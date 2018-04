KsDatebook - skvělý diář úplně zdarma!

Na softwarovém trhu je mnoho diářových náhrad a my vás o nich pravidelně informujeme - zejména o programech DateBk5, Agendus, i DateMan se dá napsat, že jsou již takřka dokonalé, na trhu jsou i komplexní programy a la Outlook na palmech (Beyond Contacts, či KeySuite). Všechny výše zmíněné produkty mají ale dvě základní nevýhody. Jsou za poplatek a řadu z jejich funkcí běžný uživatel ani nevyužije. BeyondContacts a KeySuite navíc nepracují se základními databázemi PalmOS, což přináší celou řadu problémů u aplikací, které jinak umějí s PIM daty spolupracovat (projektové outlinery, databáze apod.).

My vám dnes představíme program, který leží svými schopnostmi někde mezi základním diářem a pospanými složitějšími produkty. Jmenuje se KsDateBook, je z dílny japonského autora a (to nejlepší na konec) nestojí ani pětník!

Co umí?

Popsat diářovou náhradu bývá obvykle velmi složité a několikastránkové recenze mají i tak charakter spíše letmého preview. U KsDatebook je tomu jinak, a pokud znáte alespoň základy práce s diářem DateBook, bude pro vás zvládnutí tohoto programu hračkou. Oproti DateBooku přináší tyto základní změny.

Týdenní a dvoutýdenní pohled na data

To je jedna z funkcí, které DateBooku nejvíc chybějí - klasický týdenní diář. DateBook má sice blokové zobrazení týdne, to ale týdenní diář nikdy nenahradí. Na trhu jsou i různé doplňky a specializované týdenní diáře - jsou ale vesměs za poplatek a KsDateBook je navíc integruje do běžného diáře jako běžnou ikonu. Umí zobrazit týden i 14 dní (po kliknutí na ikonu vpravo dole).

Lepší využití měsíčního diáře

Měsíční pohled je využit v základním DateBooku jen k zobrazení "čáreček", že se v daném dni něco děje. KsDatebook zde umí zobrazit text z diářových položek Pokud používáte freewarový MakeSpot, můžete zde navíc pracovat i s barvami.

Vylepšená denní agenda

KsDatebook rozšíří možnosti vašeho plánování o několik užitečných funkcí. U schůzek si můžete nastavit status na "Done" a označit tak schůzky, které již proběhly. Velmi potěší možnost vkládat nedatované položky, které mohou trošku nahradit populární float-events v DateBk5. Jsou označeny křížkem. V obrazovce Agenda si může uživatel nastavit barevné schéma (podbarvování sudých řádků u schůzek a úkolů), velmi dobrá je možnost přepnutí na týdenní seznam schůzek a úkolů (ikona vpravo dole).

Další možnosti

Další vylepšení a novinky KsDateBooku probereme už jen tak letem světem. Je to především podpora HiRes a HiResPlus (včetně malých fontů), ovládacích prvků (jog-dial, 5cestné tlačítko apod.), možnost nezobrazovat ikony u nepoužívaných pohledů na data, spolupráci s dalšími produkty (viz manuál).

Závěr

Jestli vám začíná být základní diář palmu již trošku "těsný" a přemýšlíte nad jeho náhradou, měli byste rozhodně zkusit KsDateBook. Nic nestojí a svoji práci dělá opravdu skvěle.

Stáhnout si jej můžete zde.