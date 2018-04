Kterak Nokia 6310i infarkt málem přivodila

Stalo se, co se stát nemělo. V naší firmě jsme používali mobilní telefony Ericsson R320 (a já sám jsem před tím měl také jen Ericssony – legendární GF 388 a potom T10), po roce a půl se naše přístroje, v průběhu dvou týdnů, odporoučely do silikonových věčných lovišť. V prvním odešel RF, v druhém flash paměť, verdikt: „neopravitelné!“ „Díky“ této zkušenosti padlo rozhodnutí: Ericsson už ne. Protože vzhledem ke své práci potřebuji telefon s IrDA, padla volba na Nokii 6310i. A tady začíná moje cesta na jednotku intenzivní péče…

Nejprve musím Nokii pochválit za její telefonní seznam. Vyhrál jsem si s ním do sytosti a jsem s ním spokojený, i když také není bez chyb. Ta nejvážnější se projevila po výměně SIM karty. Nejprve jsem překopíroval obsah svojí SIMky do paměti telefonu a ve „Volbě paměti“ jsem zvolil „Telefon“. Ale po výměně SIMky se tato volba sama změnila na „Telefon a SIM“ a mobil přestal rozpoznávat některá jména v telefonním seznamu. Po krátkém pátrání jsem přišel na to, kde je problém: pokud se určité telefonní číslo nachází v adresáři víckrát, prohlásí jej telefon za neznámé.

Při dalším zkoumání telefonu jsem přišel i na různé překladatelské perličky. Pro ukázku uvádím ty nejokatější:

Hry: High scores – „Vysoké skóre“ místo „Najvyššie skóre“

WAP: „Active service settings“ – „Aktívne servisné nastavenia“ místo „Nastavenia aktívnej služby“.

Dále mě zarazilo, že není možné telefon přepnout do tichého režimu jinak než změnou profilu nebo změnou nastavení profilu. Na Ericssonu přepnete podržením „C“, poté se zobrazí menu pro uzamknutí klávesnice a přepnutí do tichého režimu. Aha, a ještě bych zapomněl na nepřítomnost funkce pro automatické zamykání klávesnice. Nemohu si na to zvyknout a už jsem kvůli nechtěným vytočením čísla přišel o nějakou tu desetikorunku.

Zvláštním způsobem je organizována i funkce „Registr“, kde jsou v podmenu seznamy nepřijatých, přijatých a volaných čísel. Pokud chci mít přehled o všech hovorech, musím projít všechny tři seznamy. A teď přichází perla: když mi zvoní telefon a já hovor odmítnu, uloží se do seznamu přijatých hovorů. Ale vždyť jsem ho nepřijal!!! Ericsson má registr jeden a před každým číslem je malá ikonka určující typ hovoru: přijatý, volaný, zmeškaný a odmítnutý. Zároveň je za jménem/číslem v případě zmeškaných hovorů v závorce počet hovorů. U Nokie se to dozvíte, až když si dáte zobrazit detaily.

Také mě udivilo, že číselné zkratky na přístup do menu fungují pouze ze základního stavu. Když stisknu číslo v menu telefonu, přecházím bez varování do režimu vytáčení čísla. U Ericssonu fungují číselné zkratky v menu vždy a všude… Také mi uniká význam časování zapínání a vypínání podsvícení.

Proč se na Nokii nevypne podsvícení okamžitě po uzamknutí? Vždyť už není potřebné…

Proč se na Nokii nezapne podsvícení po stisknutí „Odomknúť“? Ericsson se po stisknutí „C“ rozsvítí a zeptá se, zda-li chcete klávesnici odemknout…

Proč se na Nokii nezapne podsvícení při aktivaci budíku? Je ráno 6:30, úplná tma a Nokie na mě vyhrává s tmavým displejem a já nevím, co stisknout… Ericsson při aktivovaném budíku bliká…

To, co mě trápí nejvíc a nad čím mi stále zůstává rozum stát (a téměř i moje srdce), jsem si nechal na závěr – tím je posílání textových zpráv…

Příkaz menu „Písať zprávu“ neznamená vytvořit novou zprávu, ale vstup do editoru. Napsat zprávu není díky prediktivnímu psaní T9 žádný problém – skoro hračka. Problémy nastanou až po odeslání zprávy. Ta totiž zůstává v editoru, a když chcete napsat novou, musíte starou ručně vymazat!!! Po napsání několika SMS jsem též zjistil, že odeslané zprávy se nikam neuložily. Až potom jsem našel v menu editoru příkaz na uložení zprávy do složek. Dobře, uložíme – i když je to jako škrábat se za pravým uchem levou rukou. Jaký byl můj údiv, když jsem zjistil, že ve schránce odeslaných zpráv se uložil pouze text zprávy, bez informace o tom, komu jsem zprávu poslal!!! Oproti tomu funguje Ericsson jako klasický emailový klient. Vytvořím novou zprávu, a když je odeslaná automaticky, jde do složky odeslaných. Když přeruším psaní z jakéhokoliv důvodu nebo se zprávu nepodaří odeslat (např. při přetížení sítě), uloží se ve schránce neodeslaných, kde se k ní můžu vrátit, upravit ji a odeslat.

Až z toho má člověk pocit, že vývojáři Nokie při příchodu do zaměstnání odevzdávají zdravý rozum na vrátnici… Teď opravdu nevím – jsem až tak „zhýčkaný“ Ericssony nebo odporuje logika ovládání Nokie zdravému rozumu???

Zoltán Németh

Pozn.: text je překladem ze slovenštiny.