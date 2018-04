Která předplacená karta je nejlevnější?

Za nejvýhodnější a nejlevnější předplacenou kartu v České republice lze bez nadsázky označit Oskartu. Pokud ji dobíjíte nejdražším kupónem (za 1500 Kč) a navíc ještě v bankomatu, potom jsou skutečné minutové poplatky (po započítání bonusu v hodnotě 300 Kč, který při dobití tímto kupónem dostanete) v porovnání s ostatními předplacenými kartami nejnižší.

Minutové ceny při volání z Oskarty jsou ve spoustě případů nižší i se základním kupónem v hodnotě 400 Kč. Oskar však nabízí i dražší kupóny za 800 a 1500 korun, ke oskakterým dostanete bonus (100, resp. 300 Kč). Díky tomu se snižují skutečné minutové poplatky, které za volání z Oskarty dobité těmito kupóny zaplatíte.

Oskar a Paegas nabízejí bonus také při dobíjení z bankomatu – protože ale tuto možnost nemají všichni majitelé předplacených karet Oskarta a Twist, nebereme v našem srovnání tento bonus v úvahu. Ovšem ti, kteří zmíněnou možnost mají, by na něj určitě neměli zapomenout.

Podle čeho vybírat předplacenou kartu

Při rozhodování, kterou předplacenou kartu si pořídit, můžete mít tři cíle: volat nejlevněji, používat určité služby, nebo být zákazníkem konkrétního operátora. Pokud se chcete stát zákazníkem konkrétního operátora, potom máte výběr o mnoho jednodušší. Paegas a Oskar mají jen jeden tarif pro předplacené karty, zlevňovat hovory můžete pouze nakupováním dobíjecích kupónu s bonusem. Vybrat si ze tří tarifů pro předplacené karty si ovšem můžete u Eurotelu.

Pokud se ale rozhodnete volat nejlevněji, nebo potřebujete některé speciální služby, potom si pozorně přečtěte naše tabulky – s výběrem vám pomohou.

Hovorné u předplacených karet

Špička Mimo špičku Tarif Eurotel Pevné linky RadioMobil Český Mobil WAP Eurotel Pevné linky RadioMobil Český Mobil WAP SMS Go Quatro 6,90 9,90 9,90 9,90 3,30 2,70 7,90 7,90 7,90 1,00 3,30 Go Original 5,50 15,50 6,50 6,50 3,30 5,50 5,50 6,50 6,50 1,00 3,30 Go Fun 6,60 6,60 6,60 6,60 3,30 6,60 6,60 6,60 6,60 3,30 1,80 Oskarta 400 6,30 6,30 6,30 3,15 2,63 6,30 6,30 6,30 3,15 2,63 2,10 Oskarta 800 5,60 5,60 5,60 2,80 2,34 5,60 5,60 5,60 2,80 2,34 1,87 Oskarta 1500 5,25 5,25 5,25 2,62 2,19 5,25 5,25 5,25 2,62 2,19 1,75 Paegas Twist 6,80 9,90 5,00 6,80 2,80 6,80 7,90 5,00 6,80 2,80 2,80

Noční hodiny, víkend, svátky Tarif Eurotel Pevné linky RadioMobil Český Mobil WAP Časová pásma Go Quatro 2,70 7,90 7,90 7,90 1,00 Špička - od 7:00, mimo špičku - od 19:00 Go Original 5,50 5,50 6,50 6,50 1,00 Špička - od 7:00, mimo špičku - od 16:00 Go Fun 6,60 6,60 6,60 6,60 3,30 Špička je po celý den Oskarta 400 6,30 6,30 6,30 3,15 2,63 Špička je po celý den Oskarta 800 5,60 5,60 5,60 2,80 2,34 Špička je po celý den Oskarta 1500 5,25 5,25 5,25 2,62 2,19 Špička je po celý den Paegas Twist 6,80 5,00 2,80 6,80 2,80 Špička - od 8:00; mimo špičku - od 15:30; noční hodiny - od 19:00

Sazby označené červenou barvou jsou nejnižší

Chci nejlevněji volat

Pro nejlevnější volání ve špičce je nejvhodnější Oskarta, dobíjená kupónem za 1500 korun (dále jen Oskarta 1500). Pouze pro volání do sítě Paegas má shodnou cenu předplacená karta Paegas Twist, ale oproti Oskartě 1500 má dražší hovorné do ostatních sítí. Mimo špičku nabízí vždy operátor nejlevnější volání do své vlastní sítě. Pro Eurotel je to Quatro Go, pro Oskara všechny Oskarty a do sítě Paegas se mimo špičku nejlevněji dovoláte s kartou Twist. Pro volání mimo špičku do pevných sítí je nejvhodnější opět Oskarta 1500.

Nejvýhodnější volání do hlasových schránek nabízí Paegas Twist – zdarma. Pro svoje zákazníky má Paegas ještě jednu velmi výhodnou nabídku – službu Paegas Nej. Můžete si zvolit jedno číslo v síti Paegas, na které budete volat po celý den za 2,80 Kč.

