jejich displeje. Jedná se o hlavní displeje uvnitř přístrojů, i když všichni tři soupeři mají i vnější displeje na vrchu telefonu. Začneme ale s těmi hlavními. Ty jsou ve všech třech případech barevné a s podporou 65 000 barev. Panasonic a Sharp mají klasické aktivní TFT displeje, Samsung pak také aktivní displej, ale variantu TFD, což je aktivní displej se sníženou spotřebou. Který z nich je nejlepší? Těžko říci, to je asi nejtěžší otázka celého testu. V případě obrázku staženého do telefonů má Panasonic přirozenější barvy, Samsung je zase lépe čitelný a obrázek je jasnější. Sharp je trochu nevýrazný.

Budeme-li hodnotit fotografie pořízené fotoaparátem a použité jako tapetu displeje, tak nejlepší obraz má Samsung, který těží z největší velikosti fotografie, kterou pro displej zmenší. Panasonic je druhý; když se fotografie povede, je obrázek perfektní. Sharp prezentuje fotografie na displeji nejhůře, na vině ale může být horší kvalita samotné fotografie.

V druhé části článku (kliknutím na obrázek) si můžete prohlédnout detailní fotagrafie jednotlivých položek menu všech tří telefonů.

Nejbarevnější menu a tudíž nejhezčí a nejlépe čitelné je u Samsungu, následuje Panasonic a poslední je Sharp, který vedle svých soupeřů vypadá jako chudý příbuzný a barevný displej téměř nevyužívá. Samsung má hlavní displej nejmenší, ale při velmi slušném rozlišení, takže výsledný obraz je nejostřejší. Displeje Sharpu a Panasoniku jsou zhruba stejně velké a největší rozlišení má Panasonic. Detaily jsou v následující tabulce:

Panasonic GD87 TFT 65 000 barev 132 x 176 o.b. úhlopříčka 53 mm Sharp GX13 TFT 65 000 barev 120 x 160 o.b. úhlopříčka 51 mm Samsung V200 TFD 65 000 barev 128 x 160 o.b. úhlopříčka 48 mm

Vnější displeje jsou především orientační, zobrazují datum, čas, sílu signálu, ukáží číslo příchozího hovoru a upozorní na příchozí zprávu, nebo třeba na aktivní budík. Největší vnější displej má Samsung, Sharp a Panasonic mají vnější displeje obdobně velké, ale podstatně menší než Samsung. Ten má taky jako jediný na tomto displeji holografickou fólii, takž je dobře čitelný i bez podsvícení. To je v jeho případě modré, Sharp má podsvícení bílé a Panasonic modré, oranžové, nebo zelené, funguje totiž i jako upozornění na vyzváněcí profil.

Podsvícení klávesnice má s přehledem nejlepší Samsung, je jasně modré a hodně intenzivní. Panasonic má podsvícení klávesnice zelené a taktéž dostatečně intenzivní. Stejnou barvu pak používá i Sharp, ale intenzita je velmi slabá a horní kontextové klávesy nejsou podsvíceny vůbec.

V této disciplíně se přikláníme na stranu Samsungu, jeho displej je nejlepší, i když jen o fous před Panasonikem. Oba telefony pak mají nad Sharpem navrch i v případě podsvícení klávesnice. Vnější displej má nejhůř čitelný Panasonic, nejlépe asi Sharp a Samsung má největší font.

4. kolo: Ovládání

V této disciplíně můžeme začít u odmítnutí hovoru u zavřeného telefonu. To je docela potřebná funkce, pokud nechte telefon otevírat a nebo dokonce, když máte nastaveno přijetí hovoru otevřením telefonu. V tomto případe zklamal Panasonic, ten otevřít musíte a tak je u něj lepší mít deaktivovaný příjem otevřením telefonu. Samsung a Sharp umí hovor odmítnout stiskem a podržením boční klávesy, bohužel ani jeden z telefonů neumí stejnou metodou jen ztišit vyzvánění, tak jak to umí třeba véčka od Motoroly. Sluší se dodat, že Sharp jako jediný neumí přijmout hovor otevřením telefonu, což je u véčka na pováženou. Ukončit hovor zavřením telefonu umějí všechny tři soupeři.

