Která předplacená karta je nejlepší?

Předplacené sady s mobilem byly oblíbeným dárkem již v minulosti, ale tehdy především kvůli obsaženému mobilu. Podobné to bude i o letošních Vánocích – krabici s mobilem jistě najde pod stromečkem spousta čtenářů. Mobil už ale nebude určený těm, kdo jej ještě nemají, ale jako výměna za novější. A oproti minulosti budou darující klást větší důraz i na předplacené karty. Zatímco nováčci v mobilních komunikacích se v minulosti rozhodovali především podle ceny, dnes už mají i jiná kritéria na výběr.

Především už vědí, kam často volají. A jiná než standardní struktura hovorů může cenovou výhodností předplacených karet řádně zamíchat. Podstatné jsou i doplňkové služby. Například GSM bankovnictví bylo dříve doménou karet Twist. Jenže konkurenti T-Mobile již nabídku bank spolupracujících s Go a Oskartami téměř vyrovnali, takže kvůli bance nemusíte mít další karty. Přišly také nové služby – multimediální zprávy. Ty například nenabízí Oskarta, která je zákazníky považována za nejvýhodnější z cenového hlediska. Tu si ale můžete pořídit speciálně pro dlouhé hovory – u speciální edice totiž platíte jenom prvních pět minut hovoru.

Jak vidíte, rozdílů mezi předplacenými kartami je spousta a vybrat tu nejlepší nepatří mezi lehké rozhodování. Pomoci vám může náš přehled nejdůležitějších rozdílů mezi kartami a tabulka funkcí a cen. Obecně se dá ale říci, že není univerzálně nejvýhodnější karta. Ale pro každého se dá najít ta jeho, se kterou bude nejlépe spokojený. Takže pokud ještě nemáte dárek pod stromeček, zkuste se zamyslet nad tím, kam a jak vaši blízcí volají a které mobilní služby používají.

Výhodnější krátké hovory – dva tarify Go mají účtování po 30 sekundách. S vhodným tarifem tak můžete u krátkých půlminutových hovorů ušetřit (typu „Ahoj, přijdu už v šest... Ano, koupím máslo. Čau.”). U delších hovorů můžete ušetřit u těch tarifů, kde se po první provolané minutě účtuje po vteřinách. Ovšem s Original Go po minutě platíte o třetinu méně. Mnohem více než na způsobu účtování záleží na minutové sazbě - pokud je vysoká, tak vám nepomůže žádné účtování a budete platit hodně.

Zvýhodněné volání na vybrané číslo – Twist má službu Twist Nej – na vybrané číslo v síti Paegas budete volat za 2,80 Kč za minutu. Levnější už je jenom volání z Quatro Go do sítě Eurotel mimo špičku po 16 hodině (2,70 Kč). S Twist Nej můžete volat levněji po celý den – pár korun měsíčně tak ušetříte.

Multimediální zprávy - Go a Twist podporují posílání multimediálních zpráv (MMS). MMS se zřejmě stanou hitem příštího roku, kdy bude dostatek levných telefonů. Diskutovat by se dalo o ceně za odeslanou MMS (10 Kč), ale zákazníci ji přijali. Oskarta zatím MMS nepodporuje, ale to proto, že multimediální zprávy nepodporuje ani síť Oskar. MMS přijde i na telefon, který MMS nepodporuje. I když MMS přijde jenom ve formě odkazu na internetovou stránku, kde si příjemce zprávu může zobrazit a přehrát.

Doba výdrže kreditu – s Go vám vydrží kredit po celých 18 měsíců. Musíte jenom každé tři měsíce jednou zavolat, aby se vám odečetl kredit (nemůže to tedy být infolinka a zelené linky). U Twistu propadne kredit po 12 měsících, u Oskarty v závislosti na hodnotě kupónu po 6 – 12 měsících.

Podrobný výpis hovorů a ovládání karty na internetu – Oskarova samoobsluha vám umožní mít přehled o hovorech (délka, cena, číslo), ale také umožní zjišťovat dobu platnosti kreditu a jeho dobití po zadání čísla kupónu.

