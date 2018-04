Které mobily zatím nelze odblokovat

Letošní podzim přinesl mnoho nových typů mobilních telefonů. Některé z nich již najdete v nabídce našich operátorů jako dotované přístroje a to jak v rámci tarifních programů, tak předplacených sad. Bohužel ne každá novinka je v nabídce obou operátorů, které své telefony „dotují“. V tom případě se může stát, že vlastníte kartu „X“, ale váš vysněný telefon nabízí jen operátor „Y“. Pak nezbývá, než navštívit některého z odblokovávačů, který by konkrétní telefon měl odblokovat. Dodejme, že při odblokování telefonu je jedno, jestli je přístroj blokován na tuzemského nebo zahraničního operátora. Sice je možné telefon zablokovat třeba jen proti ostatním operátorům v té které konkrétní zemi a jinde v zahraničí může fungovat, nebo naopak lze telefon zablokovat proti kartě operátorů ze zahraničí. Oba tyto případy jsou spíše jen výjimečné a při odblokování nehrají žádnou roli, protože po tomto zákroku by měl telefon fungovat v naprosto libovolné síti na celém světě (samozřejmě v rámci GSM). Ruku v ruce s odblokováním jde i dohrání českého jazyka do telefonu, který jej z výroby ve své nabídce nemá. Většinou se tak stane u telefonů dovezených ze zahraničí a v tom případě ve většině autorizovaných servisů neuspějete a budete se muset zase vydat za některým „specialistou“ na kouzla s mobilními telefony. Za správnou osobou můžete zamířit, i když budete chtít jen přehrát firmware svého, třeba již i letitého telefonu. Většinou nic podstatného nezískáte, ale v několika málo případech může váš telefon umět nějakou novou a užitečnou funkci navíc (viz Alcatel, Motorola a Nokia). Momentálně lze z novinek odblokovat jen několik přístrojů, ostatní zatím úspěšně odolávají.

Musíme vás však opět upozornit, že ve většině případů při odblokování ztrácíte záruku. Pokud si telefon necháte odblokovat a pak nadále v rámci záruky budete potřebovat využít služeb autorizovaného servisu, můžete se se zlou potázat. V servisu neautorizovaný zákrok poznají a je jen na náhodě, jestli vás s takto upraveným telefonem vykáží nebo celou záležitost přejdou bez povšimnutí. To samé platí pak i pro dohrání češtiny nebo pro změnu firmwaru. Taktéž vám musíme připomenout, že až na vzácné výjimky neschvalujeme změnu výrobního čísla telefonu (IMEI), které by vám měl každý slušný servisman odmítnout udělat bez udání pádného důvodu. Tímto důvodem jistě nebude nelegální nabytí přístroje. Black list kradených telefonů z operátorů provozuje jen Eurotel a nově jej naleznete i na našem serveru a to bez omezení operátora. Pokud potřebujete udělat některý z výše zmíněných servisních zásahů do svého telefonu, navštivte například náš inzertní server Jarmark nebo hledejte jinde na internetu. Bohužel redakce žádné podrobnější informace o odblokování sdělovat nebude. Na závěr připomeňme, že Oskar telefony ve své nabídce neblokuje a u Eurotelu a Paegasu máte po uplynutí dvouleté lhůty nárok na odblokování přímo u operátora. Po dvou letech vás však již ztráta záruky nemusí trápit.

A jak to tedy je s konkrétními modely mobilních telefonů?

Alcatel:

Potřebujete-li odblokovat některý z mobilních telefonů od Alcatelu, máte až na jednu výjimku vyhráno. Tou výjimkou je nový Alcatel OT 511, který zatím nelze odblokovat a nejsou u něj možné ani další servisní úkony mimo autorizovaná servisní střediska. Všechny ostatní Alcately lze odblokovat, počeštit či u nich změnit firmware. Poslední možnost je velmi zajímavá u modelů OT501 a OT701, u kterých je již k dispozici firmware verze 124 i mimo oficiální servisní střediska. Tato verze FW dělá z obou modelů docela nové přístroje, protože změn je velmi mnoho a všechny jsou k lepšímu. Více informací naleznete v tomto článku. Bohužel očekávaná česká verze prediktivního vkládání textu Zi (obdoba T9) mezi nimi není. Pro modely OT 30x však již existuje, tedy alespoň u nově prodávaných telefonů. Kdy bude k dispozici pro upgrade dříve prodaných telefonů v oficiální servisní síti, popřípadě i v neautorizovaných servisech, zatím nevíme. Jakmile se tak stane, ihned vás budeme informovat.

