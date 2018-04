Která vysílačka je pro zasedání NATO lepší?

Vrcholná schůzka NATO přináší enormní nároky na komunikační prostředky. Musí být zajištěno spojení mezi nejrůznějšími bezpečnostními složkami pořadatelské země, zároveň musí fungovat spojení v rámci jednotlivých zahraničních ochranek a dalších speciálních služeb, musí také fungovat spojení mezi místní policií a jednotlivými ochrankami. Zároveň je nutné mít co nejrychlejší spojení s armádní centrálou, která by měla včas varovat delegace před případným masivním teroristickým útokem, který by probíhal například prostřednictvím často diskutovaného dopravního letadla.

Přestože je oficiálně dostupných jen málo informací o komunikačních technologiích a frekvenčních pásmech, které se budou v souvislosti se zasedáním NATO používat, můžeme konstatovat některá fakta. Česká policie používá svou radiokomunikační síť Pegas, která pracuje na základě technologie Tetrapol. Ta prošla zkouškou ohněm v roce 2000 při zasedání Mezinárodního měnového fondu. Komunikace v rámci této sítě je zašifrovaná od vysílačky k vysílačce (point to point) a je proto obecně považovaná za velmi bezpečnou. Díky síti Pegas nemohli pouliční bojovníci, kteří demolovali pražské centrum v roce 2000, odposlouchávat policejní komunikaci a nemohli proto předcházet jejím krokům tak, jako tomu bylo při podobných akcích v USA (Seattle a Washington), kde standardní policejní složky nesmějí používat kódované spojení.

Pro vzájemné dorozumění má každá delegace k dispozici pět vysílaček pracujících v systému Tetra. Kvůli jejich nasazení dokončila nedávno Motorola instalaci pěti základnových stanic v Praze, které posílily již vybudovanou část městské radiové sítě. Tato síť se staví již několik let a o jejím praktickém přínosu pro město dosud existuje řada pochybností. Tyto vysílačky jistě představují důležitý komunikační prvek v rámci summitu NATO, vzhledem k počtu radiostanic na jednu delegaci jej však nelze označit za stěžejní.

Motorola stejně jako Matra, dodavatel sítě Pegas, si pospíšily s vydáním tiskových zpráv, které zdůrazňují jejich dosavadní úspěchy v prodeji technologie Tetra respektive Tetrapol. V této souvislosti považujeme za důležité upozornit na to, že komunikaci v rámci zasedání NATO lze rozlišit do několika základních částí:



mezi silami ministerstva vnitra



mezi bezpečnostními službami jednotlivých delegací



komunikace mezi delegacemi



jiná komunikace

Těžko lze určit, které komunikační prostředky či dokonce technologie jsou pro zdárný průběh následujících dnů nejdůležitější. Ochranka francouzského prezidenta sice bude používat Matru (Tetrapol), ale zároveň je prakticky jisté, že strážci prezidenta USA budou pracovat s přístroji Motorola (Tetra). Pro bezpečnost Pražanů bude opět nejdůležitější síť republikové policie Pegas (Tetrapol) a to samé platí pro dopravní prostupnost. Snadnou koordinaci společenských i jiných akcí zase budou mít na starosti Motoroly (Tetra), přidělené jednotlivým delegacím. Vedení resortu obrany a armády zase využívá norské mobilní telefony s dodatečným šifrováním NSK 200. Na fyzické bezpečnosti státníků se však budou bezprostředně podílet ještě další technologie a další výrobky, jejichž značky ani nejsou běžně známé.

V pátek 15. listopadu a znovu v pondělí 18.11. jsme se obrátili na mluvčí ministra Grosse s dotazem, jak je policejní síť Pegas připravena na zvýšenou zátěž v průběhu zasedání NATO. Odpověď do uzávěrky dnešního vydání nedorazila. Z obvykle dobře informovaných zdrojů jsme však zjistili, že síť prošla některými zkouškami, které ověřily její schopnost vypořádat se i s cíleným rušením provozu. Ministerstvo zahraničí, které zasedání NATO organizuje, nedokázalo ani po sedmi dnech odpovědět na otázky týkající se posílené pražské městské sítě. O tom zda a jak je zajištěna kooperace mezi složkami používajícími vzájemně nekompatibilní komunikační prostředky všichni mlčí. Nezbývá než doufat, že spojení prostřednictvím pravděpodobných komunikačních center mezi jednotlivými technologiemi bude v případě nutnosti dostatečně rychlé.

Jen těžko tak může některá z telekomunikačních společností vystoupit s referenčním tvrzením, že její technologie zajišťovala (rozuměj výhradně) zasedání NATO v Praze v roce 2002. Podle dosavadního vývoje v přidělování státních a městských zakázek však můžeme brzy očekávat právě takové výroky.

Pokud si myslíte, že kvůli zasedání NATO máte problémy s používáním svého mobilního telefonu nebo jiného radiokomunikačního prostředku, pošlete nám do redakce konkrétní popis potíží. Nezapomeňte prosím uvést kontakt.