Klávesnice všech tří telefonů je velmi dobrá. Tlačítka jsou velká a mají i optimální mechanické vlastnosti. Alfanumerické klávesy, podstatné především při psaní SMS, má nejlepší Samsung, funkční klávesy má ale nejhorší. Ne že by byly špatně tvarované, ale zbytečné tlačítko pro vstup do wapu uprostřed ovládacího kříže hodně ztrpčuje život. Je na svém místě úplně zbytečné, mělo by tam být potvrzovací tlačítko, tak jak to mají Sharp a Panasonic. Ten má ovládací kříž asi úplně nejlepší, telefon se s ním ovládá opravdu dobře. Jinak mají všechny telefony dvě kontextové klávesy a u Samsungu lze přiřadit čtyři nejpoužívanější funkce každému ze směrů ovládacího kříže a Sharp tam má vstup do telefonního seznamu a regulaci hlasitosti. U obou telefonů lze i křížem potvrzovat položky - směrem vpravo a opačným směrem položku opustit. Oboje Panasonic neumí, lze nastavit jen funkci pravé kontextové klávesy. Všechny tři telefony mají jednotlivé položky menu očíslované, takže si stačí zapamatovat kódy konkrétních menu a přímo k nim tak přistupovat.

Samotné menu mají všechny tři telefony velmi rozdílná. Samsung má dvě varianty: stránkovou, kdy vidíte jen jednu položku, a vertikálně řazené menu, kde se na jeden displej vejdou položky tři. Sharp má hlavní menu jen jednostránkové a na velkém displeji působí poněkud chudě. Panasonic má hlavní menu ikonové a vejde se tak na jediný displej. V tomto případě se jedná o nejlepší a nejpřehlednější řešení. Dále to už ale tak jednoznačné není. Všechny tři telefony mají hlouběji zanořená menu jen textová a vždy vertikálně řazená. Nejpřehlednější je to u Samsungu, které je logicky řazené a u většiny položek se po najetí kurzorem na ně ukazuje aktivní volba. Sharp tak luxusní menu nemá, je ale docela dobře logicky poskládané. Nejhůř je na tom Panasonic, který má většinu položek v jedné složce (nastavení) a třeba položka hry je v telefonu zbytečně dvakrát, jednou přímo v hlavním menu a pak ještě v příslušenství.

Při ovládání telefonu ale jde o zvyk a ani u jednoho ze soupeřů nepředpokládáme, že by po troše tréninku ovládání činilo vážnější problémy. Přesto si dovolíme za vítěze této disciplíny zvolit Panasonic, který má nejlepší ovládací kříž a přehledné hlavní menu. Samsung a Sharp ale nijak výrazně nezaostávají, první má dobré menu, ale špatný ovládací kurzor, Sharp dobrý kurzor, ale jen průměrné menu.

5. kolo: Telefonování

Díky své koncepci všechny tři testované telefony při hovoru poskytují příjemnou intimitu. Reproduktor je u ucha, mikrofon před ústy. Hovor tak příliš neruší ani hluk prostředí. Nejlepší je v tomto ohledu Samsung, který se nerozevírá v takovém úhlu jako Panasonic a Sharp. Nevýhodou Panasoniku je nemožnost regulace hlasitosti bočními tlačítky, telefon je nemá. Naopak jako jediný nabízí hlasitý odposlech, který nabízí velmi slušnou a dostatečně hlasitou reprodukci. K Samsungu a Sharpu naopak dostanete v základním balení osobní HF sadu, v obou případech velmi kvalitně provedenou.

