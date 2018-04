Jestliže si vybíráte předplacenou kartu, potom byste se měli orientovat podle toho, do které sítě budete nejčastěji volat. Vždy se vyplatí pořídit si kartu toho operátora, jehož zákazníky je nejvíce vašich známých. Žádným výpočtem se nelze dobrat k tomu, která předplacená karta je nejlevnější. Ale dá se velmi dobře odhadnout, která by vám měla nejvíce vyhovovat. A jak se dalo předpokládat, pro každého zákazníka se hodí jiná karta.

Tabulka s cenami za volání u jednotlivých předplacených karet je na konci článku.

Volání v rámci skupiny

Lidé, kteří používají telefon pro práci a volají na spoustu telefonních čísel, mají obvykle tarifní program – těch se naše dnešní srovnání netýká. Ale typický uživatel předplacené karty ji má proto, aby mohl uskutečňovat své soukromé hovory (a pracovně může mít tarif). Soukromně většinou volá jen omezené skupině lidí – rodině a svým přátelům. Pokud si tito lidé volají velmi často navzájem, což je typický příklad rodiny, amatérských sportovců nebo prostě relativně uzavřeného okruhu přátel, potom už se dá mluvit o volání ve skupině.

Volba pro takovouto skupinu je jasná – Oskarta. A to klasická, případně s Flexisazbou (viz dále) nebo ze Speciální edice, kde platíte při hovoru ve vlastní síti u dlouhých hovorů jenom prvních pět minut. S Flexisazbou si voláte za 2,10 koruny (SMS v síti je za 1,05 Kč) za minutu, bez ní za 3,15 koruny za minutu. Těmto cenám se konkurence nepřibližuje. S Twistem si nejlevněji zavoláte za 4 Kč za minutu (tarif Extra) a s Go za 6,6 u krátkých hovorů nebo za 4,40 u hovorů delších než jedna minuta. Pokud si voláte velmi často, takže se vás týká Flexisazba (provoláte kamkoliv za měsíc 600 korun), můžete oproti konkurenci ušetřit poměrně velké částky.

Volání do sítě Eurotel

Obecně platí, že volání do vlastní sítě nabízí nejlevněji její operátor. U Eurotelu to ale neplatí – pokud jsou vaše hovory kratší než jedna minuta, potom si vždy zavoláte levněji s libovolnou Oskartou než s předplacenou kartou od Eurotelu. I s Twistem si zavoláte za stejnou cenu jako s Go. Platí to samozřejmě jenom pro špičku – mimo ni můžete volat do Eurotelu s Go Quatro už za 2,70 koruny a to od 16 hodin, což je pro hovory mimo špičku mezi našimi operátory unikát. Go Quatro se ale hodí jenom pro tento typ hovorů.

Volání do sítě Oskar

Do sítě Oskar se nejlevněji volá s Oskartami. Jejich minutová cena za hovor do vlastní sítě je 3,15 Kč nebo s Flexisazbou za 2,10 Kč (s tou jsou i levnější textové zprávy do vlastní sítě). Flexisazba je zvýhodnění, které se vám automaticky aktivuje, pokud za uplynulých 30 dní spotřebujete kredit v hodnotě 600 korun. Na dalších 30 dnů potom máte aktivovanou Flexisazbu. Jestliže i poté provoláte dalších 600 korun, zůstane Flexisazba i na další obdobi; v opačném případě budete volat podle původního tarifu (s možností aktivace Flexisazby při dostatečně spotřebě kreditu).

Oskarta má ještě jednu vábničku na klienty – pokud se vám podaří koupit Oskartu ze Speciální edice, platíte při dlouhých hovorech do sítě Oskar jen prvních pět minut. Nevýhodou je, že počet těchto Oskaret je omezen a prodávají se za 1000 korun s tím, že 100 korun je kredit. Existují i starší Oskarty – tzv. Bez limitu, kdy za až hodinový hovor do sítě Oskar zaplatíte 10,50 Kč. Ty už se oficiálně neprodávají, ale lze je pořád koupit v bazarech nebo prostřednictvím inzerátů.

