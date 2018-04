Která předplacená karta je nejlepší pro volání do zahraničí?

T-Mobile se pokusil zaujmout statisíce cizinců, kteří dlouhodobě žijí v České republice, speciální předplacenou kartou s výhodným voláním do zahraničí. Reakce Eurotelu nebyla sice okamžitá, ale cizincům i našincům s přáteli a příbuznými v zahraničí se rozhodně bude líbit.

Předplacená karta Twist Home nabízí zvýhodněné volání na Slovensko, do Ruska, Ukrajiny, Vietnamu a Číny. Podle odhadů T-Mobilu u nás žije až 700 tisíc cizinců z těchto zemí. Z tohoto počtu je nejvíce občanů Slovenska (274 tisíc) a Ukrajiny (248 tisíc). Do prodeje by mělo jít celkem 100 tisíc předplacených karet Twist Home.

Informace o cenách volání s tarifem Twist Home najdete v tomto článku. Výhodné volání do zahraničí se týká jen hovorů přes internet prostřednictvím služby T-Mobile I-call.

Eurotel nebude zvýhodňovat volání do konkrétních zemí, rozhodl se ale snížit ceny za použití služby Netcall *55 (obdoba I-call) o 20 %. Sleva platí až do konce roku. Pro oba operátory platí, že pokud nevyužijete volání přes internet (číslo se zadává jinak než standardně, viz tabulka), platíte standardní, velmi vysokou, cenu za volání do zahraničí.

Volání přes internet

Služba Původní telefonní číslo Zadání telefonního čísla při volání přes internet Eurotel Netcall *55 +421 905 123 456 *55 421 905 123 456 T-Mobile I-call +421 905 123 456 1042 00421 905 123 456

Poznámka – Oskar nerozlišuje mezi internetovým a standardním hovorem do zahraničí, takže je zbytečné volat a vytáčet číslo jinak než standardním způsobem; cena je stejná.

Dá se vydělat na výhodném volání do zahraničí?

Oskar zatím nijak na změny u konkurentů nereagoval. Pokud snad k nějakému kroku sáhne, půjde zřejmě o něco podobného jako u Eurotelu – plošnou slevu. Oskar se dlouhodobě snaží mít jednoduché tarify, kde zákazník nemusí složitě listovat ceníky, aby našel potřebný údaj. Eurotel a T-Mobile se víceméně zdařile snaží tuto strategii kopírovat, i když právě u předplacených karet je pro zákazníka trošku složitější se kvůli existenci několika tarifů orientovat v cenách. Právě kvůli zachování jednoduché orientace proto nepředpokládáme, že by Oskar sáhnul po selektivním zvýhodnění volání do vybraných zemí.

Oskar také evidentně sází na to, že cizinci v České republice sáhnou po jeho předplacené kartě kvůli výhodnému volání v českých sítích. Volání do zahraničí samo o sobě příliš drahé není, s výjimkou Číny a Vietnamu stojí minuta hovoru do námi srovnávaných zemí od 9,35 Kč (Slovensko) do 9,98 Kč (ostatní země). Eurotel také evidentně příliš netrápí ceny za volání v České republice, jinak by vedle zvýhodněného volání do zahraničí sáhnul také po úpravě domácích cen nebo by vytvořil samostatný předplacený tarif jako T-Mobile.

Je velkou neznámou, nakolik se operátorům výhodné nabídky volání do zahraničí vyplatí. Zatímco Eurotel sám o sobě zvýhodňuje jen zákazníky a může doufat, že díky většímu množství hovorů do zahraničí si na slevu vydělá, T-Mobile dělá i něco pro sebe. Jeho nabídka je totiž něco za něco: výhodné volání do vybraných zemí výměnou za dražší volání v místních sítích a do ostatních zemí.

Jenže, pokud budou majitelé karet Twist Home volat jen do zvýhodněných směrů a pro normální volání do českých sítí používat jiné karty, nemusí být finanční efekt pro T-Mobile tak zajímavý. I pologramotní zahraniční dělníci si totiž dokážou spočítat, že domů se vyplatí volat s Twist Home, ale k zastižení mohou být na jiném telefonním čísle s tarifem, který je výhodnější pro hovory po České republice.

Nejvýhodnější volání do zahraničí mají T-Mobile a Eurotel

Ať už operátoři na své náklady vydělají nebo ne, pravdou je, že volání na Slovensko z mobilu je teď výhodné jako nikdy v minulosti. S T-Mobile Twist Home se dá volat na pevné linky za 4,50 Kč za minutu. Na slovenské mobily si zase s libovolným tarifem Eurotel Go zavoláte za 6,64 Kč (s Twist Home za 7,50 Kč) za minutu. Eurotel Go je také nejlepší pro volání do evropských a severoamerických států – 6,64 Kč za minutu se již blíží hovornému po České republice. Do východních zemí se vyplatí nabídka Twist Home – Rusko a Ukrajina za 7,50 Kč za minutu, Čína za 9,50 Kč a Vietnam za 19 Kč.

