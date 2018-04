Je to nesmysl? Kryt iPhonu, který by potřeboval vlastní kryt

O všemožné luxusní „nástavby“ na nejnovější iPhony není nouze. Můžete si je nechat pozlatit, osázet drahými kameny, vyrýt do krytu vlastní nápis a podobně. To samé platí pro luxusní kryty, jejichž cena se může vyšplhat i do řádů tisíců korun. To pořád ale není nic oproti krytu od firmy Gray International, která za svůj produkt požaduje až 1000 dolarů, tedy v přepočtu asi 24 600 korun.

Navíc o krytu v pravém slova smyslu se tak úplně mluvit nedá, ochrana mobilu s názvem Advent je spíše jen „nárazníkem“, který se nasazuje na boky telefonu. Celý kryt tak v podstatě tvoří dva kusy broušené titanové slitiny. Výrobce uvádí, že podobný materiál se používá ve vesmíru nebo u závodních aut Formule 1. Měl by být více než dvakrát pevnější než ocel při pouze poloviční hmotnosti.

Kryt je nasaditelný pouze na modely 6 a 6s (nikoliv Plus), a na těle telefonu drží díky gumové textuře uvnitř dvou kusů kovu. Na mobil se tudíž z obou stran zasune. Zajímavé je to, že tyto dva kusy se ani nespojí uprostřed, ale nechají poměrně dost místa holého. To samé platí i pro zcela odkrytá záda. Telefon je tak krytý pro případy, že na zem spadne na bok, roh či naplocho na zadní a přední stranu. V jiných případech je to ovšem nadbytečná zátěž telefonu, která jej nijak neochrání.

Na kryt se dá na požádání vyrýt jméno jeho vlastníka a je dostupný v třech barevných provedeních gumového materiálu (černá, žlutá a červená) viditelného u okrajů a také ve třech provedeních samotného krytu – Stealth (černá), Aurora (mnoho různých barev) a Mechanical Texture (stříbrná). Stealth a Aurora edice jsou levnější, výrobce za ně chce 550 a 700 dolarů (13,5 a 17 tisíc korun).

Ačkoliv musíme připustit, že s tímto nárazníkem iPhone 6/6s nevypadá vůbec špatně, ptáme se: nebylo by lepší používat iPhone nechráněný a v případě, že vám upadne a rozbije se, koupit si nový? Cenově to stále vyjde levněji.