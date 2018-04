Kterak Oskar zaplatí svoji síť?

Přijde čas, kdy je potřeba za každou práci zaplatit. Podle smlouvy mezi firmami Ericsson, Siemens a Český Mobil se takovým dnem pro síť Oskar stal 20. červenec 2000 - to byl den, který byl určen jako datum splatnosti faktur zvučících na zhruba 100 milionů dolarů. Tuto sumu musí svým dodavatelům Oskar zaplatit za dílo, jež bylo vykonáno.

Již dříve jsme psali o tom, že existují jisté rozpaky nad celkovou solventností Českého Mobilu. Mateřská TIW nepatří právě mezi finančně nejziskovější a v poslední době se příliš pustila do velmi drahého UMTS. Ostatně, operátor si finance většinou zajišťuje formou syndikovaného úvěru (případ EuroTelu i RadioMobilu), jen zřídka investuje velké množství vlastních peněz.

O úvěr se údajně snažil i Český Mobil, nicméně aranžmá úvěru měla zajišťovat IPB a její jméno v poslední době pozbylo na mezibankovním trhu značné části své kredibility. Úvěr se tedy podle všech dostupných informací nepodařilo zajistit - Oskar sám oficiální informace neposkytuje a ještě tento týden žádné finanční přehledy nehlásily tak významnou událost, jako je stamilionový úvěr pro mobilní síť. Vše napovídá tomu, že Český Mobil se bude zatím muset obejít bez úvěru - 300 milionů dolarů z března letošního roku od Hutchison Whampoa Limited (Hutchison) a Chase Capital Partners putovalo do jiné dceřiné společnosti Dolphin Telecom stavící profesionální radiové sítě (PMR) Tetra.

Český Mobil tedy musel najít jiné řešení a jak se zdá, jedno našel. Nakolik bude průchozí, ukáže čas, zatím ale vypadá docela krkolomně. Mateřská TIW totiž oznámila dne 16. června 2000 založení firmy ClearWave N.V., tedy holandské společnosti se sídlem v Praze. ClearWave má převzít středoevropské aktivity TIW, jmenovitě Český Mobil s Oskarem a rumunský Connex.

Proč by to kanadské TIW dělalo? Především proto, že doufá nabídnout ClearWave jako IPO, tedy nabídnout akcie ClearWave zájemcům ku koupi. Celá transakce by měla vynést 150 milionů dolarů a většina této sumy by se měla použít na zaplacení účtů za výstavbu sítě Oskar.

Vypadá to jednoduše, ale jednoduché to není. Především se jedná o poměrně rozsáhlou změnu vlastnické struktury, kterou by, podle licenčních podmínek, mělo schvalovat ČTÚ. Jak se ČTÚ zachová, lze jen těžko odhadnout - do poslední změny majetkové struktury v Českém Mobilu nemělo ČTÚ příliš co mluvit, protože byla předem avizována v licenční nabídce, kde TIW dopředu upozornilo, že podíl IPB se velmi rychle sníží pod 15% (což se stalo), ale změna vlastníka na v podstatě nekontrolovatelnou holandskou společnost by už ČTÚ mohla řádně cvrnknout do nosu a několik státních úředníků by mohlo znervóznět při vzpomínce na to, jak Rada pro rozhlasové a TV vysílání si nechala z pod rukou vysublimovat přehled o tom, kdo že to ovládá Primu.

Otázkou také je, jaký bude mít o akcie ClearWave zájem samotný Nasdaq, kde mají být uvedeny. TIW se již dalo slyšet, že nad ClearWave si ponechá kontrolu a nadále si podrží podíl 53,7% v ClearWave. Navíc mobilní společnosti TIW (ne Dolphin Telecom!) nepatří mezi příliš kladně hodnocené a celá firma je vnímána jako velmi oportunistická. To, že TIW obsazuje trhy bez hlubší strategie a jako klíč používá otázku toho, zda má šanci na trhu získat licenci, se nepovažuje obecně za příliš investičně lákavou strategii.

I to se ale může změnit - mobilní sítě TIW za chvíli přesáhnou 3 miliony uživatelů a ačkoliv výnosy z těchto uživatelů jsou velmi nízké, podstatně nižší, než v konkurenčních sítích (Oskar a rumunský Connex průměry malých indických a brazilských sítí nevylepší), je to číslo, se kterým se dá počítat. Pokud by vás zajímal hlubší rozbor, doporučím výborný článek Telesystem's Global Gamble.

Český Mobil a jeho mateřská TIW se snaží, seč mohou, aby své věřitele uspokojily a aby na budování sítí měly dostatek peněz. Až čas ukáže, zda operace s ClearWave přinese kýžený efekt. Pokud se tak nestane rychle, bude mít Český Mobil o jeden seriosní problém více.