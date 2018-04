Které mobily umějí GPRS a HSCSD

Když se řekne GPRS či HSCSD, drtivou většinu uživatelů mobilních přístrojů okamžitě napadne: "Aha, to má co dělat s rychlým přenosem dat." Jen málokdo v dnešní době o těchto dvou zkratkách ještě nic neslyšel. Ovšem k tomu, abyste mohli obě uvedené služby plně využívat, potřebujete dvě věci - podporu operátora sítě GSM a mobilní telefon, který umí GPRS či HSCSD. Právě jim se budeme tentokrát věnovat.

Základní pojmy

GPRS a HSCSD mají společnou tu vlastnost, že umožňují přenosy dat na vyšších rychlostech než je standard dnešních GSM sítí - 9,6 kbps. Ve skutečnosti je však mezi oběma technologiemi zásadní rozdíl.

GPRS - General Packet Radio Service neboli packetový přenos dat je technologie, která odesílá data po tzv. packetech (balících) nejvýhodnějšími směry tak, aby se na požadovaném místě ve správném pořadí opět spojily. Hlavní předností GPRS je přenosová rychlost, která reálně dosahuje až 115,2 kbps (maximální přenosová rychlost je uváděna až 171,2 kbps). Další, neméně důležitou předností je tarifikace - při přenosu dat prostřednictvím GPRS platíte pouze za objem odeslaných / přijatých souborů, nikoliv za čas připojení.

HSCSD - High Speed Circuit Switched Data - jedná se o technologii, která umožňuje stejně jako GPRS rychlejší přenos dat. Výhodou této služby je však to, že na rozdíl od GPRS neklade takové nároky na změnu konfigurace sítě GSM, tudíž zavedení HSCSD není tak nákladné jako GPRS. Rychlost přenosu dat, kterou můžeme s HSCSD dosáhnout, je 43,2 kbps.

GPRS, HSCSD telefony

V následující tabulce je přehled mobilních telefonů - od těch nejstarších až po poslední novinky, představené na nedávném CeBITu - které podporují tyto technologie. V levé polovině je značka a typ přístroje, v pravé stručná informace o tom, zda s nimi můžete využívat GPRS nebo HSCSD (případně obojí).

Značka Typ GPRS HSCSD Alcatel OneTouch 502 ANO NE OneTouch 702 ANO NE Ericsson R520 ANO ANO T39 ANO ANO T68 ANO NE NEC DB7000 ANO NE DB4300 ANO NE Motorola Timeport P7389i ANO NE Timeport 260 ANO NE Timeport 280 ANO NE Talkabout 191 ANO NE Talkabout 192 ANO NE v66 ANO NE Accompli 008 ANO NE Nokia 6210 NE ANO 9210 NE ANO 6310 ANO ANO 8310 ANO ANO CardPhone 2.0 NE ANO Panasonic GD95 ANO NE Philips Xenium 9660 ANO NE Fisio 610 ANO NE Sagem MW979 ANO NE MW959 ANO NE MC850 ANO NE Samsung SGH-Q100 ANO NE SGH-A300 NE ANO Siemens S45 ANO NE S40 NE ANO

Pokud by vám někdo před několika měsíci řekl, že po CeBITu 2001 bude existovat již více než 20 mobilních přístrojů s podporou GPRS a téměř 10 těch, které umí HSCSD, věřili byste tomu? Nejspíš ne. Do dvacátého prvního století jsme vkročili ruku v ruce s pokročilými technologiemi, jakými jsou GPRS a HSCSD. Nemusíte tomu věřit, můžete s tím nesouhlasit, ale to je asi tak vše, co s tím můžete dělat.