Chci telefonovat v zahraničí

Spousta zákazníků dnes vyžaduje možnost přijímat a uskutečňovat hovory i v zahraničí. Této službě se říká roaming a v různé podobě je využitelná se všemi předplacenými kartami našich operátorů. Začneme od konce – s Oskartou můžete v zahraničí hovory pouze přijímat, nemůžete volat. S kartami Go můžete ze zahraničí i volat a to pomocí tzv. zpětného volání. Kvalita hovoru je stejná jako u klasického roamingu nabízeného k tarifním programům. Při sestavování hovoru však musíte před volané číslo přidat speciální kód. Hovor se neuskuteční okamžitě, ale za několik sekund, až Eurotel zpracuje tento kód a zavolá vám zpět.

Stejný roaming nabízí i Paegas pro karty Twist. V několika zemích (Německo - síť D1, Švýcarsko - Swisscom, Rakousko - Maxmobil) však s Twistem můžete volat i bez zadávání speciálního kódu před telefonní číslo. V těchto státech také funguje zobrazování informace o kreditu a fungovat vám budou všechny služby, jako je volání na dobíjecí linku.

Chci se přes mobil připojovat k internetu

K internetu se můžete připojit dvěmi způsoby. Prostřednictvím wapového prohlížeče na mobilním telefonu, a nebo připojíte mobil k počítači, případně notebooku. V tomto případě se mobil bude chovat jako klasický modem.

WAP mohou využívat všichni majitelé předplacených karet. Nejlevnější WAP ve špičce nabízí opět všechny Oskarty, mimo špičku jsou to pak karty Go s tarify Quatro a Original. Minuta wapování vás s těmito tarify přijde mimo špičku na jednu korunu.

Když se budete chtít připojit k internetu z počítače, potom nemůžete použít karty Go – ty totiž nemají aktivované datové přenosy, bez kterých se v tomto případě neobejdete. Nejlevnější připojení k internetu nabízí po celý den Paegas Twist se sazbou 2,80 Kč za minutu připojení. Sazby pro majitele Oskaret jsou shodné se sazbami za volání na pevné linky. Tedy v rozmezí pěti až šesti korun.

Chci z mobilu ovládat bankovní účet

Pokud chcete ovládat svoji banku z mobilu (pomocí aplikace SIM Toolkit), potom nemáte na vybranou – musíte se rozhodnout pro Paegas Twist. Paegas je totiž zatím jediný operátor, který nabízí GSM banking. Na této službě samozřejmě pracují i další operátoři. Zatím nejdál je zřejmě Eurotel, který by měl spouštět svoji bankovní aplikaci v nejbližších týdnech.

Chci být v kontaktu s více přáteli

Někdy o předplacené kartě rozhodují doslova maličkosti. Jedno z těch maličkostí může být potřeba odesílat a přijímat e-maily z mobilu (prostřednictvím textových zpráv). E-mailovou adresu pro předplacené karty nabízejí všichni tři operátoři. Všichni také mají na svých webových stránkách formuláře pro posílání textových zpráv na mobilní telefony ve svojí síti. Majitelé karet Go možná někdy uvítají, že si mohou nechat zablokovat příjem textových zpráv odeslaných na jejich mobil z e-mailu nebo z webu. Tuto možnost majitelé ostatních karet nemají. Pouze zákazníci Paegasu si mohou aktivovat účet u služby Click (která zajišťuje přeposílání e-mailů na mobilní telefon), čímž přijdou o původní e-mailovou adresu, a poté si účet deaktivovat nebo zrušit přeposílání e-mailů na mobil.

Pro pokec s více přáteli prostřednictvím textových zpráv se hodí služba SMS chat, kterou nabízí Eurotel a Oskar. Ta umožňuje uživatelům přihlášeným do jedné z tzv. místností odeslat textovou zprávu, kterou dostanou všichni přihlášení do této místnosti. Ti na ni mohou okamžitě reagovat – odpověď opět dostanou všichni přihlášení. Služba SMS chat vlastně nahrazuje rozhovor několika lidí prostřednictvím textových zpráv.

Náročnější uživatelé dávají přednost před textovými zprávami živému rozhovoru. Služba, umožňující telefonní hovor až šesti účastníků současně, se nazývá konferenční hovor. Zákazníkům s předplacenými kartami ji nabízí Oskar a Paegas. Ceny se platí za každý jednotlivý hovor v konferenčním hovoru podle toho, do které sítě tento hovor probíhá. Pokud tedy chcete vytvořit konferenční hovor se čtyřmi dalšími účastníky, a to tak, že jeden zavolá nejdříve vám a vy potom zavoláte dvěma v síti Paegas a jednomu v síti Eurotel, zaplatíte dvakrát hovor do sítě Paegas a jednou do sítě Eurotel. První volající si platí svůj hovor sám – pro vás je to příchozí hovor, který je zdarma.

Zvolili jste špatně?

Máte pocit, že jste si zvolili špatnou předplacenou kartu? Potom si dobře promyslete, která by vám vyhovovala lépe, a jednoduše si ji kupte. Největší výhoda předplacených karet je v tom, že nemáte žádnou smlouvu, a proto můžete předplacenou kartu kdykoliv přestat používat a zvolit si jinou. Při změně předplacené karty nezapomeňte na jednu věc – pošlete ještě ze staré karty svým přátelům a známým informace o novém telefonním čísle.