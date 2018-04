Která předplacená karta nabízí nejlevnější volání?

Majitelů předplacených karet českých operátorů sítí GSM už je dávno více než zákazníků s tarifními programy. Podle našich kvalifikovaných odhadů je podíl předplacených karet mezi uživateli mobilů v České republice 60 až 75 %. Přesnější čísla nejsou – operátoři sítí GSM je totiž odmítají zveřejnit.

Každý operátor sítě GSM má ve svojí nabídce jednu předplacenou kartu. Složitější je však už ceník hovorného z přeplacených karet. RadioMobil má pro svoji kartu Paegas Twist pouze jeden ceník. EuroTel má pro kartu Go rovnou tři tarify, mezi kterými si může uživatel přepínat (každý změna – s výjimkou té první – ho přijde na 95 Kč). Oskar má sice pro Oskartu pouze jeden ceník, jenže při nákupu dražších dobíjecích kupónů dává hovorné navíc – což v přepočtu znamená levnější minutové ceny.

Minutové ceny za hovorné najdete v tabulce:

EuroTel Fun Go EuroTel Original Go EuroTel Quatro Go Oskar (400) Oskar (800) Oskar (1500) Paegas Twist Cena předplacené karty 1495 Kč 1495 Kč 1495 Kč 400 Kč 800 Kč 1500 Kč 1399 Kč Hovorné v ceně 600 Kč 600 Kč 600 Kč 400 Kč 900 Kč 1 800 Kč 400 Kč Doba platnosti kreditu 18 měsíců 18 měsíců 18 měsíců 6 měsíců 9 měsíců 12 měsíců 12 měsíců EuroTel - špička 6,60 Kč 5,50 Kč 6,90 Kč 6,30 Kč 5,60 Kč 5,25 Kč 5,80 Kč EuroTel - 16 h - 19 h 6,60 Kč 5,50 Kč 2,70 Kč 6,30 Kč 5,60 Kč 5,25 Kč 5,80 Kč EuroTel - večer, víkend 6,60 Kč 5,50 Kč 2,70 Kč 6,30 Kč 5,60 Kč 5,25 Kč 5,80 Kč Oskar - celý den 6,60 Kč 15,50 Kč 9,90 Kč 3,15 Kč 2,80 Kč 2,63 Kč 6,80 Kč Paegas - špička 6,60 Kč 5,50 Kč 9,90 Kč 6,30 Kč 5,60 Kč 5,25 Kč 5,00 Kč Paegas - 16 h - 19 h 6,60 Kč 5,50 Kč 7,90 Kč 6,30 Kč 5,60 Kč 5,25 Kč 5,00 Kč Paegas - večer, víkend 6,60 Kč 5,50 Kč 7,90 Kč 6,30 Kč 5,60 Kč 5,25 Kč 2,80 Kč Pevná síť - špička 6,60 Kč 15,50 Kč 9,90 Kč 6,30 Kč 5,60 Kč 5,25 Kč 9,90 Kč Pevná síť - 15:30 - 19:00 6,60 Kč 15,50 Kč 7,90 Kč 6,30 Kč 5,60 Kč 5,25 Kč 7,90 Kč Pevná síť - večer, víkend 6,60 Kč 5,50 Kč 7,90 Kč 6,30 Kč 5,60 Kč 5,25 Kč 5,00 Kč WAP - špička 3,30 Kč 3,30 Kč 3,30 Kč 2,63 Kč 2,34 Kč 2,19 Kč 2,80 Kč WAP - 16 h - 19 h 3,30 Kč 3,30 Kč 1,00 Kč 2,63 Kč 2,34 Kč 2,19 Kč 2,80 Kč WAP - večer, víkend 3,30 Kč 1,00 Kč 1,00 Kč 2,63 Kč 2,34 Kč 2,19 Kč 2,80 Kč SMS - celý den 1,80 Kč 3,30 Kč 3,30 Kč 2,10 Kč 1,87 Kč 1,75 Kč 2,80 Kč

Paegas - špička: 8:00 - 15:30; Paegas - večer, víkend: 19:00 - 8:00; EuroTel Quatro Go, Fun Go - špička: 7:00 - 16:00; EuroTel Quatro Go, Fun Go - večer, víkend: 19:00 - 7:00; EuroTel Original Go - špička: 7:00 - 19:00

Nejvýhodnější ceny jsou červenou barvou

Z tabulky je zřejmé, že žádná předplacená karta nenabízí nejlevnější ceny pro volání do všech sítí a ve všech časech – vždy se najde operátor, jehož karta je pro některá volání výhodnější. Pro volání do vlastní sítě je až na jednu výjimku vždy výhodnější volat z karty operátora této sítě. Onou výjimkou je volání do sítě EuroTel ve špičce – pro toto volání je nejlevnější Oskarta při zakoupení kupónu v hodnotě 1500 Kč.

