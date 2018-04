Kterak zdarma dovybavit PocketPC (druhá část)

Pokud jste uživateli PDA, jistě jste se při jeho koupi setkali s tím, že softwarová výbava příliš nedostačovala vašim nárokům a brzy jste se začali poohlížet po odpovídajících programech někde jinde. Následující výběr programů, který by vám shánění optimální aplikace mohl ulehčit, je omezen pouze na software, který je běžnými uživateli hodnocen vesměs jako jako nejlepší program ve své třídě. Základním kritériem pro výběr aplikací byla rovněž cena - všechny programy zde uvedené jsou zdarma.

Před nedávnem jsme podobný přehled přinesli pro uživatele palmů.

Internetové programy

Webové prohlížeče

Co se internetových prohlížečů pro PPC týče, jen málokterý program z této kategorie je zdarma. Pokud vám tedy nevyhovuje standardní Internet Explorer, je tu ftxPBrowser, nebo si můžete počkat, až bude vypuštěn prohlížeč Opera pro Windows Mobile zařízení. Vyzkoušet také můžete rodící se Minimo, které vzniká pod taktovkou vývojářů open-source prohlížeče Firefox.

ftxPBrowser

ftxPBrowser je freewarový webový prohlížeč pro PocketPC, který podporuje například víc oken a ačkoliv se vyznačuje jednoduchostí a malou velikostí, umí ukládat obrázky, stahovat soubory a mnoho dalšího.

+StartPage

+StartPage je off-line stránkou, která nabízí dvanáct odkazů na nejznámější weby věnované PocketPC tématice. Stránky lze samozřejmě libovolně editovat, nechybí také možnost přímého vstupu do e-mailu, přesun do e-shopu atd.

Internetové volání

Disponujete-li rychlým připojením k internetu a zároveň novějším zařízením, lze vaše PocketPC využít k internetové telefonii. Lídrem na trhu je program Skype, který mají nainstalovány miliony uživatelů nejen kapesních počítačů, ale především PC.

PocketSkype

Program pro internetové volání. Pokud máte rychlé internetové připojení a PocketPC se systémem Windows Mobile 2003 a vyšší, můžete hovořit přímo ze svého kapesního počítače v síti Skype zdarma.

Wi-Fi

Z oblasti Wi-Fi existuje spousta programů a utilit. Vybrali jsme dva programy, které pomohou s prozkoumáním okolí na bezdrátový signál.

WiFiFoFum

WiFiFoFum je program umožňující prozkoumávání přítomnosti Wi-Fi signálu vaším PDA. Aplikace scanuje access pointy ve vašem dosahu a zobrazuje je na radaru. Ve spojení s GPS dokáže zaznamenat polohu hotspotů a seznam následně uložit. Program WiFiFoFum funguje pouze s operačním systémem PocketPC 2003.

Hitchhiker

Hitchhiker pomůže s vyhledáním veřejných přístupových bodů k Wi-Fi. Stačí kliknout na tlačítko Connect a během chvíle se zobrazí seznam dostupných sítí včetně adresy či síly signálu. Aplikace zobrazuje i historii připojení a umožňuje mnoho nastavení.

RSS čtečky

News Monger

Hledáte-li pro svůj kapesní počítač RSS čtečku, vyzkoušejte News Monger. Program podporuje hned několik verzí RSS (0.90, 0.91, 0.92, and 2.0.1), umožňuje organizovat RSS kanály do kategorií či podporuje některá VGA zařízení.

SMS

EasySMS

S programem EasySMS odešlete textové zprávy z PPC handheldů snadno a rychle. Můžete používat SMS šablonky a zrychlit tak psaní obvyklých zpráv. Textovky lze odeslat současně více příjemcům. Adresáta můžete hledat ve vašem správci kontaktů.

Internetové utilitky

vxUtil (Personal)

vxUtil je balík užitečných internetových utilit zdarma (možné pořízení také rozšířené verze, avšak již za poplatek). Obsahuje: - DNS Audit - DNS Lookup - Finger - Get HTML - Info - IP Subnet Calculator - Password Generator - Ping - Ping Sweep - Port Scanner - Quote - Time Service - Trace Route - Wake On LAN - Whois.

Launchery

V oblasti launcherů existuje rovněž mnoho freewarových aplikací, přinášíme popis dvou z nich.

ProgramLauncher

ProgramLauncher je výbornou aplikací, která umožní vytváření zástupců v Today obrazovce. Odkazy mohou vést jak k programům, tak na dokumenty či internetové stránky. Aplikace se vyznačuje jednoduchostí a přitom velkou účelností.

SmallMenu

Správce úloh a launcher s hierarchickou rozbalovací strukturou. Aplikace, který integruje task manager a launcher, je plně kompatibilní se zařízeními WMSE 2003 podporujícími VGA obrazovku.

Task manager

vBar

Hledáte malý, ale šikovný Task Manager pro svůj kapesní počítač? Pak vyzkoušejte program vBar. Podle výrobce nejmenší a nejrychlejší Task Manager pro PocketPC. S tím prvním lze při velikosti 21KB snadno souhlasit, to druhé můžete prozkoušet sami.

Souborový manažer

Total Commander

Jeden z nejlepších správců souborů nejen na platformě PocketPC. Má mnoho funkcí, umožňuje komprimaci, obsahuje vlastní text editor, nabízí stromové zobrazení, FTP klienta a spoustu dalšího.

V příštím dílu vám představíme další zajímavé utility zdarma, které zpříjemní práci s vaším kapesním počítačem.