Vnitřní telefonní seznam mají všechny tři přístroje, liší se však kapacitou a i některými detaily. Samsung nabízí 500 záznamů, které mohou být vícepoložkové. 500 je však konečné číslo pro všechna uložená data. Telefon umí kombinovat vnitřní paměť se SIM kartou, což kapacitu záznamů zvýší podle paměti té které SIM karty. Sharp má taktéž paměť na 500 záznamů a taktéž se jedná o konečnou kapacitu. Ke každému jménu lze přiřadit až tři čísla, takže se do telefonu vejde maximálně 166 záznamů po třech číslech. Dále lze ke každému jménu přidat e-mailovou adresu, poznámku a fotografii. Tyto údaje již na celkovou kapacitu nemají vliv. Panasonic má vnitřní paměť na 200 záznamů a ke každému lze přiřadit tři čísla, dvě e-mailové adresy a poznámku. Do telefonu se tak vejde celkem 1 000 položek.

Panasonic GD87 200 záznamů, každý až tři čísla, dvě e-mailové adresy a poznámka Sharp GX13 500 položek celkem, ke každému jménu až tři čísla, e-mail a poznámka Samsung V200 500 položek celkem, bez omezení záznamů k jednomu jménu, možno kombinovat s SIM kartou

Panasonic jako jediný podporuje formát kontaktů V-Card, takže lze kontakty odesílat pomocí infraportu na jiný telefon, popřípadě je přenášet do Microsoft Outlook. Samsung nabízí luxusní synchronizaci s počítačem, Sharp žádnou z těchto možností. Samsung má deset skupin volajících, u každé lze nastavit vyzvánění, jméno skupiny, tón SMS a grafickou ikonu. Do telefonu lze nahrát prázdnou melodii, a tak eliminovat nežádoucí hovory. Panasonic má deset skupin volajících, které lze třídit do vyzváněcích profilů. U těch lze nastavit vyzváněcí melodii (opět lze do telefonu nahrát prázdnou), přiřadit fotografii a vybrat jednu za tří barev informační diody. Sharp má skupiny volajících a i profily, ale oboje nelze kombinovat. Profily mají vcelku slušnou paletu nastavení, nelze je ale přiřazovat skupinám volajících.

S telefonováním souvisí i upozornění telefonu na příchozí hovor. Všechny tři telefony mají vibrační vyzvánění a polyfonní melodie. Melodie má bezpečně nejlepší Samsung a není problém pomocí tohoto programu převést do potřebného formátu jakoukoliv midi melodii. Přímo midi formát podporuje i Panasonic a i u něj není problém do telefonu melodii nahrát. Do Sharpu dostanete jiné melodie jen přes wap, ale kde je najít - netušíme. Sharp však má přímo exkluzivní polyfonní skladatel melodií, který se jen tak nevidí. Vypadá jako profesionální midi programy pro počítač, vyžaduje však určité hudební nadání. Samsung má velmi efektní informační diodu, která bliká širokou paletou barev. Panasonic má tříbarevnou diodu a třemi barvami podsvícený vnější displej. Dioda Sharpu bliká jen zeleně.

Funkce spjaté s telefonováním má podle nás nejlepší Panasonic, Samsung ale výrazněji nezaostává. Oba telefony umí kombinovat i vibrace s vyzváněním, a to i v takzvaném inteligentním režimu (nejdříve vibrace, až pak vyzvánění). Sharp toto neumí, má ale nejlepší skladatel melodií. Výhodou Samsungu je i hledání v seznamu podle více písmen, Panasonic a Sharp jen podle prvního. Panasonic a Samsung jsou třípásmové telefony, lze je tedy použít i v USA.

6. kolo: SMS zprávy

Esemesky jsou stále velmi populárním komunikačním kanálem. Proto mnoho zákazníků jistě bude zajímat, jak si právě v této disciplíně telefony vedou. Největší paměť na zprávy má s přehledem Panasonic, vejde se do něj 200 zpráv. Do Samsungu se vejde zpráv 50 a do Sharpu ani jedna, majitel si bude muset vystačit s pamětí na SIM kartě. Všechny tři telefony mají českou verzi prediktivního slovníku T9. Sharp píše na displeji s diakritikou a tak i zprávy odesílá. Při psaní sice odpočítává znaky normálně, před odesláním ale zjistíte, že jedna zpráva pojme jen 70 znaků. Samsung a Panasonic píší bez háčků a čárek a tak také zprávu odesílají. To je dobře, nová „móda“ odesílat zprávy s diakritikou se s velkým ohlasem nesetkala, výrazně totiž zkracuje velikost jedné zprávy. V tomto případě má Sharp velké mínus. Všechny tři testované telefony podporují i dlouhé SMS zprávy, délka jedné je následující:

