Praskne kryt za 20 korun pro Lumii 820? Vyzkoušeli jsme možnosti 3D tisku

Nokia prodává model Lumia 820, který jsme nedávno recenzovali, v několika barevných provedeních. Ostatně křiklavé barvy jsou často spojeny s většinou windows phone telefonů.

Finský výrobce nedávno zveřejnil soubory pro 3D tiskárnu, díky nimž je možné si na Lumii 820 vyrobit vlastní kryt. Ačkoliv jde kvůli ceně tiskáren prozatím spíše o technologický výstřelek, je to ukázka budoucích trendů.

Kryt se rozhodli vyrobit již kolegové z portálu The Verge a my jsme samozřejmě nemohli zůstat pozadu. Oni použili sádrovou tiskárnu, která však není pro tento případ nejvhodnější. Finální výlisky z ní jsou velmi křehké, kryt proto praskl už při samotném nasazování. Na vině jsou zřejmě velmi tenké části na boku krytu v okolí tlačítek.

Zde je nutno dodat, že manipulace se zadním krytem Lumie 820 je jedním z nejpracnějších ze všech telefonů, s nimiž jsme se za posledních pár let setkali. Pokud by kryt nepraskl při nasazování, pravděpodobně by nevydržel sejmutí. Sádrové tiskárny mají však jednu nespornou výhodu. Dokáží poskytnout plně barevné výlisky.

My jsme pro tisk použili technologii FDM na tiskárně Easy3DMaker. Kryt pro nás zpracoval David Miklas z Tisknu3D.cz, který použitý postup okomentoval následovně:

"Přestože jsou tyto tiskárny dostupné i pro domácí uživatele, nejsou pro takovouto výrobu nejvhodnější. Navržená konstrukce krytu a jeho následné využití vyžaduje, aby měl 'výtisk' hodně specifických vlastností. Patří mezi ně zejména pružnost, kterou současné FDM tiskárny neumí. Nepřispívá tomu ani fakt, že výrobky jsou skládané z vrstviček plastu a při nevhodném zatížení praskají."

Podívejte se, jak funguje 3D tiskárna. Více v článku na Technet.cz.

VIDEO: Podívejte se, jak funguje 3D tiskárna

Zkušební nasazení

V našem případě jsme se podobně jako kolegové z The Verge setkali při opracování krytu s prasknutím ve velmi tenké části okolo tlačítek na jeho boku. Pro jistotu jsme tedy vytiskli ještě jeden testovací kousek, u kterého už dopadlo vše podle plánu.

Samotné nasazování krytu proběhlo prakticky na výbornou. Až na pár milimetrů po okrajích lícoval vytištěný kus plastu s tělem přístroje. Rozhodně bychom se nebáli, že by nepřežil každodenní používání. Nedali jsme si však takovou práci s opracováním jednotlivých hran. Po chvíli broušení by finální výrobek vypadal daleko více k světu.

Kvůli tisknutí po jednotlivých vrstvách nebyl kryt samozřejmě na omak natolik příjemný jako originál. Navíc kvůli drobným nepřesnostem při tisku ho šlo při větším úsilí po stranách promáčknout. To je však zčásti dáno způsobem uchycení Lumie 820, kdy je kryt až téměř u okraje displeje a na bocích je vyboulený.

Vážným zádrhelem se však stala tlačítka po stranách přístroje. Ta bylo potřeba po stranách naříznout, aby šla vůbec zmáčknout. To však není dobré řešení, tlačítkům tak hrozí ulomení. Přichytit by šla i z vnitřní části, ale výroba a úspěch tohoto způsobu je hodně diskutabilní. V obou případech je tisk opravdu funkčních a na dotyk příjemných tlačítek zatím téměř neřešitelný.

Převlékání mobilů na obzoru?

Mánii s výměnnými kryty jsme tu měli již zhruba před deseti lety. Tehdy však jeden kus plastu stál klidně tři sta korun. O lidové ceně tak nebylo možné vůbec hovořit. Cena materiálu pro vytištění krytu na 3D tiskárně je přibližně dvacet korun, což je mnohem přijatelnější. Je přitom nutno připočíst čas na přípravu modelu pro tisk a následné opracování hotového výtisku.

Ideální řešení to však ani při dané nízké ceně není, ať už kvůli tisku tlačítek nebo drobných nepřesností rozměrů krytu. Ke kvalitě originálu má tak náš výrobek opravdu hodně daleko.

"Lepšího výsledku bychom nejspíše docílili tisknutím na výšku oproti stávající vodorovné poloze. Nejrozumnější metodou by mohl být tisk z fotopolymeru, který už je pevnější a dokáže být i čirý. Ale výrobní cena bude vyšší než originální kryt z obchodu," okomentoval výslednou kvalitu David Miklas.

My dodáváme, že výrobci nemusí poskytovat pouze plány na tisk velmi náročných krytů, ale rádi si tímto způsobem zhotovíme i další příslušenství, jako jsou například dokovací stanice, různé stojánky nebo handsfree držáky.

Za poskytnutí 3D tiskárny a zhotovení krytu děkujeme Ing. Davidu Miklasovi ze společnosti DO-IT s.r.o., pod kterou patří i projekt Tisknu3D.cz.