Které frekvence používají čeští mobilní operátoři?

Frekvenční příděl je pro mobilní operátory možná nejcennějším majetkem, který mají. Bez dostatku frekvencí totiž nepostaví kvalitní síť - a bez ní nepřilákají lukrativní zákazníky ani s velmi nízkými cenami či sebedokonalejším marketingem. V České republice frekvence přiděluje Český telekomunikační úřad (ČTÚ).

Pro komunikaci v GSM 900 se používá frekvenční pásmo 890 - 915 MHz pro uplink (z mobilu k BTS) a 935 - 960MHz pro downlink (z BTS k mobilu). Jednotlivé komunikační kanály jsou od sebe vzdáleny 200 kHz - operátoři tak mají k dispozici 125 kanálů. Standard GSM 900 v současnosti počítá i s širším pásmem 2 x 35 MHz. V minulosti ale bylo ve standardu definováno jenom pásmo 2 x 25 MHz, které se používá i v České republice. K dispozici by tak mohlo být navíc 50 kanálů v pásmech 880 - 915 MHz pro uplink a 925 - 960 MHz pro downlink. U nás jsou ovšem pásma 880 - 890 MHz a 925 - 935 MHz vyhrazená pro jiné účely (radiolokační zařízení).

Frekvenční pásma pro GSM 1800 jsou mnohem širší. K dispozici je 375 kanálů v rozmezí 1710 - 1785 MHz pro uplink a 1805 - 1880 MHz pro downlink. Jednotlivé kanály jsou od sebe vzdáleny opět 200 kHz. Modulace používaná v GSM 900 i GSM 1800 je stejná; stejná je i datová propustnost (například GPRS na kanálech v pásmu 1800 MHz tak bude stejně rychlé jako u 900 MHz).

Úplně obsazené (až na jeden kanál) je v České republice pásmo GSM 900. Kanály jsou číslovány od 0 do 124; první kanál se nepoužívá. Ze 124 použitelných kanálů jich má přiděleno 46 Eurotel, 46 RadioMobil, 21 Český Mobil a 11 drží Armáda České republiky. Rozdělení kanálů je následující:

Český Mobil: 1-20

Eurotel: 36-49; 61-70; 81-96; 110-114

RadioMobil: 22-35; 50-60; 71-80; 97-107

Armáda České republiky: 115-124

Měřící kanály: 21, 108, 109

Specifickou úlohu mají ve frekvenčním přídělu kanály 21, 108 a 109. Ty totiž operátoři mohou používat pouze pro nekomerční provoz. To znamená, že tyto kanály jsou měřící; nemůže na nich být zachytitelný například logický kanál BCh (Broadcast channel). Technici měřící kanál používají v případě, že hledají problém u konkrétní BTS (nebo sektoru) nebo jen sledují šíření signálu. Tato frekvence se totiž nikde jinde v síti nepoužívá a dá se tak velmi snadno odlišit její původ. Prostřednictvím tohoto kanálu se hledají také různé zdroje rušení signálu.

Zatím je hodně volných frekvencí v pásmu GSM 1800. Kanály jsou číslovány od 512 do 885. Z 375 kanálů je jich obsazeno jen 200. Čtyřicet jich dostal od Českého telekomunikačního úřadu Eurotel, sedmdesáti disponuje Český Mobil a celých devadesát (díky vítězství v tendru na UMTS) jich drží RadioMobil:

Eurotel: 548-570; 581-597

RadioMobil: 571-579; 613-643; 725-774

Český Mobil: 776-845

V pásmu GSM 1800 je tak prostor ještě přinejmenším pro dva další operátory. Z ekonomického hlediska je vstup dalších operátorů GSM s celostátním pokrytím na náš trh spíše nereálný, nicméně ve velkých městech (přinejmenším v Praze) by se několik dalších operátorů se sítí GSM 1800 jistě uživilo. Protože taková konkurence by pro stávající operátory byla mnohem nepříjemnější než existence čtvrtého operátora s licencí na UMTS, snaží se s nimi ČTÚ uzavřít výměnný obchod. Když si koupí licenci na UMTS za cenu požadovanou ČTÚ, dostanou k ní i další frekvence v pásmu GSM 1800. Současní operátoři by tak měli jistotu, že jim nemůže vyrůst žádná další konkurence (měli by totiž sítě GSM i UMTS).