Volání do sítě T-Mobile

Pokud voláte nejčastěji do sítě T-Mobile, potom se vám vyplatí předplacená karta T-Mobile Twist, s tarifem Twist Standard nebo Twist Extra. Za tarif Twist Extra ale musíte platit měsíční poplatek 59 korun (zaplatit můžete jenom za půl měsíce – 29,50 korun). Za tento poplatek (odečítá se z kreditu) pak můžete volat podle tarifu Twist Extra.

Twist Extra se vám oproti tarifu Twist Standard vyplatí, pokud za měsíc provoláte více než 60 minut do sítě T-Mobile nebo pošlete do této sítě více než 50 textových zpráv z mobilu. Podle tvrzení firmy pošle průměrný zákazník RadioMobilu z karty Twist do sítě T-Mobile 20 textovek za měsíc (které jsou na T-zones zdarma), takže většině uživatelů se Twist Extra zřejmě nevyplatí. Pokud máte Twist SMS a chcete levněji volat (SMS stojí stejně), potom si můžete Twist Extra pořídit, už když provoláte 26 minut za měsíc do sítě T-Mobile.

Oproti tarifům ze stejné stáje se Twist Extra pro volání vyplácí poměrně rychle. Ale pokud obvykle máte dlouhé hovory, a to nejen do T-Mobile, potom zauvažujte i o kartě Go od Eurotelu s tarifem Original. Tam totiž od druhé minuty platíte 4,40 (první minuta stojí 6,60 Kč, u Twist Standard 5 korun a u Twist Extra 4 koruny). Při určité skladbě delších hovorů i do jiných sítí se totiž Go Original vyplatí více.

Libovolný Twist se vám vyplatí, když voláte na jedno číslo v síti T-Mobile hodně často. Potom si totiž můžete aktivovat službu Twist Nej a na toto číslo budete volat vždy jenom za 3 koruny za minutu.

Kratší než minutové hovory do všech sítí

Z předchozích odstavců jasně vyplývá, že rozhodující je vždy to, do které sítě nejčastěji voláte. A to i v případě, že jsou vaše hovory rovnoměrně rozložené. Všechny předplacené karty mají ceny za hovory do jiných sítí víceméně podobné, takže na hovorech do vlastní sítě můžete ušetřit. Protože nejlevnější hovor ve vlastní síti nabízí Oskarta, je Oskarta volbou i při požadavku na hovory do všech sítí, většinou kratší než jednu minutu. Oskarta v tomto klání vítězí i z jiného důvodu – hovor do jiné sítě u ní stojí 6,30 Kč, zatímco nejlevnější tarify konkurence u krátkých hovorů začínají na 6,60 korunách. Pokud u vás nepřevažují krátké hovory do sítí Eurotel a T-Mobile (případně jsou-li rovnoměrně rozvrženy), potom o Oskartě rozhodně uvažujte.

Delší než minutové hovory do všech sítí

Podobně jako u krátkých hovorů do všech sítí vede Oskarta, je jasný favorit i u hovorů dlouhých. Eurotel Go s tarifem Original má sice první minutu za 6,60 koruny, ale všechny další (a do všech sítí) už za 4,40 Kč. Díky tomu můžete ušetřit, i když budete rovnoměrně volat do jiných sítí. Jiní operátoři sice nabízejí zvýhodnění při volání do vlastní sítě, ale nikdy se nepřiblížíte k tak levné ceně za hovor do Eurotelu, naopak s Go Original se při delších hovorech přiblížíte k těmto zvýhodněním (i když nikdy ne dokonale, s výjimkou určitého objemu volání v síti T-Mobile).

Posílání textových zpráv

Nejlevnější textové zprávy nabízí Oskarta – ale pouze do vlastní sítě po splnění podmínek pro aktivaci Flexisazby. Pokud Flexisazby nedosáhnete, vyplatí se vám rovnou měrou Eurotel Go Fun a T-Mobile Twist SMS a Extra. Všechny tři tarify mají textovou zprávu za 1,80 koruny. Jestliže ale chcete vedle toho ještě levně volat, uvažujte o Twist Extra nebo ostatních Oskartách s textovkou za 2,10 Kč. Ostatní tarify Eurotelu a T-Mobile mají textovou zprávu za 3,3 Kč (resp. 3 Kč u T-Mobile Twist Standard).