Široké možnosti dobíjení – Všichni tři operátoři umožňují dobíjet kredit v bankomatech; T-Mobile i v terminálech Sazky (tady dobijete i Go) a CCS. Twist navíc můžete dobíjet textovkami i poté, co se v bankomatu zaregistrujete (pošlete textovku a z bankovní karty se odečtou prostředky, které přibudou na vašem kreditu). Go má největší možnosti dobití na internetu – kredit koupíte přímo na webu, zaplatíte převodem z eBanky nebo platební kartou. Všichni operátoři umožňují zadat na webu číslo dobijecího kupónu.

Banka v mobilu – všechny předplacené karty již mají plnohodnotné GSM bankovnictví – můžete zadávat příkazy k úhradě, kontrolovat stav účtu, zakládat termínované vklady. S některými bankami navíc můžete dobíjet kredit přímo z mobilu. Karty se ale liší množstvím spolupracujících bank.

Navigační služby – Go a Oskarta vám umožní najít blízké objekty (nemocnice, pošty, bankomaty, hotely apod.) prostřednictvím wapových stránek – zadáte svou polohu a systém vám najde vše potřebné. Twist umí něco podobného prostřednictvím SIM toolkitové aplikace. Rozdíl je v tom, že nemusíte zadávat polohu, síť ji zjistí. Někdy je výhodnější první varianta, jindy druhá...

Přímé volání ze zahraničí – Twist zatím jako jediný u nás umožňuje ze zahraničí volat přímo – zadáním telefonního čísla. S ostatními kartami musíte před číslo zadat speciální kód a pár sekund počkat, až síť sestaví zpětný hovor z České republiky. První řešení je pohodlnější.

Datové služby – jednička v datech u paušálních programů Eurotel je jedničkou i v datech na předplacených kartách. S Go se můžete připojovat přes HSCSD i GPRS (touto technologií ovšem jenom k WAPu). Twist má vedle klasických pomalých datových přenosů i GPRS, také jenom pro přístup k WAPu a na internetové stránky Click Profil. Oskarta má zatím jenom pomalá data.