Jenže mnohem zajímavější než prostý přehled minutových cen je zjištění celkové částky, kterou zaplatíte při konkrétní struktuře hovorů. Vytvořili jsme proto osm profilů volajících a spočítali, kolik by tito pomyslní uživatelé předplacených karet zaplatili za měsíc. Naše výpočty jsou však pouze orientační – kdybyste si vedli přehled hovorů a poté spočítali, kolik byste zaplatili s jinými předplacenými kartami, vyjdou vám úplně jiná čísla. Pro srovnání však naše výpočty stačí:

EuroTel Fun Go EuroTel Original Go EuroTel Quatro Go Oskar (400) Oskar (800) Oskar (1500) Paegas Twist Volání mimo špičku, rovnoměrné volání 204,30 Kč 238,60 Kč 219,70 Kč 192,68 Kč 171,28 Kč 160,59 Kč 192,40 Kč Volání ve špičce, rovnoměrné volání 204,30 Kč 257,80 Kč 255,70 Kč 192,68 Kč 171,28 Kč 160,59 Kč 206,10 Kč Volání mimo špičku, volání do EuroTelu 210,90 Kč 234,10 Kč 188,20 Kč 202,13 Kč 179,68 Kč 168,46 Kč 210,80 Kč Volání ve špičce, volání do EuroTelu 210,90 Kč 234,10 Kč 221,80 Kč 202,13 Kč 179,68 Kč 168,46 Kč 210,80 Kč Volání mimo špičku, volání do Oskara 243,90 Kč 401,60 Kč 308,70 Kč 189,53 Kč 168,48 Kč 157,96 Kč 250,00 Kč Volání ve špičce, volání do Oskara 243,90 Kč 410,80 Kč 324,10 Kč 189,53 Kč 168,48 Kč 157,96 Kč 252,20 Kč Volání mimo špičku, volání do Paegasu 217,50 Kč 249,60 Kč 263,50 Kč 205,28 Kč 182,48 Kč 171,09 Kč 183,00 Kč Volání ve špičce, volání do Paegasu 217,50 Kč 249,60 Kč 279,50 Kč 205,28 Kč 182,48 Kč 171,09 Kč 191,80 Kč

Nejvýhodnější ceny jsou červenou barvou

Zatímco z první tabulky není zřejmé, která předplacená karta je nejvýhodnější, tato tabulka je naprosto jasná – nejvýhodnější česká předplacená karta je Oskarta dobitá kupónem v hodnotě 1500 Kč. S přehledem v našem srovnání poráží ostatní předplacené karty. I kdybychom nebrali v úvahu Oskarty zvýhodněné dražším dobíjecím kupónem, vyjde Oskarta z našeho srovnání velmi dobře.

Skutečným zákazníkům našich operátorů by možná vyšla jiná čísla. Majitelé karet Go, kteří nevolají téměř nikam jinam než do sítě EuroTel, a to po čtvrté hodině odpolední, nejvíce ušetří s kartou Go a tarifem Quatro Go. Stejně tak pro volání pouze na jedno číslo do sítě Paegas kdykoliv po celý den je nejvýhodnější karta Paegas Twist se službou Paegas Nej.

Při výběru předplacené karty se samozřejmě nemůžete řídit pouze naší tabulkou. V úvahu musíte brát i pokrytí signálem GSM v místě, kde se budete vyskytovat nejčastěji. Zohlednit byste měli i služby, které operátoři pro předplacené karty nabízejí. A byť si to mnozí z vás nepřiznají, velkou roli při výběru předplacené karty hrají také sympatie či antipatie k operátorům sítí GSM. Rozhodně však nic nezkazíte tím, když dopředu odhadnete, do kterých sítí a ve kterých časech budete volat. Sice se tím po pořízení předplacené karty a mobilního telefonu zřejmě vůbec nebudete řídit, ale alespoň uvidíte, se kterou kartou byste nejvíce ušetřili.