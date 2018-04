Kterak Telecom o 6 milionů přišel

Tučnému monopolnímu chlebíčku SPT Telecom se opět zachtělo ulehčit dvojici výtečníků. Zatímco nedávno byl SPT Telecom přidušen z vlastních řad, tentokráte šlo o talentované studenty Vysoké školy báňské v Opavě.

Ti totiž do telefonní budky namontovali drobnou úpravu: lidé od počítačů by řekli finanční redukci, lidé od financí by řekli telekomí tunel). Díky této úpravě málo používaná telefonní budka zavolala na určité číslo 0609 a protelefonovala s ním poměrně mnoho času. Jak známo, tato čísla jsou tarifikována poměrně vysoko a zisk z nich je dělen fifty- fifty mezi provozovateĺe audiotextové služby a SPT Telecom.

Jak se dalo očekávat, přičinliví studenti byli s provozovatelem auditextové služby smluveni a podle osvědčeného principu fifty-fifty dělili penízky inkasované od Telecomu. Ejhle - pár týdnů se sešlo a na účtě se nastřádalo prokazatelně 414 000 Kč. Na celou causu se poměrně náhodou přišlo při kontrole; Telecom ohodnotil počínání mladíků jako krádež a - a to bylo pro mladíky rozhodující - za pravdu mu dala i policie. Jak další šetření ukázalo, dva dobrovolní telefonisté toho měli na triku více - policie se domnívá, že tak Telecom připravili o až 6 milionů Kč.

Pokud stejně jako SPT Telecom a policie ohodnotí soud, bude to pro oba studenty VŠB znamenat solidní riziko zvící až osmi let vězení.