Přehled služeb českých předplacených karet

Předplacená karta T-Mobile Twist Eurotel Go Oskarta Tarif Standard SMS Quatro Original Fun Hovorné Účtování hovorů První minuta se platí celá; potom se platí každá sekunda po 30 sekundách první minuta se platí celá, dále každých 30 sekund po 30 sekundách První minuta se platí celá; potom se platí každá sekunda Špička 8:00 - 15:30 nerozlišuje špičku 7:00 - 16:00 7:00 - 19:00 nerozlišuje špičku nerozlišuje špičku Noční volání 19:00 - 8:00 Ne Ne Ne Víkendové volání, svátky Noční volání (do sítě T-Mobile platí zvláštní sazba) Ne Sazba za mimo špičku (do sítě Eurotel platí zvláštní sazba) Ne Ne Ne Zvýhodněné volání na vybrané číslo Ano (2,80) Ne Ne Přepnutí mezi tarify 100 Kč 95 Kč - Změna na paušál zdarma, zachování čísla, možnost změny na paušál nebo kartu Partner, kredit se převede do nejbližší faktury zdarma, zachování čísla, možnost libovolného tarifu, kredit se převede do nejbližší faktury zdarma, zachování čísla, možnost libovolného tarifu (pro některé je třeba splnit další podmínky), kredit se převede do nejbližší faktury Hovorové služby Obsluha dvou souběžných hovorů (Call waiting/call holding) Ano Ano Ano CLIR Ano Ano Ano Internetové volání do zahraničí I-call NetCall *55 Volám 77 (ceny jsou stejné jako u klasického volání) Formát internetového volání do zahraničí 42 00421 2 123456 *55 421 2 123456 77 421 2 123456 Konferenční hovor Ano Ne Ano Přesměrování hovorů Ne Ne Ano Blokování hovorů Ne Ne Ano Datové služby Datové a faxové přenosy (CSD) Ano (9,6 kb/s) Ano (14,4 kb/s) Ano (9,6 kb/s) Rychlé datové přenosy HSCSD Ne Ano (43,2 kb/s) Ne Rychlé datové přenosy GPRS Ano (jen pro WAP a T-Zones Profil) Ano (jen pro WAP) Ne WAP Ano Ano Ano Textové a multimediální zprávy Mobilní e-mail jméno@click.cz, telefonní_číslo@sms.paegas.cz u starších karet telefonníčíslo@sms.eurotel.cz jméno@mujoskar.cz Přímá odpověď na přijaté e-maily Ne Ano Ne Možnost zabránit přijímání zpráv z e-mailu Ne Ano Ano (společně s blokací zpráv z webu) Možnost zabránit přijímání zpráv z webu Ne Ano Ano (společně s blokací zpráv z e-mailu) SMS chat Ano Ano Ano Informace přes textové zprávy T-Mobile Info, Plus GSM Infotext Aktivní SMS GSM bankovnictví Ano Ano Ano MMS Ano Ano Ne Kredit Zjištění aktuálního kreditu Zobrazuje se na displeji *2), na tel. čísle 4601 Zobrazuje se na displeji mobilu *3) Odesláním kódu *22# nebo zavoláním na *77 a *077 Časový limit pro dobití kreditu 12 měsíců 18 měsíců Podle hodnoty kupónu (6, 10 měsíců). Oskarta propadne, pokud nedobijete do 13 měsíců od prvního dobití Povinné odchozí hovory Ne Placený hovor jednou za tři měsíce Ne Cena kupónů (Kč) 400, 800, 2000 300, 500, 1000, 2000 400, 1000 Dobíjení na internetu Ano Ano Ano Dobíjení z jiného telefonu +420 603 124 602 800 33 00 88 800 77 00 77 Dobíjení textovou zprávou (USSD) *102*dobíjecí_kód# *102*dobíjecí_kód# DOBIJ OSK Č_KUPÓNU TEL_Č Dobíjení kreditu na internetu platební kartou nebo bankovním převodem Ne Ano Ne Dobíjení kreditu z mobilu Ano (GSM bankovnictví) Ano (GSM bankovnictví) Ano (Platby z mobilu, KB, eBanka) Dobíjení kreditu na internetu zadáním čísla kupónu Ano Ano Ano Nákup kreditu v bankomatu Ano Ano Ano Nákup kreditu na benzínových stanicích Ano Ne Ne Podrobný výpis hovorů Ne Ne Ano (internet), včetně informace o FlexiSazbě Roaming Příchozí hovory v zahraničí Ano Ano Ano Odchozí hovory v zahraničí – zpětné volání Ano Ano Ano Odchozí hovory v zahraničí – přímé volání Ano Ne Ne Odchozí SMS ze zahraničí Ano Ano Ano Ostatní služby Telefonní číslo asistenční služby 333 1188 *120 Platba za zboží z mobilu Nápojové automaty, myčka aut u Aralu Vstupenky do Palace Cinemas Ne Změna na tarifní program Zdarma Zdarma Zdarma Zablokování ukradeného telefonu proti použití v síti Ne Ano Ne Výměna ukradené nebo ztracené karty SIM Ne Ne Ano Navigační služby Ano (T-Mobile Navigátor - SIM toolkit) Ano (Mobilní průvodce - WAP) Ano (Oskarův kompas - WAP)

Poznámky

1) S výjimkou hovorů do pevných sítí jsou ostatní ceny stejné po celý den, každý den v týdnu.

2) Kredit je možné zobrazovat i na displeji, ale toto zobrazení není úplně přesné.

3) Kredit na displeji někdy není přesný - když není odečtena cena za odeslané textovky. Potom musíte zavolat na linku Go (*88) a z menu si nechat kredit aktualizovat.

Při dobíjení karet Twist v terminálech Sazky a bankomatech dostanete bonus 5 % pokud dobijete více než 800 Kč.