Počítat, počítat a počítat

S výjimkou několika rad v tomto článku nelze dopředu přesně říct, kdy se vám která karta více vyplatí. Chce to počítat a zase počítat – i tak se ale doberete jenom k pravděpodobně dobrému, nikoliv stoprocentnímu výsledku. Při výpočtech, která karta je nejlepší, samozřejmě musíte brát v úvahu i nabídku služeb k této kartě (souhrnný článek o službách přineseme zítra), a až budete dělat přehled operátorů, které mají vaši přátelé, jimž voláte nejčastěji, neváhejte se jich zeptat, jestli náhodou neplánují přechod k jinému operátorovi. Jejich rozhodnutí ovlivní i vás.

A od věci není ani před změnou informovat své okolí, že se chystáte změnit předplacenou kartu. Třeba se totiž rozhodnete změnit operátora společně a takový krok se potom může všem vyplatit více, než když budete přecházet po jednom a vzájemně podle toho slaďovat své předplacené karty. Především rodinám se už v takové chvíli vyplatí i tarifní programy.

Přehled hovorného předplacených karet

Špička Mimo špičku, víkendy, svátky Tarif Eurotel Oskar T-Mobile Pevné linky Eurotel Oskar T-Mobile Pevné linky WAP Hlasová schránka SMS Časová pásma Eurotel Go Fun 6,60 Kč 6,60 Kč 6,60 Kč 6,60 Kč 6,60 Kč 6,60 Kč 6,60 Kč 6,60 Kč 2,70 Kč 2,50 Kč 1,80 Kč Špička je po celý den Eurotel Go Original 6,60/4,40 Kč *1) 6,60/4,40 Kč *1) 6,60/4,40 Kč *1) 6,60/4,40 Kč *1) 6,60/4,40 Kč *1) 6,60/4,40 Kč *1) 6,60/4,40 Kč *1) 6,60/4,40 Kč *1) 2,70 Kč 2,50 Kč 3,30 Kč Špička je po celý den Eurotel Go Quatro 6,90 Kč 9,90 Kč 9,90 Kč 9,90 Kč 2,70 Kč 7,90 Kč 7,90 Kč 2,70 Kč 2,70 Kč 2,50 Kč 3,30 Kč Špička - od 7:00, mimo špičku - od 16:00 Oskarta 6,30 Kč 3,15 Kč 6,30 Kč 6,30 Kč 6,30 Kč 3,15 Kč 6,30 Kč 6,30 Kč 1,58 Kč zdarma 2,10 Kč Špička je po celý den Oskarta - Flexisazba 6,30 Kč 2,10 Kč 6,30 Kč 6,30 Kč 6,30 Kč 2,10 Kč 6,30 Kč 6,30 Kč 1,58 Kč zdarma 2,10/1,05 Kč *2) Špička je po celý den T-Mobile Twist Standard 7,00 Kč 7,00 Kč 5,00 Kč 7,00 Kč 7,00 Kč 7,00 Kč 3,00 Kč 7,00 Kč 2,80 Kč 2,00 Kč 3,00 Kč Špička - od 8:00; mimo špičku - od 19:00 T-Mobile Twist SMS 6,60 Kč 6,60 Kč 6,60 Kč 6,60 Kč 6,60 Kč 6,60 Kč 6,60 Kč 6,60 Kč 2,80 Kč 2,00 Kč 1,80 Kč Špička je po celý den T-Mobile Twist Extra 7,00 Kč 7,00 Kč 4,00 Kč 7,00 Kč 7,00 Kč 7,00 Kč 2,50 Kč 3,50 Kč 2,80 Kč 2,00 Kč 1,80 Kč Špička je po celý den

Poznámky

Nejvýhodnější ceny jsou vyznačeny tučně a červeným pozadím buňky. Vždy je vyznačený jeden nejlevnější standardní tarif a jeden tarif se zvýhodněním, pokud není nejvýhodnější standardní tarif.

1) První minuta je za vyšší cenu (6,60 Kč) a platí se celá. Každá další minuta již stojí 4,40 Kč a účtuje se po 30 sekundách.

2) Nižší cena (1,05 Kč) platí pro textové zprávy odeslané do sítě Oskar

Český Mobil nyní prodává speciální Oskartu, se kterou při volání do sítě Oskar platíte jenom prvních pět minut. Existuje i Oskarta Bez Limitu, kde platíte za hovor do sítě Oskar 10,50 Kč bez ohledu na jeho délku (nejvíce jednu hodinu).

