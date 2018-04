Kryt za 400 korun přetvoří iPhone na telefonní cihlu z 80. let

Velké plastové pouzdro ve tvaru prvních "kapesních" mobilních telefonů z osmdesátých let bude zákazníkům dostupné za cenu 13 liber, tedy necelých 400 korun. Do pouzdra lze umístit iPhone 4 i starší modely 3GS a 3G.

Moderní iPhone přitom v pouzdru neztratí nic ze svých funkcí, oproti telefonům z osmdesátých let bude stále docela lehký. Kryt váží 117 gramů a hmotnost iPhonu tak ani nezdvojnásobí.

Pouzdro nemá žádný praktický význam. Výrobce ani nepřipravil třeba možnost přidat do něj přídavné baterie, které by mohly iPhonu prodloužit výdrž. V podstatě to je nostalgický a kuriózní kousek příslušenství, kterým můžete pobavit nejednoho majitele iPhonu.