Přehled hovorného předplacených karet

Špička Mimo špičku Tarif Eurotel Oskar T-Mobile Pevné linky WAP Hlasová schránka Eurotel Oskar T-Mobile Pevné linky WAP Hlasová schránka Eurotel Go Fun 6,60 Kč 6,60 Kč 6,60 Kč 6,60 Kč 2,70 Kč 2,50 Kč 6,60 Kč 6,60 Kč 6,60 Kč 6,60 Kč 2,70 Kč 2,50 Kč Eurotel Go Original 6,60/4,40 Kč *3) 6,60/4,40 Kč *3) 6,60/4,40 Kč *3) 6,60/4,40 Kč *3) 2,70 Kč 2,50 Kč 6,60/4,40 Kč *3) 6,60/4,40 Kč *3) 6,60/4,40 Kč *3) 6,60/4,40 Kč *3) 2,70 Kč 2,50 Kč Eurotel Go Quatro 6,90 Kč 9,90 Kč 9,90 Kč 9,90 Kč 2,70 Kč 2,50 Kč 2,70 Kč 7,90 Kč 7,90 Kč 2,70 Kč 2,70 Kč 2,50 Kč Oskarta 6,30 Kč 3,15/2,10 Kč *1) 6,30 Kč 6,30 Kč 1,58 Kč zdarma 6,30 Kč 3,15/2,10 Kč 1*) 6,30 Kč 6,30 Kč 1,58 Kč zdarma T-Mobile Twist Standard 6,80 Kč 6,80 Kč 5,00 Kč 9,90 Kč 2,80/2,20 *2) Kč zdarma 6,80 Kč 6,80 Kč 5,00 Kč 7,90 Kč 2,80 Kč zdarma T-Mobile Twist SMS 6,60 Kč 6,60 Kč 6,60 Kč 6,60 Kč 2,80 Kč zdarma 6,60 Kč 6,60 Kč 6,60 Kč 6,60 Kč 2,80 Kč zdarma

Noční hodiny/Víkendy - není-li uvedena víkendová sazba za lomítkem, platí tarif pro noční hodiny Tarif Eurotel Oskar T-Mobile Pevné linky WAP Hlasová schránka SMS Časová pásma Eurotel Go Fun 6,60 Kč 6,60 Kč 6,60 Kč 6,60 Kč 2,70 Kč 2,50 Kč 1,80 Kč Špička je po celý den Eurotel Go Original 6,60/4,40 Kč *3) 6,60/4,40 Kč *3) 6,60/4,40 Kč *3) 6,60/4,40 Kč *3) 2,70 Kč 2,50 Kč 3,30 Kč Špička - od 7:00, mimo špičku - od 19:00 Eurotel Go Quatro 2,70 Kč 7,90 Kč 7,90 Kč 2,70 Kč 2,70 Kč 2,50 Kč 3,30 Kč Špička - od 7:00, mimo špičku - od 16:00 Oskarta 6,30 Kč 3,15/2,10 Kč *1) 6,30 Kč 6,30 Kč 1,58 Kč zdarma 2,10/1,05 Kč *1) Špička je po celý den T-Mobile Twist Standard 6,80 Kč 6,80 Kč 2,80/2,20 *2) Kč 5,00 Kč 2,80 Kč zdarma 2,80/1,40 *2) Kč Špička - od 8:00; mimo špičku - od 15:30; noční hodiny - od 19:00 T-Mobile Twist SMS 6,60 Kč 6,60 Kč 6,60 Kč 6,60 Kč 2,80 Kč zdarma 1,70 Kč Špička je po celý den

Poznámky

1) Nižší cena platí v případě, že provoláte během 30 kalendářních dnů kredit v hodnotě alespoň 600 Kč. Potom platí nižší ceny pro následujících 30 kalendářních dnů. Pokud během nich opět provoláte kredit v hodnotě 600 Kč, máte levnější volání i na další období. Služba se jmenuje FlexiSazba.

2) Ceny platí po zakoupení doplňkového programu Twist Extra za 59 Kč na měsíc nebo 29,50 Kč na půl měsíce. Zvýhodněná cena za textové zprávy platí jenom do sítě T-Mobile po celý den, zvýhodněné volání do sítě T-Mobile platí od 19. do 8. hodiny, o víkendech a svátcích.

3) První minuta je za vyšší cenu (6,60 Kč) a platí se celá. Každá další minuta již stojí 4,40 Kč a účtuje se po 30 sekundách.

