"Kterak jsem napsal ferbla pro Palma"

Ferbl je karetní hra odvozená od prší přidáním dalších pravidel. Základ je stejný - na sedmu se lížou dvě karty, na eso se stojí, ale nepřebíjí se. Svrškem se mění barva; zde se jím musí hra uzavřít. Spodkem se mění hodnota, na kterou se hraje, takže pokud je změněno na svršky nebo cokoliv jiného a hráč vlastní tuto kartu, musí ji vyhodit, jestliže ovšem drží v ruce dalšího spodka, může ho vyhodit a změnit na to, co se mu hodí. Důležité karty ve hře jsou červená desítka, ostatní hráči lížou jednu kartu a na zeleného krále se bere pět karet. Díky tomuto rozšíření je hra zajímavější a nestává se nudnou jako prší. Konec hry může nastat také tím, že se nalížou všechny karty ze stolu a potom se spočte bodový součet zbývajících karet.

Prvně jsem si zahrál ferbla v Horoměřicích v hospodě na hřišti, kde mě ho naučili kamarádi. Hra mě zaujala natolik, že jsem se ji rozhodl naprogramovat. Někdy v létě roku 1999 jsem napsal první verzi v C++, ale hra běžela jenom na linuxové konzoli. Po roce jsem zdrojové kódy oprášil; co bylo funkční, přepsal jsem do ANSI C a uvažoval, jak udělat grafické prostředí s kartami. Zvolil jsem multiplatformní knihovnu wxWindows, která umožnuje překlad pro Linux i Windows a dokonce i na MacOS. Koncem roku 2000 byl wxFerbl pro PC hotov. O jeho tvorbě jsem napsal článek na ROOTa a můžete si ho stáhnout zde.

U mého bývalého zaměstnavatele SuSE jsem zdědil po odcházejícím kolegovi sadu programů pro spolupráci mezi Palmem a Linuxem, které jsem připravoval do linuxové distribuce. Vyfasoval jsem k tomu účelu Palm IIIe a technologie Palm computing platform mě zcela uchvátila. Jednou jsem si řekl, že by bylo skvělé převést na něj ferbla z PC. Po nainstalování PalmSDK založeném na upraveném GCC jsem se do toho pustil. Odrazovým můstkem pro mě byly zdrojové texty od hry Sokoban pana Lesného a další programy, ze kterých jsem mohl něco vyčíst - a hlavně výborná dokumentace.

Zbývalo mi nakreslit 32 černobílých mariášových karet. Měl jsem už karty z PC verze, které jsem získal tím, že jsem se přihlásil na server hry.atlas.cz a zahrál si prší. V ~/.netscape/cache/ jsem našel javovský archív s koncovkou .jar kde po rozbalení zipem byly potřebné ořezané obrázky ve formátu gif. Pro rozlišení používaných na monochromatických Palmech 160x160 bodů jsem zmenšil obrázky o polovinu a převedl na Black&White. Pro tento účel jsem použil oblíbený prohlížeč obrázků XV. Editací přímo v textovém editoru (joe nebo pico), protože grafický formát XPM je pro to určen, jsem doma strávil asi tři dny.

Začátkem léta byl palmFerbl hotov a já jsem uvažoval, jak ho šířit. Nejprve jsem kontaktoval PalmPC, ale nakonec mě oslovil pan Trnečka z Palmare. V létě jsem měl ale jiné starosti než distribuovat palmFerbl. Skončil jsem v SuSE, jel na dovolenou a hledal novou práci. Vlastně taky díky tomu, že jsem naprogramoval ferbl, jsem začal pracovat u firmy Kodys. Věnuji se zde programování na SPT 17xx, což jsou PalmOS počítače s integrovanou čtečkou čárového kódu od firmy Symbol. Za tu krátkou dobu, co zde působím, jsem už dokončil aplikaci na prodej zboží z vozu. Koncem léta jsem překopal uvažování počítače, aby si pamatoval, co kdo vyhodil a co kdo líznul po otočení balíčku karet. Jádro hry je v souboru Ferbl.c o 1800 řádcích který je sdílený s wxFerblem pro PC.

Řeknete si možná, že to je jenom nějaká počítačová hra, ale pro mne je to kus života. A další plány do budoucna? Začínám stavět ferblomat. Krabice by měla být stejná jako dnešní automaty, které jsou různě po hospodách, ale uvnitř bude nějaká 486 či pentium. Ferbl bude běžet na Linuxu s knihovnou svgalib v rozlišení 640x480 a ovládáním na 12 tlačítek, čtyři pro barvu a osm pro hodnotu. Díky prezentaci naší firmy je možno šířit palmFerbl jako FREEWARE.