Panasonic GD87 459 znaků 7 řádek pro čtení 7 řádek pro psaní Sharp GX13 1 024 znaků 8 řádek pro čtení 8 řádek pro psaní Samsung V200 918 znaků 7 řádek pro čtení 7 řádek pro psaní

Ani jeden z telefonů neumí zalamovat při psaní zpráv řádky, což není moc pohodlné, naopak klávesnice všech tří telefonů je velmi povedená. Všechny tři telefony podporují doručenky, Samsung a Panasonic umí kopírovat zprávy mezi pamětí telefonu a SIM kartou a Panasonic má i funkci kopírování a vkládání textu, která funguje stejně jako na počítači. Panasonic podporuje SMS chat, Samsung zase EMS zprávy a formát Smart Messaging od Nokie.

Nejlepším telefonem v tomto testu pro práci s SMS zprávami je podle nás Panasonic, který má velkou paměť, téměř žádné nedostatky a slušnou paletu přidaných funkcí. Samsung opět zaostává jen o kousek, má menší paměť a o něco méně nadstandardních funkcí. Sharp u nás prohrál diakritikou v SMS zprávách, omezujete velikost zprávy a některé starší mobily takovouto zprávu neumí přijmout.

7. kolo: Fotoaparát a MMS zprávy

Když multimediální, tak s fotoaparátem a MMS zprávami. Obě funkce umí všechny tři telefony, každý ale trochu jinak. Panasonic a Sharp mají fotoaparát v horním krytu telefonu, Samsung v kloubu telefonu. Řešení Samsungu je praktičtější, i když tvoříte autoportrét, vidíte se na displeji, protože objektiv fotoaparátu je otočný o 180 stupňů. U Panasoniku a Sharpu tuto možnost nahrazují malá zrcátka, v kterých se při focení sebe sama vidíte. Při fotografování má na displeji nejlepší obraz Samsung a i nejrychleji překresluje při pohybu obraz. Panasonic je o něco horší, Sharp obraz moc dobrý nemá. Výsledná velikost fotografií je také různá:

Panasonic GD87 132 x 176 obrazových bodů jednokrokový dvojnásobný zoom paměť na 100 snímků Sharp GX13 288 x 352; 120 x 160; 60 x 80 obrazových bodů zoom pomocí výřezů paměť na 100 snímků Samsung V200 352 x 288; 128 x 96 obrazových bodů dvojnásobný vícekrokový zoom pomocí výřezu paměť na 100 snímků

Fotografie pořízené fotoaparáty všech tří testovaných telefonů najdete v druhé části článku, do kterého se dostanete kliknutím na obrázek.

Kvalita fotografií je všech třech případech dostatečná pro použití v MMS zprávě, v počítači to už taková sláva není. Maximální velikost fotografie Panasoniku je hodně malá, v tomto mají soupeři výhodu. Všechny tři telefony umějí nastavit jas snímku, mají noční režim a samospoušť. Panasonic má navíc makro režim pro fotografování z blízka, má tři efekty a obrázek lze zarámovat do deseti rámečků. Zajímavou možností je i zpětná úprava již pořízeného snímku. Kvalitu fotografií můžete posoudit v druhé části článku.

