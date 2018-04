Geniální vynález, nebo úplná hloupost. Prý už nikdy nevrazíte do zdi

Ačkoliv je hlavní vývojář tohoto krytu Američan, z oficiálních stránek projektu je jasné, že stejně jako spousta dalších neobvyklých krytů na mobilní telefon zamíří i tento primárně do Japonska. Tamní trh má na podobné kousky místo, v minulosti se stal oblíbeným například kryt ve tvaru mrkve (více zde) nebo multifunkční kryt ve stylu nunčaků (více zde).

Čerstvá novinka cílí hlavně na lidi, kteří často používají telefon za chůze, čímž omezují své prostorové vnímání. Do jinak poměrně obyčejného krytu na iPhone přidali výrobci otočné zrcátko, které se dá nastavit tak, aby čočka fotoaparátu snímala pohyb před vámi, i když máte mobil sklopený k zemi. Výsledný produkt pojmenovali výrobci FLiCC, jako zkratku slov Forward Looking Cellphone Case neboli Kryt pro dívání se před sebe.

Kryt FLiCC

Sloganů pro tento kryt našli výrobci celou řadu. Už žádné vrážení do zdi, padání do fontán, srážení cyklistů nebo nečekané setkání s medvědem. Že to nejsou jen prázdná slova, ale skutečnost, doložili výrobci i videosestřihem různých nehod s mobilem v ruce na serveru YouTube.

Funkčnost vidění před sebe na obrazovce telefonu je samozřejmě podmíněna použitím příslušné aplikace. Při psaní zpráv nebo jiné činnosti nabídne okno s obrazem, který snímá zadní čočka fotoaparátu. Stáhnout ji lze už nyní z App Store. Samotný kryt bude k dispozici pouze pro poslední generace iPhonů – 5, 5s, 6 a 6 Plus. Tedy pokud mu kampaň na serveru Kickstarter vyjde.

Ačkoliv je teprve na začátku a finanční cíl není vysoký, podporovatelů se zatím moc nenašlo. Konkrétně šest, kteří jsou ochotní přispět dohromady sumou 146 dolarů (asi 3 700 korun), jenže vynálezce si nastavil cílovou částku na sumě 8 000 dolarú (asi 200 000 korun).

Možnost užívání takovéhoto krytu je jedním z dalších náznaků toho, jak moc se odmítáme odlepit od obrazovek našich telefonů. V minulosti už podobný problém řešilo například město Washington v USA, které zavedlo speciální pruh na chodníku pro lidi s mobilem v ruce (více zde).