Benefon:

Telefony Benefon najdete zablokované jen stěží, ale pokud se tak stane, budete ochotného odblokovávače hledat s obtížemi. Benefony lze odblokovat jen HW (hardwarovou – tzn. se zásahem do telefonu) metodou. Ne každý servis tento postup ovládá a i cena bude v tomto případě vyšší. Zatím odblokovat nelze model Esc.

Bosch:

Společnost Bosch se již s výrobou mobilních telefonů rozloučila a předala štafetu, kterou rozbíhal Dancall, Siemensu. Dobíhající modely Bosche lze odblokovat všechny a to včetně dohrání češtiny. Druhý úkon prý ale není bez problémů. Je nutné se nejdříve v servisu dobře informovat.

Ericsson:

Nové telefony Ericssonu zatím odblokovávačům odolávají. To platí o T39, R520 a T68. Dohrání českého jazyka či změna firmwaru je problematická jak u těchto tří telefonů, tak i u modelů T20e, A2628 a T29. Všechny ostatní Ericssony lze jak odblokovat, tak u nich není problém dohrát češtinu či změnit firmware na novější. Podle našich informací se však situace v nejbližší době změní a každý Ericsson by měl jít minimálně odblokovat.

Maxon:

Telefony se značkou Maxon u nás běžně nekoupíte. V některých zemích západní Evropy jsou však součástí nejlevnějších předplacených sad. Nejnovější modely zřejmě odblokovat nelze a s těmi staršími, na které je již znám postup, budete mít problémy. U Maxonů je totiž nutný HW zásah do telefonu a tuto operaci vám provede jen omezený počet servisů. Doporučujeme se nejdříve zeptat a až poté si blokovaného Maxona pořídit. Jen kdyby to vždy bylo tak jednoduché. Zajímavostí u některých Maxonů je přítomnost češtiny, ačkoliv se tyto telefony u nás nikdy oficiálně neprodávaly.

Motorola:

S telefony amerického gigantu je to jak na houpačce. Z extrému do extrému. Nejdříve nešla odblokovat téměř žádná novější Motorola, pak naopak nastala doba, kdy šlo téměř s každou Motorolou dělat „psí kusy“ (díky dostupnosti servisních boxů). O problémech ze začátku letošního léta, kdy novější firmwarové verze běžných modelů Motorol nešly odblokovat – tzv. syndrom xx.13.xx, jsme vás již informovali. Tento problém je však již vyřešen a to buď díky HW řešení, nebo ve vybraných servisech i díky čistému postupu pouze softwarovou cestou. Pro všechny Motoroly mimo nejnovějších tak platí, že je lze nechat odblokovat, přehrát firmware či je obohatit o menu v českém jazyce.

Pro všechny nové modely pak platí přesný opak. Nelze je ani odblokovat, ani počeštit. Motorola V66, V60 a Timeport 280 mají úplně novou platformu a pro odblokovávače budou ještě nějakou dobu těžkým oříškem. O něco lepší vyhlídky platí pro model T192, který je postaven ještě na staré platformě, takže jeho odblokování by nemělo být zanedlouho problém. To samé platí pro Accompli 008, zde se zatím se zablokovaným telefonem setkal málokdo, ale tato operace by měla být proveditelná i se stávající výbavou neoficiálních servisů. Stejně jako u Ericssonů by se však situace v nejbližší době měla změnit ke spokojenosti zákazníků a rozpakům operátorů či výrobce.

Na konec jsme si u Motorol nechali dva „exotické“ modely původně z dílen Aceru. Motorola T205 se již nějaký ten pátek prodává a odblokovat či počeštit již jde. U nového modelu T191 je to ještě horší, zatím jej u nás zřejmě nikdo odblokovat neumí.

NEC:

Telefony NEC lze odblokovat jen přes HW zásah do telefonu, takže tuto operaci vám udělají jen v několika málo vybraných servisech a určitě nebude na počkání. Čeština do těchto telefonů zřejmě neexistuje.

Nokia:

Máte Nokii a chcete jí odblokovat, počeštit nebo jen přehrát firmware třeba s českou T9? Máte skoro vyhráno. Drtivou většinu telefonů Nokia lze jak odblokovat, tak počeštit. I dohrání české T9 pro N3310, 3330, 6210, nebo 6250 není dnes žádný problém. Jediné Nokie, které zatím nelze odblokovat, jsou nová 8310 a komunikátor 9210. Dokonce se podařilo počeštit Nokii 5130, tedy populární padesát jedna desítku pro pásmo 1800 MHz. Čeština ale nepochází od výrobce, nýbrž z domácích lesů a hájů! Taktéž již existuje česká verze asijského modelu 8250. Obě posledně jmenované Nokie vám však nepočeští v každém servisu. Zřejmě budete muset chvíli hledat.