Poslání MMS zprávy je u všech třech telefonů hračkou. Stačí zvolit tuto možnost hned po vyfotografování, nebo zpětně z fotogalerie. Tu má nejlepší Samsung, buď dokáže zobrazit fotografie v šesti náhledech na jednom displeji, nebo lze listovat přímo ve fotografiích. Oba soupeři nabízí jen jmenný seznam obrázků, kde je nutné každý z nich před prohlédnutím potvrdit. Panasonic a Sharp umí k MMS připojit i melodii, nebo hlasový záznam, Samsung nikoliv. Další funkce spjaté s MMS zprávami jsou u všech tří telefonů standardní, umí doručenky, kopie, slepé kopie a další běžné funkce. Nevýhodou Sharpu je nemožnost stažení fotografie z telefonu přímo do počítače, to umí jen Panasonic a Samsung.

Fotoaparát je asi nejlepší v Samsungu, Panasonic má však množství nadstandardních funkcí. Sharp je opět až ten třetí vzadu, nijak výrazně ale nezaostává, škoda jen, že z něj fotografii nedostanete jinak než pomocí MMS zprávy. Toto kolo končí remízou Panasoniku se Samsungem.

8. kolo: Připojení k počítači, wap, data a e-mail

Další souboj je doménou Samsungu a Panasoniku. Sharp totiž nelze připojit k počítači pro synchronizaci, jen pro datové přenosy. To považujeme u této kategorie telefonů za velký nedostatek. Samsung má k připojení k počítači buď infraport, nebo sériový kabel, který obdržíte spolu s telefonem. Připojení k softwaru (je součástí dodávky) je hračka, stačí software nainstalovat a připojit telefon. Automaticky pak proběhne stažení všech záznamů z telefonu, které lze v počítači uložit. Software umožňuje i stahování a nahrávání melodií, obrázků a fotografií. Vše je jednoduché a funguje na jedničku. Panasonic má taktéž infraport a s telefonem se dodává sériový kabel, komunikační software je ale nutné stáhnout ze stránek výrobce. Nám se ale k softwaru telefon připojit nepodařilo. To však nevadí, přes infraport lze do a z telefonu nahrávat fotografie, melodie, kontakty a záznamy z diáře, ovšem pouze po jednom. Sharp, jak již bylo řečeno, neumí z výše uvedeného nic, má infraport, ale kabel k němu nedostanete.

GPRS je u všech telefonů v konfiguraci 4+1 timeslot a lze jej použít jak pro wap, tak pro datové přenosy. Data fungují přes všechny tři telefony bez problémů, stačí nainstalovat potřebný software. Wap je ve všech třech případech barevný a díky velkým displejům se v něm dobře pohybuje. Zde asi žádný z telefonů nijak výrazně nevybočuje. Panasonic má i slušný e-mailový klient, ten Samsung nemá a do Sharpu by možná šel nahrát pomocí Javy.

V této disciplíně podle nás vyhrál Samsung, jeho synchronizace s počítačem je jednoduchá, pohodlná a dobře propracovaná. Zákazník si pak může s telefonem hodně vyhrát. Panasonic to umí o něco hůře, na vině může být software, se kterým se nám telefon nepodařilo spojit. Panasonic podporuje i standardní formáty vizitek a poznámek z Outlooku, což je jistě výhoda, a má i integrovaný e-mailový klient. Sharp asi hřeší na podporu výrobce, telefon v této cenové kategorii by měl jít s počítačem spojit.

9. kolo: Manažerské funkce a hry

Manažerské funkce mají všechny tři telefony na zhruba stejné úrovni. Kalendáře nabízí jen měsíční náhled, u Sharpu dokonce bez časového údaje a možnosti upozornění. Všechny tři telefony nabízí i budík, Sharp ale bez možnosti aktivace z vypnutého telefonu. Ani u jednoho telefonu nechybí kalkulačka, převodník měn a Panasonic a Sharp mají i hlasový záznamník. Nejlepší práce s kalendářem je asi u Samsungu a Panasoniku, Sharp je přeci jen zaměřen na jinou cílovou skupinu.

