S krytem za sedm tisíc uvidíte iPhonem to, co ostatní ne

Využitelnost infračervených kamer je opravdu široká. Uplatnění najdou nejen u bezpečnostních složek, ale také ve stavebnictví či mezi nadšenými amatéry, kteří je využívají například ke sledování noční přírody. Jejich pořízení je však nákladné, investice se pohybují od několika desítek tisíc korun až po statisíce.

Během letošního jara se na trh dostane finančně přijatelnější alternativa. Společnost Flir Systems představila na letošním veletrhu CES v Las Vegas speciální ochranný kryt pro šestou a sedmou generaci iPhonu. Tento kryt má stát 350 dolarů, tedy v přepočtu něco přes sedm tisíc korun. V porovnání s cenami profesionálních termálních kamer je to v podstatě zanedbatelná částka.

Termální kamera Flir One převádí detekované teplo do elektronického signálu, který se uživateli zobrazí v mobilní aplikaci jako tepelný obraz. Díky multispektrálnímu dynamickému zobrazení slibuje výrobce možnost vytvářet hybridní obrazy. V praxi by to mohlo znamenat, že si uživatel bude moci přímo v aplikaci určit, od jaké hodnoty bude chtít teploty na snímku zobrazit. Díky přesnosti měření by mělo být možné provádět i výpočty teploty.

Na prezentaci výrobce jsme některé schopnosti krytu Flir One mohli vyzkoušet. Kamera snadno odhalí například topné spirály pod povrchem stolu nebo zaregistruje tepelný otisk ruky na stole. Díky kalibraci si lze přesně vybrat, jak mají být různé teploty zobrazeny.

Přístroj umí na displeji i konkrétní teplotu ukázat, stačí zaměřovacím křížem uprostřed obrazovky zamířit na dané místo a hned vedle zaměřovače se objeví teplota. Zatím u předváděné aplikace jenom ve stupních Fahrenheita, ovšem převod na Celsiovu stupnici by neměl být ničím složitým.

Použití krytu Flir One poskytne dostatek prostoru pro různé hry, zajímavější je však jeho případné praktické využití. Například řemeslníkům může posloužit jako pomůcka k detekci potrubí ve zdech a podlahách či k určení zdroje vlhkosti. Právě třeba odhalení vlhkosti jsme si také vyzkoušeli - chvíli před námi někdo u stánku Flir rozlil trochu vody, ale skvrna už na masivním koberci vidět nebyla. Termální kamera ji však odhalila.

Domácím kutilům pak pomůže odhalit tepelné ztráty kolem dveří a oken, poškozenou izolaci potrubí či odhalit přetížené elektrické rozvody.

Ještě přínosnějším pak může být například pro dobrovolné hasiče, jimž může výrazně pomoci při vyhledávání osob a zvířat v zakouřených prostorách. Po setmění pak může v neznámém prostředí posloužit jako prostředek osobní ochrany, poskytne bezpečnost při kempování či noční turistice.

Vývoji věnovala společnost, která se na výrobu termálních kamer specializuje, dva roky. Potřebovala dosáhnout rozměrů, kdy lze technologii použít v kombinaci s mobilním telefonem. Aby nebyla příliš zatěžována baterie telefonu, obsahuje kryt vlastní baterii blíže neurčené kapacity. Ta má vystačit na dvouhodinový nepřetržitý provoz a může zároveň posloužit také jako zdroj dodatečné energie pro baterii telefonu. Její výdrž prodlouží až o 50 procent.

Nejisté je nyní pouze rozlišení snímače, který výrobce u krytu použil. Flir One bude prodeji v barvách aktuální generace iPhonu, tedy ve vesmírné šedi, v bílé a zlaté. V průběhu letošního čtvrletí bude uvolněn i vývojářský balíček.