S Twistem ušetříte, pokud dobijete kredit v bankomatu nebo v terminálech CCS (dostanete navíc 5 % kreditu, pokud dobijete více než 800 Kč).

Vždy ušetříte, když koupíte dobíjecí kupon levněji, než je jeho nominální (na něm vyznačená) hodnota.

Přehled cen za volání do zahraničí

Slovensko Polsko, Rakousko, Německo Ostatní hlavní evropské státy USA, Kanada Způsob účtování Eurotel Go 16,00 Kč 26,00 Kč 26,00 Kč 52,00 Kč Účtování každých 15 vteřin Eurotel Go - NetCall-55 8,30 Kč 8,30 Kč 8,30 Kč/13,60 Kč 8,30 Kč Účtování každých 30 vteřin Oskarta 9,35 Kč 9,98 Kč 9,98 Kč 9,98 Kč První minuta se účtuje celá, poté každá vteřina T-Mobile Twist 15,00 Kč 22,00 Kč 25,00 Kč 36,00 Kč První minuta se účtuje celá, poté každá vteřina T-Mobile Twist - I-call 10,00 Kč 10,00 Kč 10,00 Kč 10,00 Kč První minuta se účtuje celá, poté každá vteřina

Poznámky:

Hlavní evropské státy – převážně členské státy EU, západoevropské země.

Podrobné ceníky pro všechny státy světa najdete na internetových stránkách operátorů.

Přehled cen za volání v zahraničí (roaming)

Slovensko Hlavní evropské státy USA, Kanada Sestavovací poplatek Způsob účtování Eurotel Go - hovor do ČR 30,00 Kč 40,00 Kč 70,00 Kč 15,00 Kč Účtování každých 30 vteřin Oskarta - hovor do ČR 30,00 Kč 40,00 Kč 70,00 Kč - První minuta se účtuje celá, poté každá vteřina T-Mobile Twist - hovor do ČR 30,00 Kč 40,00 Kč 70,00 Kč 15,00 Kč Účtování každých 30 vteřin Eurotel Go - hovor v zemi 30,00 Kč 50,00 Kč 90,00 Kč 15,00 Kč Účtování každých 30 vteřin Oskarta - hovor v zemi 30,00 Kč 50,00 Kč 90,00 Kč - První minuta se účtuje celá, poté každá vteřina T-Mobile Twist - hovor v zemi 40,00 Kč 50,00 Kč 100,00 Kč 15,00 Kč Účtování každých 30 vteřin Eurotel Go - příchozí hovor 16,00 Kč 30,00 Kč 60,00 Kč - Účtování každých 30 vteřin Oskarta - příchozí hovor 9,35 Kč 9,98 Kč 9,98 Kč - První minuta se účtuje celá, poté každá vteřina T-Mobile Twist - příchozí hovor 15,00 Kč 22,00 Kč 25,00 Kč - Účtování každých 30 vteřin Eurotel Go - SMS 8,00 Kč 10,00 Kč 18,00 Kč - - Oskarta - SMS 8,00 Kč 10,00 Kč 10,00 Kč - - T-Mobile Twist - SMS 8,00 Kč 10,00 Kč 18,00 Kč - -

Poznámky:

Země a sítě s přímým voláním pro T-Mobile Twist: (Chorvatsko - Croatia Telecom, Francie – Orange, Maďarsko – Westel, Německo – T-Mobile, Nizozemsko - Dutchtone, Polsko – ERA, Polkomtel, Rakousko – T-Mobile, Rumunsko - Mobil ROM, %Řecko - Stet Helas, Slovensko – Eurotel, Orange, Španělsko - Telefónica, Švýcarsko – Swiss GSM, Velká Británie – T-Mobile).

U karet Go a Twist se u odchozího roamingového hovoru platí za každý úspěšně sestavený hovor sestavovací poplatek ve výši 15 korun.

Kódy pro zpětné volání v zahraničí

Eurotel Go: *101*+420602602602#

T-Mobile Twist: *111*+420603603603#

Oskarta: *123*+420608608608#