Přehled cen za volání do vybraných zemí

Tarif Služba Slovensko - pevná Slovensko - mobil Okolní státy Evropa USA, Kanada Vietnam Ukrajina, Rusko Čína Účtování Oskarta Všechny Volání do zahraničí 9,35 Kč 9,35 Kč 9,98 Kč 9,98 Kč 9,98 Kč 26,25 Kč 9,98 Kč 36,75 Kč 60+1 T-Mobile Twist Home T-Mobile I-call 4,50 Kč 7,50 Kč 10,00 Kč 10,00 Kč 10,00 Kč 19,00 Kč 7,50 Kč 9,50 Kč 60+1 T-Mobile Twist Všechny Mezinárodní hovory 15,00 Kč 15,00 Kč 22,00 Kč 25,00 Kč 36,00 Kč 80,00 Kč 33,00 Kč 111,00 Kč 60+1 T-Mobile Twist Všechny mimo Home T-Mobile I-call 10,00 Kč 10,00 Kč 10,00 Kč 10,00 Kč 10,00 Kč 50,00 Kč 20,90 Kč 38,50 Kč 60+1 Eurotel Go Všechny Mezinárodní volání 16,00 Kč 16,00 Kč 26,00 Kč 26,00 Kč 52,00 Kč 99,00 Kč 26,00 Kč 99,00 Kč 15+15 Eurotel Go Všechny Netcall *55 6,64 Kč 6,64 Kč 6,64 Kč 6,64 Kč 6,64 Kč 37,84 Kč 16,00 Kč 37,84 Kč 30+30

Poznámky:

Okolní státy: Německo, Polsko, Rakousko

Evropa: Francie, Irsko, Itálie, Nizozemí, Španělsko, Velká Británie

Při volání z Eurotel Go – standardní Mezinárodní volání, platí pro hovory do Irska, Ruska a Španělska tarif pro USA a Kanadu, tedy 52 korun za minutu.

Majitelé Oskaret ale mohou zůstat klidní – pokud volají do zahraničí jen občas, nemusí je cena lehce pod deset korun do většiny námi vybraných zemí až tolik trápit, zvláště když mohou i do zahraničí posílat textové zprávy za 2,10 Kč. Levnější jsou Eurotel i T-Mobile, textovka přijde na 1,80 Kč, ale jen s tarify, které jsou znevýhodněné cenou za volání po České republice oproti ostatním předplaceným kartám těchto operátorů.

Ceny za jednu textovou zprávu

Oskarta 2,10 Kč T-Mobile Twist Standard 3,00 Kč T-Mobile Twist SMS 1,80 Kč T-Mobile Twist Extra 1,80 Kč T-Mobile Twist Rock`n`roll 3,00 Kč T-Mobile Twist Home 3,00 Kč Eurotel Go Original 3,30 Kč Eurotel Go Quatro 3,30 Kč Eurotel Go Fun 1,80 Kč

Poznámka: Tarif Twist Extra je příplatkový k tarifu Twist Standard, platí se 29,50 Kč za polovinu měsíce nebo 59 Kč za celý měsíc.

Oskar a T-Mobile používají pro všechny hovory do zahraničí účtování 60+1, tedy po první provolané minutě už platíte po sekundách. U dlouhých hovorů můžete ušetřit a na rozdíl od místních hovorů půjde už o koruny za hovor. Eurotel se drží konzervativních účtovacích schémat účtování po patnácti vteřinách v případě klasického (a neuvěřitelně předraženého) volání do zahraničí a třiceti vteřin u volání přes internet.

U krátkých hovorů, kdy se dovoláte například do schránky nebo na záznamník, je toto volání výhodnější, ale u delších hovorů se vám nevyplatí. Přitom se dá očekávat, že když někdo volá do zahraničí, tak si chce alespoň krátce popovídat a ne jen říci Dobrý den. Účtování Eurotelu může být výhodnější u hovorů, které se pro českého operátora tváří jako spojené, ale ke spojení vinou telekomunikačních linek po cestě nebo v síti volaného nedojde. U volání přes internet do zemí s méně vyspělou telekomunikační infrastrukturou (jde právě o východní země) nejde o něco až tak výjimečného, jak by se mohlo podle zkušeností s voláním do českých a evropských sítí zdát.

Jak vybírat telefonní kartu pro volání do zahraničí?

Málokdo z nás volá pravidelně do několika zemí v zahraničí. Většina volá k příbuzným či známým v jedné z některých sousedních zemí. Pokud patříte k mladší generaci se spoustou známých po Evropě, můžete být také klidní, protože naši operátoři berou Evropu na západ od nás jako jednu volací zónu. Proto pokud voláte častěji, stačí si porovnat ceny za volání do konkrétní země a pořídit si kartu, která vám nejvíce vyhovuje. Jestli voláte jen příležitostně, potom v klidu volejte ze současné karty – zaplatíte sice více, ale u příležitostných hovorů to není problém. Pořizovat si jinou kartu a pravidelně provolávat kredit by se vám nejspíše nevyplatilo.

A jestli voláte velmi často do mnoha zemí, potom si vzpomeňte na svoji starou pevnou linku a oslovte některého z alternativních operátorů. Volání do zahraničí vám nabídnou velmi ochotně a za ceny, o kterých se mobilním předplaceným kartám zatím jenom zdá.