Panasonic:

Všechny současně prodávané Panasoniky lze odblokovat i počeštit. Nový GD75 a stejně tak GD95 zatím odblokovat nelze, a dokud se tyto telefony nerozšíří, budeme si muset počkat.

Philips:

Něco ano, něco ne. Philipsy lze odblokovat do modelu Azalis 238, ale jen obtížně 288, který umí odblokovat jen velmi málo servisů. Ozeo lze odblokovat, ale opět jen v málo servisech počeštit. U Xenia 9@9 lze provést odblokování a ani dohrání českého jazyka není u tohoto modelu problém. Zatím nepokořeno zůstalo Fisio 311. Na jeho odblokování si budeme muset ještě chvíli počkat

Sagem:

Sagemy lze v drtivé většině případů jak odblokovat, tak počeštit. To platí především pro starší modely devítkové řady, kde byste neměli mít s jejich odblokováním problém. Novější modely jako MW3020, 3026, nebo 3042 lze odblokovat, ale nelze u nich běžně aktivovat české menu.

Samsung:

Mobilní telefony Samsung jsou na našem trhu zatím popelkou, i když nedávno se jeden (N100) dostal konečně i do nabídky operátora. Podle našich informací by jej mohl v brzké době následovat model R210s. Starší Samsungy lze odblokovat a to včetně modelů N100, M100 a dvojice A100/110. Bohužel dohrání jazyka není ani u těchto telefonů možné. Nové Samsungy, jako Q100, A300 nebo již zmiňovaný R210s zatím odblokovat nelze a tím pádem do nich zatím není možné dohrát ani české menu. Na vyřešení problému se prý však pracuje.

Sony:

Kdo má Sony, tak má v dnešní době téměř vyhráno. Dobíhající telefony řady J, J5 a J6 a luxusnější model Z5 lze jak odblokovat, tak počeštit, popřípadě u něj lze přehrát verzi firmware. Nástupci těchto telefonů, levnější J7/J70 a dražší Z7 lze momentálně pouze odblokovat, ale zatím není možné je počeštit. Tuto službu vám však nabídnou jen v několika málo servisech. Problém už není ani dříve těžce překonatelná verze 8.5 u modelu CD5, který se však v ČR nikdy oficiálně neprodával.

Siemens:

Opět výhra. Všechny momentálně dostupné telefony značky Siemens lze odblokovat, přehrát u nich firmware popřípadě je obohatit o menu v českém jazyce. To platí jak pro úplně nové modely, jako jsou S45, ME45 či C45, tak i pro převzaté telefony od Bosche, tedy C/M30 nebo triband S40.

Trium:

U nás oficiálně neprodávané telefony Trium lze odblokovat a dohrát jim české menu u modelů Mars, Aria, Astral nebo Galaxy. Novější modely jako Sirius či Eclipse zatím odblokovat nelze a stejně tak je i málo pravděpodobné, že byste na nějaké zablokované narazili.

Telit:

Italský výrobce již nemá v ČR přímé zastoupení, takže se s jeho výrobky setkáte jen ojediněle. Pokud byste narazili na nějaký zablokovaný, budete zřejmě ochotný servis hledat jen s obtížemi. Starší modely lze odblokovat HW cestou, s novějšími si zřejmě nikdo neporadí.

Suma sumárum, z nových telefonů na trhu zatím nelze odblokovat Alcatel 511, Ericssony R520, T39 a T68 a do budoucna i T65 a T66. S odblokováním dále neuspějete u Motoroly V60, V66, T280 a také T191. Naopak Motorola T192 by měla podlehnout odblokovávačům zanedlouho. Odblokovat zatím nelze ani Nokia 8310, Panasoniky GD75 a 95, s kterými se však zatím setkáte jen výjimečně, a to samé platí pro nové modely od Samsungu. Zatím nelze odblokovat ani Philips Fisio 311.

Z horkých novinek již lze odblokovat a počeštit Siemens C45, S45 a ME45, odblokovat jdou i Sony J7/J70 a Z7. Upozorňujeme, že situace se však mění každým dnem a co nešlo dnes, již zítra může jít jak po másle. To samé ale platí i obráceně. Stejně jako se snaží odblokovávači, tak se snaží i výrobci a některé modely, které jinak lze odblokovat bez problémů, můžou v nové verzi firmwaru dělat velké potíže. Proto platí, že před koupí nového telefonu, který má SIM lock (je zablokovaný na konkrétního operátora), se nejdříve informujte, jestli ten který konkrétní model lze odblokovat.