K multimediálnímu telefonu patří i zábava - tedy hry. Jediný Sharp nabízí Javu, hry je ale nutné stahovat jen přes wap. Několik jich najdete na webu Eurotelu (placené), zkušení uživatelé se pak mohou poohlédnout v zahraničí a přes vlastní web si je pak přes wap mohou stáhnout do telefonu. Sharp nabízí i tři hry přímo v telefonu. Fotbal, hokej a odrážení míčku do zdi pobaví, patří mezi to lepší, co všechny tři telefony nabízejí. Panasonic má hry dvě, hlídání oveček, což je poněkud infantilní zábava, a velmi pěkný klasický tetris. Tři hry v Samsungu jsou dobře známé i ze starších telefonů značky, jedná se o virtuální zvířátko, které je asi stejně infantilní a nudné jako hlídání oveček u Sharpu. Další hry jsou akční a jedná se o obkličování a létání s vesmírnou lodí. Ještě dodejme, že Panasonic podporuje formát InFusio, který ale nic neříká ani jednomu z našich operátorů.

V devátém kole jsme se rozhodli udělit remízu mezi všechny tři soupeře. V manažerských funkcích mají navrch Samsung s Panasonikem, hry má lepší Sharp a podporuje i Javu, i když dostupnost her a aplikací je oproti konkurenci poněkud omezená.

Finále: Kdo je nejlepší?

To nejtěžší na závěr. Který z testovaných telefonů je nejlepší? Samsung a Panasonic získaly po pěti bodech, Sharp jen jeden. První kolo - vzhled - jsme do výsledků nezapočítávali, ovšem díky průběžné remíze se nakonec přikláníme na stranu Samsungu, který je o něco menší než Panasonic a také lehčí. Jeho výhodou je i bohatá základní výbava, s telefonem obdržíte dvě baterie, osobní HF sadu, datový kabel a software. Panasonic přidává jen datový kabel, Sharp pak osobní HF sadu. Třetím vzadu je Sharp, který má sice skoro všechny funkce jako oba soupeři, nemá je ale tak propracované a je patrné, že se jedná výbavou o telefon nižší kategorie.

Rozhodujícím faktorem může být i dostupnost telefonů a jejich cena. Sharp najdete jen u Eurotelu, kde by ale jako nedotovaný měl být i neblokovaný. V každém případě jej lze nechat odblokovat, stejně jako Samsung a Panasonic. Cena za tuto službu se ale bude pohybovat v rozmezí 500 až 1000 Kč, přece jen se jedná o méně rozšířené telefony. Samsung a Panasonic aktuálně nabízí T-Mobile, a to jako dotovaný i nedotovaný. Panasonic je pak i v nabídce Eurotelu. Ceny jsou následující (vše s DPH):

Eurotel dotovaný Eurotel nedotovaný T-Mobile dotovaný T-Mobile nedotovaný Panasonic GD87 9 995 Kč 17 995 Kč 9 999 Kč 15 999 Kč Sharp GX13 7 995 Kč 16 995 Kč Samsung V200 8 999 Kč 15 999 Kč

Poznámka: V některých případech lze telefony u operátorů získat i za jiné ceny, a to v případě využití prodloužení stávající smlouvy a bonusových bodů z věrnostních programů. Dotované telefony jsou blokované, nedotované telefony by vám operátoři měli odblokovat.

Na internetu lze najít inzeráty na tyto telefony v rozmezí 12 000 až 16 000 Kč. Nejlevnější je Sharp, o něco dražší Samsung a nejvyšší cenu má Panasonic. Ve volném prodeji by se ceny Samsungu a Panasoniku měly pohybovat zhruba na úrovni nedotovaných cen u operátorů.

Sharp je atraktivní multimediální telefon pro méně náročné zákazníky, kteří nepotřebují připojovat telefon k počítači a fotografie si budou posílat jen pomocí MMS zpráv. Panasonic a Samsung jsou velmi vyrovnaní soupeři, každý z nich má něco navíc, to základní ale zvládají stejně dobře. Samsung více pobaví, Panasonic se zase bude líbit těm, kteří potřebují telefon pro práci. Výběr je na vás, podle vašich potřeb si vyberte vašeho favorita, jednotlivá kola testu by vám měla napovědět. Nám se ale více líbil Samsung, který nabízí více zábavy, a vyhlašujeme jej tak vítězem našeho testu.