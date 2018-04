Které mobilní telefony můžete koupit v předplacené sadě?

V nabídce tří českých mobilních operátorů můžete najít dvacet sedm mobilních telefonů prodávaných v předplacených sadách. Nejvíce sad nabízí Eurotel – sedmnáct. Z patnácti mobilů si můžete vybrat u Paegasu a Oskara. Celkem osm telefonů najdete v nabídce všech tří operátorů; sedmnáct mobilů prodává jenom jeden z nich.

Eurotel a Paegas prodávají klasické předplacené sady – tedy jednu krabici s telefonem a kartou SIM. Oskar takové předplacené sady nemá, ale zato vám prodá jakýkoliv telefon ze svojí nabídky i s předplacenou kartou Oskarta.

V naší tabulce jsou mobilní telefony, které můžete najít v propagačních materiálech a v cenících operátorů. Jestli jsou všechny telefony dostupné v prodejnách, jsme nezkoumali. Stejně tak jsme nezařadili do přehledu sady nabízené některými nezávislými prodejními řetězci (The Phonehouse, Tesco, internetové obchody), které vznikají podobně jako předplacené sady u Oskara – prodejce vezme krabici s telefonem a prodává ji s předplacenou kartou. Takových sad je velké množství, stejně jako cen stejných mobilních telefonů v různých obchodech.

Tučně zvýrazněné ceny jsou nejvýhodnější.

Při koupi předplacených sad se zákazníci nejvíce zajímají o nejlevnější mobily bez ohledu na jejich funkce. Zatímco v minulosti byla tato kategorie vyhrazena převážně telefonům značky Alcatel a vynikajícímu Ericssonu A1018s (dlouho byl díky nabídce Oskara nejlevnějším telefonem na trhu), dnes se na jejich místě usadily levné Motoroly. Vůbec nejlevnějším telefonem v předplacené sadě je nyní Motorola T2288R za 2977 korun u Oskara. Nepočítáme-li Alcatel OT Gum db za 3295 korun v sadě Go (Eurotel už tento telefon doprodává), potom je druhým nejlevnějším mobilem Motorola T180 za 3333 korun v sadě Twist a 3495 korun v sadě Go. Levné jsou také Alcately OT 30x, Siemensy A35/A36, Philips Savvy Vogue.

Zájem uživatelů o telefony plné funkcí se soustřeďuje především na Alcatel OT 501, Sony CMD-J5/J6 a Nokie 3310/3330. Z této trojice telefonů asi nejvíce zarazí nejvyšší ceny Nokií, které co do funkcí ostatní telefony hravě převálcují. Jenže mobily Nokia jsou velmi populární a stále velké množství zákazníků jim dává přednost kvůli výměnným krytům a obrázkům na displeji. Pokud ale máte na telefon vyšší nároky, potom se v cenové hladině 5000 – 8000 korun zaměřte i na nepříliš známý, ale hodně dobrý Panasonic GD93, funkcemi nabitý Philips Azalis 288, odolný Siemens M35i (nebo velmi oblíbený C35i), novinku Motorola T205 a Ericsson T20e. Možná byste také mohli zauvažovat nad manažerským mobilním telefonem – Siemensem S35i nebo Nokií 6210. Oskar tyto telefony prodává za 11 377, resp. 12 377 korun.

V cenících operátorů vůbec najdete zajímavé mobily. Paegas stále prodává sadu Twist s nesmrtelnou Nokií 5110 (4499 korun). Eurotel má Go sadu s telefonem Motorola V100 Chatbox (4495 korun), který je určený především pro odesílání textových zpráv. A u Oskara si můžete pořídit luxusní Siemens SL45 (20 377 korun), Nokii 8210 (14 377 korun) nebo 8850 (24 377 korun). Až na tři výjimky nenajdete v předplacených sadách telefony Ericsson, které se v minulosti prodávaly právě touto cestou. Přitom pro zaznamenatelný úspěch v prodeji mobilů je trh předplacených sad klíčový – stále ještě zatracované Alcately patří mezi nejprodávanější mobily v České republice. Právě díky nabídce levných modelů, prodávaných v předplacených sadách.

Při pohledu na tabulku si nezapomeňte uvědomit, že v ceně sady (i u Oskara) je SIM karta včetně hovorného (kreditu). To činí 500 korun u Go a 400 korun u Twistu a Oskarty. Nepočítejte ale s tím, že vyděláte na koupi celé sady a následném prodeji samotné předplacené karty. Oskarty se prodávají i oficiálně pouze za cenu hovorného; reálnou cenu za karty Go a Twist získáte připočtením výše kreditu k částce 100 – 300 korun (vyšší cenu můžete požadovat za hezčí číslo). Přesně tolik stojí samotné SIM karty v inzerátech a bazarech.