Český Mobil nyní prodává speciální Oskartu, se kterou při volání do sítě Oskar platíte jenom prvních pět minut. Existuje i Oskarta Bez Limitu, kde platíte za hovor do sítě Oskar 10,50 Kč bez ohledu na jeho délku (nejvíce jednu hodinu)

S Twistem ušetříte, pokud dobijete kredit v bankomatu nebo v terminálech CCS (dostanete navíc 5 % kreditu, pokud dobijete více než 800 Kč).

Vždy ušetříte, když koupíte dobijecí kupon levněji, než je jeho nominální (na něm vyznačená) hodnota.

Přehled cen za volání do zahraničí

Slovensko Polsko, Rakousko, Německo Ostatní hlavní evropské státy USA, Kanada Způsob účtování Eurotel Go 16,00 Kč 26,00 Kč 26,00 Kč 52,00 Kč Účtování každých 15 vteřin Eurotel Go - NetCall-55 8,30 Kč 8,30 Kč 8,30 Kč/13,60 Kč 8,30 Kč Účtování každých 30 vteřin Oskarta 9,35 Kč 9,98 Kč 9,98 Kč 9,98 Kč První minuta se účtuje celá, poté každá vteřina T-Mobile Twist 15,00 Kč 22,00 Kč 25,00 Kč 36,00 Kč První minuta se účtuje celá, poté každá vteřina T-Mobile Twist - I-call 10,00 Kč 10,00 Kč 10,00 Kč 10,00 Kč První minuta se účtuje celá, poté každá vteřina

Poznámky:

Hlavní evropské státy – převážně členské státy EU, západoevropské země.

Podrobné ceníky pro všechny státy světa najdete na internetových stránkách operátorů.

Přehled cen za volání v zahraničí (roaming)

Slovensko Hlavní evropské státy USA, Kanada Sestavovací poplatek Způsob účtování Eurotel Go - hovor do ČR 30,00 Kč 40,00 Kč 70,00 Kč 15,00 Kč Účtování každých 30 vteřin Oskarta - hovor do ČR 30,00 Kč 40,00 Kč 70,00 Kč - První minuta se účtuje celá, poté každá vteřina T-Mobile Twist - hovor do ČR 30,00 Kč 40,00 Kč 70,00 Kč 15,00 Kč Účtování každých 30 vteřin Eurotel Go - hovor v zemi 30,00 Kč 50,00 Kč 90,00 Kč 15,00 Kč Účtování každých 30 vteřin Oskarta - hovor v zemi 30,00 Kč 50,00 Kč 90,00 Kč - První minuta se účtuje celá, poté každá vteřina T-Mobile Twist - hovor v zemi 40,00 Kč 50,00 Kč 100,00 Kč 15,00 Kč Účtování každých 30 vteřin Eurotel Go - příchozí hovor 16,00 Kč 30,00 Kč 60,00 Kč - Účtování každých 30 vteřin Oskarta - příchozí hovor 9,35 Kč 9,98 Kč 9,98 Kč - První minuta se účtuje celá, poté každá vteřina T-Mobile Twist - příchozí hovor 15,00 Kč 22,00 Kč 25,00 Kč - Účtování každých 30 vteřin Eurotel Go - SMS 8,00 Kč 10,00 Kč 18,00 Kč - - Oskarta - SMS 8,00 Kč 10,00 Kč 10,00 Kč - - T-Mobile Twist - SMS 8,00 Kč 10,00 Kč 18,00 Kč - -

Poznámky:

Země a sítě s přímým voláním pro T-Mobile Twist: (Chorvatsko - Croatia Telecom, Francie – Orange, Maďarsko – Westel, Německo – T-Mobile, Nizozemsko - Dutchtone, Polsko – ERA, Polkomtel, Rakousko – T-Mobile, Rumunsko - Mobil ROM, %Řecko - Stet Helas, Slovensko – Eurotel, Orange, Španělsko - Telefónica, Švýcarsko – Swiss GSM, Velká Británie – T-Mobile).

U karet Go a Twist se u odchozího roamingového hovoru platí za každý úspěšně sestavený hovor sestavovací poplatek ve výši 15 korun.

Kódy pro zpětné volání v zahraničí

Eurotel Go: *101*+420602602602#

T-Mobile Twist: *111*+420603603603#

Oskarta: *123*+420608608608#